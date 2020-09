Rodríguez Saá: “No me van a torcer el brazo por un corte de ruta”

La primera respuesta oficial al bloqueo que harán productores agropecuarios y transportistas a la provincia de San Luis vino del mismo gobernador Alberto Rodríguez Saá.

Rodríguez Saá aprovechó el informe del Comité de Crisis para señalar que “no es la manera , no es el clima de diálogo” en directa crítica a la metodología de reclamo por parte de productores agropecuarios, profesionales y transportistas que no pueden ingresar a trabajar a la provincia por el férreo control de los accesos por rutas nacionales.

Aislado desde su casa por ser contacto estrecho de positivos COVID-19, Rodríguez Saá encabezó casi a media noche de este lunes el reporte diario epidemiológico de la Provincia y luego de dar a conocer el parte le preguntó al Comité de Crisis: “tengo entendido que han trabajado mucho en los protocolos de ingreso y egreso a la provincia, acá hay una cuestión qué puede ser política, politiquería puede ser falta de diálogo”, refirió el mandatario y continuó diciendo “hemos sido muy estrictos y creo que somos bastante estrictos en cuidarnos y cuidar nuestra población y ahora ante esta posibilidad que hagan corte de ruta o lo que fuere que sería fuera de la provincia la verdad que no es la manera comprendemos, entendemos y no es la manera, no es la manera y no nos van a hacer el brazo a torcer por un corte de ruta no es así”. (sic)

“Lo que si interesa es mostrarles nuestra vocación de que nos sentemos en una mesa de diálogo, que digan quiénes son qué intereses tienen que campos son, quienes son las personalidades, cuáles son las tareas y la Provincia por supuesto que siempre los va dejar entrar y acomodar los protocolos y aunque esta situación aún no se ha dado hay una enorme voluntad del Comité de Crisis que ha trabajado en un nuevo protocolo es como si hoy barajamos y damos de nuevo”, prosiguió el mandatario puntano.

“Hagamos lo siguiente, si me están escuchando de alguna manera quienes son productores rurales, trabajadores o ingenieros técnicos que desean trabajar en San Luis si me están escuchando les vamos a contar ahora cuál es el nuevo protocolo y cuál nuestra preocupación y cuáles son nuestras obligaciones, nuestras obligaciones son lograr que la economía funcione a pleno lograr el respeto a todo habitante del suelo del mundo que quiera habitar el suelo de San Luis, ellos quieren trabajar en el suelo de San Luis también vamos a aceptar estas posibilidades, ¿está bien el audio?”, sostuvo Rodríguez Saá.

Luego de este mensaje a los productores el Gobernador de San Luis le pidió al Comité de Crisis que explicaran en qué consistía el nuevo protocolo diseñado e interactuaba con ellos preguntándoles como eran las medidas y al finalizar le preguntó a la presidenta del Comité María José Zanglá por su beba de poco más de un mes y a la Jefa de Gabinete Natalia Zabala Chacur como estaba de salud ya que sometida a una cirugía recientemente.