Nicolás Leiva: “Con el precio que tiene hoy el huevo y lo que cuesta el cereal, van a seguir cerrando granjas”

En las últimas semanas, los consumidores se han visto sorprendidos por un alza importante del precio de los huevos. Esto es producto del incremento, también marcado, del valor de los cereales con los que se alimenta a las gallinas. El motivo: Rusia y Ucrania son países que tienen una participación del 29% de las exportaciones mundiales de trigo y de casi el 19% en las de maíz, y la guerra ha llevado a que los precios internacionales treparan considerablemente.

Nicolás Leiva es un pequeño productor de huevos de Fray Luis Beltrán (Maipú) que continuó el emprendimiento que inició su padre. Sin embargo, se fue concentrando en la compra-venta y dejando de lado la producción propia. De hecho, tiene pensado dejar de tener gallinas a mediados de este año. Asegura que, pese a que el precio del maple subió, los costos no cierran y que van a seguir desapareciendo granjas tanto a nivel local como nacional.

Nicolás Leiva entrevista

-En estas últimas semanas ha tenido un aumento importante el precio del maple. ¿A qué se debe?

-Sí, tuvo un aumento brusco, pero no sirvió de nada, porque el cereal ha vuelto a subir. Ha subido un 50% de lo que estaba y ya se comió esa suba porque la venta de un cajón de huevos (que trae 12 maples), en granja a mayoristas, está entre $ 4.000 y $ 4.500, y $ 4000 es lo que cuesta hoy producirlo. Ya lo estamos vendiendo a costo. Esto, lo único que va a acarrear es que sigan cerrando más granjas, como viene pasando en los últimos dos años, que el precio del huevo no se había movido para nada.

-Antes de esta suba, entonces, ¿el precio no había subido?

-No. Nada. Por oferta y demanda. Había muchas gallinas y más de 200 granjas se fundieron a nivel nacional. Tuvieron que cerrar porque no les daba el costo. Es lo que va a seguir pasando si el huevo sigue teniendo el mismo precio y el de los cereales se mantiene arriba, porque no da. Te vas comiendo el stock de cereal que tenés y no te alcanza para ir reponiendo.

-En el caso de tu granja, ¿cómo están? ¿Tenían un stock para afrontar esta situación?

No. Esto ya venía mal y no se alcanzó a hacer stock, porque fue muy poco el tiempo que el maple estuvo con el aumento antes de que volviera a subir el precio de los cereales. Entonces, no se alcanzaron a reponer los silos porque ya los granjeros vienen de dos años muy malos y el stock se lo comieron hace rato. Es más, vienen endeudados. Para colmo, ahora se ha frenado la venta y está tendiendo a bajar. O sea, que, si baja, la situación va a ser todavía peor.

-Hasta ahora, ¿cómo venía el consumo?

El consumo se había compuesto, pero a base de que se han fundido muchísimas granjas. Han cerrado, porque no han podido sostener más la situación. Empiezan a no reponer aves, después a endeudarse con los que le venden el cereal, porque lo poco que van juntando con la venta del huevo es para pagar el cereal y los químicos, y no alcanzan a dar la vuelta. Terminan fundiéndose.

-¿Estás en esa situación?

-En el caso mío, por ejemplo, a mediados de año calculo cerrar la granja, porque no me da para seguirla manteniendo. Me conviene más comprar y revender, que mantener una avícola, que es imposible. Actualmente el 90% de lo que vendo es reventa y el 10% es lo que yo produzco, porque no veo el negocio en producir.

-Vas a cerrar la granja, ¿y tus proveedores?

-Sí, yo ya no repongo más gallinas hasta cerrar. Los que me proveen están todos complicados. No saben si seguir o no en el rubro, por la mala rentabilidad que tiene.

-¿Qué cambió para que el negocio de las granjas avícolas dejara de ser rentable?

-Siempre ha tenido algunos meses de desquite, pero hace un tiempo que es muy mala la avicultura. Para que el negocio fuera rentable, el maple de huevos tendría que valer lo mismo que un kilo de carne, que es lo que pasaba cuando estaba el uno a uno. Pero como entonces los números daban, fueron poniendo más gallinas, cada vez hubo más oferta y el precio del huevo se fue quedando y ya no volvió a tener el piso que debería tener.

-¿Qué sería necesario para revertir esta situación con las granjas?

-El gobierno tendría que interceder para poner un freno al precio del cereal porque, si no, no va a ser sostenible y va a afectar tanto al pollo como al huevo, como a todos los animales que se alimenten del cereal, porque ahora conviene más sacar el grano y venderlo afuera. Al precio que tiene el huevo hoy y como está el cereal, van a seguir cerrando granjas.

-¿Cómo es el ciclo productivo?

-La pollita bebé, hasta las 18 a 20 semanas, que empiezan a comer, están comiendo y después tienen una vida útil de un año a año y medio, y después hay que reponer. Se puede estirar un poco ese tiempo si se le hace un replume, pero no vuelve a ser la misma la productividad de cuando era la pollita nueva.

-¿Qué es un replume?

-Toda ave, cuando está libre, lo hace naturalmente, para renovar el organismo. Cuando está en criadero, se le deja de dar alimento por unos días y el organismo se le renueva, se le caen las plumas y es como que se regenera. Después se la vuelve a alimentar de a poco y retoma la postura.