Vino: cuáles son las nuevas tendencias de consumo y qué hay de nuevo en la industria

Las nuevas tendencias de consumo y las innovaciones en el mundo vitivinícola quedaron expuestas en la cuarta edición del encuentro internacional y virtual Wine Innovation Summit. En esta oportunidad, la sustentabilidad y la preservación del medio ambiente fueron los principales ejes de las exposiciones.

El primero en hablar durante la jornada fue Raimundo Swett, director comercial de ProChile en Argentina, una organización que cuenta con 50 oficinas comerciales en los principales mercados del mundo. Swett comentó: “Chile tiene vigente 31 acuerdos comerciales con 65 economías del mundo, de esta manera llega a 86% de PIB mundial, 63% de la población mundial. Es decir, Chile es un mercado de 19 millones de personas, pero más de cinco billones de consumidores, y el vino es uno de los productos más emblemáticos que tenemos”. Para entender esta magnitud, en 2021, la industria chilena ha exportado 1.641 millones de dólares de vinos envasados, 313 millones de dólares de vino a granel y 6 millones de dólares más relacionados a la industria vitivinícola.

Esta amplia presencia en el mundo les ha permitido ser testigos de los cambios en las preferencias de consumo de los consumidores. “Veo una gran oportunidad para estar en la mesa de los principales mercados, a partir de la tendencia de consumo en que el 79% de los consumidores está cambiando sus preferencias de compra, 85% de los minoristas han visto crecimiento de consumo en la góndola de productos con certificaciones sustentables, y el 90% de los mismos cree va a seguir creciendo a futuro”, sostuvo.

Desde la mirada de Prochile, la innovación es el pilar fundamental para el cambio sustentable. En relación a la importancia que tiene la sostenibilidad, para el vecino país es una obligación actual y debe convertirse en una política en el tiempo. Chile sancionó la ley sobre medio ambiente en 1994 y es actualizada constantemente. Además, Swett comentó que “en la actualidad hay 78 viñas certificadas con el código de sostenibilidad de Wine of Chile”.

Argentina no está exenta de lo que sucede tras la Cordillera. Mario Lazzaro, gerente general de Fundación ProMendoza comentó que, en la provincia en 2021, en vinos, se exportaron 795 millones de dólares a 133 destinos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y Países Bajos. En tanto, Luis Romito, coordinador de la Comisión de Sustentabilidad de Bodegas de Argentina, entidad que nuclea a 200 bodegas socias de la entidad y exportan a más de 130 países, generando más de 900 millones de dólares en divisas, aseguró que hay un creciente interés de las bodegas socias en gestionar y certificar como bodega sustentable.

La innovación agrícola

El evento virtual organizado por Martín Caride también tuvo un bloque dedicado a la innovación agrícola. Allí, Vanesa Vignera, crop nutrition business manag er de Incentia, una nueva línea de DVA Argentina. Coincidiendo con Raimundo Sweet acerca de que los consumidores han cambiado en busca de productos más sanos y frescos, presentaron la línea que nació con una visión holística, integrando en los cultivos la protección, nutrición y cuidado del medio ambiente de una forma ordenada y sostenible. Por otra parte, hizo hincapié en la importancia del cuidado del medio ambiente y la falta de alimentos a nivel mundial, que impacta directamente en la producción agrícola.

Desde la experiencia de ser el productor orgánico más grande de Argentina, desde Bodega Argento, Cecilia Acosta y Rocío Nadin hablaron acerca del control de plagas en los viñedos. Más específicamente, sobre las hormigas, una de las más importantes en Mendoza. Siempre con una mirada sustentable, mostraron cómo logran evitar el ataque de estos insectos a la vid a partir del biocontrol con distintas alternativas de acciones en las fincas y la búsqueda del equilibrio para no afectar el ecosistema.

El riego es sin dudas una de las principales preocupaciones del sector agrícola. Sobre esto hablaron Carla Grosso, head farmer sales de Kilimo y Mariano Dorado de Chandon y Terrazas de los Andes. Juntos hablaron de la experiencia de la agtech aplicada al riego eficiente en vid. Dorado hizo referencia a los desafíos que enfrentan las bodegas respecto al riego en grandes superficies, la disminución de costos operativos y la eficientización de la operación respecto a la energía y recurso humano. Todo enmarcado en el gran desafío de certificar la sustentabilidad.

Sobre este aspecto, Rodrigo Exequiel Garcia Durá, developer business de Pi Data Strategy & Consulting y Sebastián Aveille, director de Pymes de Microsoft Argentina, marcaron la transformación digital a partir del uso de datos obtenidos por la inteligencia artificial para ser más eficientes en el uso del agua y fertilizantes en los viñedos, lo que ayudaría a reducir costos.

Qué tienen en común el vino y el cannabis

El encargado de develar este interrogante fue Fernando Buscema, director ejecutivo del Catena Institute of Wine y CEO de Qualab. Para el experto, estas coinciden en que a partir de la innovación disruptiva y la percepción del consumidor se puede plantear negocios.

Buscema planteó la teoría de “Jobs to be done” o la tarea que tenés que hacer. Esto se explica en que no deberíamos definir en qué negocio estamos por el producto que producimos, sino por la tarea que tiene que hacer el consumidor.

En segundo lugar, propuso que el servicio o producto que se ofrece es contratado o despedido según el interés del consumidor. Planteó por qué nos eligen y destacó tres perfiles de consumidor: el sibarita, que busca una experiencia sensorial placentera; el experto, aquel que busca una experiencia para saber más; y el fee raider, el que busca impactar. Para todos estos perfiles, el vin o compite con otros productos o experiencias ajenos al negocio del vino.