Pablo Ambrosini: “La agricultura potencia al turismo y eso a otras actividades”

Es un día por la tarde, en el aniversario número 61 de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT). Como buen anfitrión, Pablo Ambrosini recibe a cada persona invitada al aniversario y, entre apretones de manos, algunos abrazos y muchas fotos, este dirigente de 35 años se prepara para una noche en la que planteará varios reclamos desde el Valle de Uco, como más inversión en infraestructura y apoyo tras las heladas.

La ocasión se presenta también como una oportunidad para que, en diálogo con Los Andes, Ambrosini detalle algunos desafíos para la zona, oportunidades para el oasis, su propio camino al hacerse cargo de una empresa familiar a los 24 años y el trayecto hasta convertirse en presidente de la CIAT (elegido en ese cargo a fines de junio).

- ¿Qué desafíos ven desde la CIAT?

- Trabajamos con responsabilidad y con mucha convicción, siempre tratando de desarrollar el sector empresario, en especial las pymes, tratando de velar por sus derechos, por su desarrollo. Tratamos de poner en agenda temas que tienen que ver con el desarrollo económico, como la inflación y la reforma laboral.

El lema de este año es unir y proyectar, un poco también nos queremos parar en el medio de la grieta, sin estar en ninguno de los dos lados. Tenemos propuestas para marcar por dónde va a ir el futuro y el desarrollo del Valle de Uco, cuáles son las obras que necesitamos para apalancarlo, para potenciarlo, ese el eje de trabajo de este año.

- ¿Por qué caminos quieren potenciar al Valle de Uco?

- La agricultura hoy es la principal actividad del oasis, con cerca del 25% del producto bruto interno. Después tenemos el comercio, que ronda el 20% y después la industria con 12%. Si se divide por departamento, Tupungato y San Carlos tienen una participación interesante en minas y canteras, pero Tunuyán no, por eso la agricultura es muy fuerte.

Según estudios que estamos haciendo, la agricultura está potenciando muchísimo al turismo, de la mano de la vitivinicultura. A su vez, el turismo potencia a la gastronomía y toda esta actividad genera una cantidad de servicios que termina de prestar el Valle de Uco para ir complementando, y eso involucra al comercio también.

Esto atrae inversiones, con un crecimiento exponencial. En 10 años el oasis pasó de tener 59 bodegas instaladas, inscriptas en el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), a 96 bodegas elaboradoras de vino. Además, aumentaron de 45 a 68 los establecimientos de alojamiento registrados, un 51% más, versus el 20% de aumento de plazas hoteleras de Mendoza

- ¿Cómo planean enfrentar el éxodo rural de jóvenes?

- El Valle de Uco tiene más arraigo que el resto de otros lugares rurales, pero es necesario trabajar en el arraigo de jóvenes. Acá, cuando medís la población de la zona, encontrás jóvenes de 35 años que no emigran. En los últimos 10 años, la población creció a una tasa anual promedio del 1,8%, versus un 1,2% del total de la población provincial, es decir que el Valle de Uco es la región que más rápido crece en Mendoza.

Creo que tenemos que trabajar sobre algunas carreras específicas que tienen que ver con este nuevo desarrollo. Se está trabajando con distintas instituciones educativas en traer carreras que tengan que ver con este crecimiento económico y en la educación secundaria en potenciar la parte agrícola.

De joven empresario a presidente de la CIAT

Con 35 años, Ambrosini presenta una edad menor al promedio de los dirigentes de cámaras empresariales de Mendoza, y es parte de una nueva generación empresaria. Otro dato llamativo es que el presidente de la Cámara de Tunuyán no nació en el Valle de Uco, pero es el lugar que hoy elige para crecer.

- ¿Cómo fue la vinculación de su familia con el Valle de Uco?

- Surge en el año 1998, a través de una posibilidad de una concesión de Quilmes en la zona. Mi papá y mi mamá ya venían con una trayectoria en Rivadavia, se liberó una zona acá y ellos asumieron el desafío. Básicamente, era trabajar en la distribución de bebidas, tenemos la concesión en Valle de Uco y Ugarteche.

- ¿De ahí surgió la idea de ser empresario?

- En mis orígenes yo fui una escuela técnica, la verdad me gustaba mucho la ingeniería industrial y la arquitectura. Después, con el paso del tiempo, me empecé a meter mucho más en el negocio y me gustó la Administración de Empresas así que terminé cayendo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Estudié la carrera de Administración de Empresas, pero, faltándome materias por recibirme, falleció mi papá.

Yo tenía 24 años, así que tuve que volverme de la Ciudad de Mendoza, regresar a Tunuyán a liderar los negocios familiares y tuve que relegar un poco la carrera. De ahí fuimos avanzando, fuimos creciendo e incorporamos algunas actividades nuevas. Siempre está el espíritu emprendedor en uno.

- ¿Cómo fue el contacto con la cámara hasta llegar a ser presidente?

- Yo creo que siempre hay que estar y participar, y así me involucré hace 6 años en esta gremial empresaria, por un poco de vocación de servicio. Me convocó un amigo que tenía ganas de armar un Espacio Joven en la cámara, y la Comisión Directiva de ese momento accedió y dio la posibilidad. Había apertura, así que bueno, ahí entre cuatro o cinco empresarios empezamos a juntarnos y a desarrollar actividades más referidas a los jóvenes, más que ver con emprender.

En cuando a la presidencia actual, yo antes era parte de la Comisión Directiva, era vocal. Después en los dos últimos años que presidió Diego Stortini yo fui el secretario de la cámara. Y ahora tuve la oportunidad de asumir la presidencia. Queremos construir, convocar a más empresarios y proyectarnos a largo plazo.

Perfil

Pablo Ambrosini tiene 35 años, está casado y es padre de dos niñas. Empresario del rubro Comercio y distribución, comenzó en la CIAT hace 6 años cuando con un grupo de empresarios amigos fundó un espacio específico para jóvenes. Su familia también está vinculada en la actividad vitivinícola en la zona este de la provincia.