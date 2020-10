Rodríguez Saá cargó contra los productores de las tres provincias que piden libre circulación por las rutas

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá defendió los protocolos que impone su Gobierno desde el inicio de la pandemia, y aseguró que son cuidados necesarios para “que no se trasmita el virus”.

En una entrevista televisiva, el mandatario provincial apuntó contra los productores autoconvocados que hoy cumplen su cuarto día de protestas, y aseguró que el corte que efectúan “provoca gran preocupación y problemas” para San Luis.

“No nos plantean ningún tipo de diálogo, la única solución que quieren es que, no sabemos a quién, tenemos que darle entrada y circulación libre, lo cual no podemos hacer porque ninguna provincia lo hacer”, indicó en América TV.

Rodríguez Saá señaló que los protocolos de San Luis no son más estrictos que los que mantienen las provincias vecinas, y cargó contra los productores al respecto: “Nos piden a nosotros que hagamos lo que no hacen en su propia provincia. No es una crítica a las otras provincias, porque tiene protocolos celosos y compartimos”, y agregó que si bien “es difícil” circular en Argentina, “nadie tiene prohibido hacerlo”.

“Esta es una cuestión que hay que metérsela en la cabeza, hay totalmente libertad de circulación, inclusive en San Luis circulan 100 mil camiones por mes, es una enormidad, y sin embargo circulan y no tiene ningún problema y entra todo el mundo cumpliendo con los protocolos”, aseguró.

“Pedimos que cumplan los protocolos, ahora hay uno más flexible que es el último, pero siguen los cortes. Venís con un PCR negativo y podés circular 72 horas sin problema, y luego si te querés quedar tenés que hacer cuarentena y otro control, lo cual me parece absolutamente lógico”, cerró el gobernador de San Luis.