Protesta de productores contra San Luis: Gendarmería despejó las rutas, pero el conflicto sigue

En la tarde del jueves, unos 600 camiones se encontraban varados en la Ruta Nacional 7 del lado de Mendoza, en el Arco Desaguadero, debido a una protesta que comenzó el martes pasado para solicitarle al gobierno de San Luis que les permita el libre tránsito. La Justicia Federal intervino para liberar las rutas, pero las protestas continúan.

Los productores con campos en San Luis necesitan acceder a sus propiedades, pero los protocolos del gobierno de Rodríguez Saá resultaron ser un impedimento para ellos.

“Anoche Gendarmería despejó la ruta para que pudieran pasar 50 camiones. Ahora sigue todo igual, arreglamos con Gendarmería que vamos a liberar cinco camiones por hora, pero no ha cambiado mucho la cosa, estamos muy indignados con la Justicia Federal, porque no podemos creer que contra los productores sean tan eficientes, y en otros casos no trabajen de la misma manera”, señaló uno de ellos a Los Andes.

Gentileza

La denuncia de San Luis

Según informó la Agencia de Noticias San Luis, el fiscal de Estado de la vecina provincia, Eduardo Allende, explicó que realizó presentaciones ante las fiscalías federales de Río Cuarto (Córdoba), Mendoza y Santa Rosa (La Pampa), para que ordenen el levantamiento de los cortes que productores autoconvocados mantienen desde hace ya cuatro días.

“Estamos denunciando a estas personas por el artículo 194 del Código Penal que pena a aquellos que interfieren o prohíben el normal tránsito de personas a lo largo de todo el país, por violación también del artículo 205, que es no acatar las órdenes sobre la situación de pandemia, como lo están haciendo ahora”, detalló en declaraciones radiales.

El funcionario también incluyó el artículo 211 del Código Penal en las acusaciones, que contempla que a partir de estas acciones se infunde el temor público, porque han dicho que el corte sería absoluto en todos los ingresos y egresos de San Luis: “Esto está causando realmente muchísimo perjuicio y puede causar a un más prejuicio en las próximas horas”, alertó.

Ante esto, los productores mendocinos señalaron que lejos de cortar rutas, lo que solicitan es que se liberen, y que les permitan el libre tránsito desde y hacia sus campos en San Luis.

El pedido de APROCAM

La Comisión Directiva de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza emitió un comunicado en el que explican el conflicto, y resumen los cinco puntos principales del pedido:

Las extravagantes y anticonstitucionales medidas del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, de no permitir el ingreso a su provincia de propietarios de campos, ha causado una serie de reacciones en los ganaderos y agricultores más afectados.

En las semanas precedentes se realizaron movilizaciones y caravanazos en los departamentos del Este hasta el límite en el río Desaguadero.

Hoy los reclamos de los mendocinos coinciden en muchos putos con los de colegas de las provincias que limitan con San Luis, por lo que hoy habrá cortes de ruta en todos los puntos limítrofes con las provincias presentan problemas para transitar.

Las empresas de transporte nucleadas en APROCAM han sufrido muchos de los inconvenientes que presenta San Luis, desde fajas en las puertas para que los choferes no bajen del camión, hasta casi la muerte de un chofer por falta de atención médica. Es por eso que entre los reclamos que hoy están realizando distintas organizaciones se suma y apoya especialmente estos pedidos:

-La eliminación de fronteras internas.

-Libre circulación garantizada por la Constitución Nacional.

-El derecho a que las personas puedan descansar, alimentarse e ingresar a los baños

-No al abandono de personas en caso de necesitar asistencia médica

-No al corte de Rutas Nacionales por parte de la Provincia de San Luis (146 y 8)