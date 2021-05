Mauricio Clavijo: “Qué pasará cuando se enteren en China de la prohibición”

“Esta medida complicará el comercio”, comentó con voz firme Mauricio Clavijo. Reconoce que la prohibición ha generado un duro golpe para el sector y lo ha paralizado.

El empresario mendocino es uno de los responsables del primer despacho de carne bovina –desde nuestra provincia- con destino a la cuidad de Foshan, China; operación por 540.000 kilos mensuales que se inició en enero de 2020. “Qué es lo que va a pasar cuando se enteren en China de lo que está pasando, porque tengo que avisarle a mis clientes. Alcance a despachar un envío antes de la prohibición, pero me quedó stock. Si tenés mercadería en frío, vas a tener que seguir pagando el frigorífico hasta que la situación se normalice”, agregó.

“Esto genera mucha incertidumbre en el sector, no puedo cotizar, no puedo hacer nada… nada. Desde el viernes se cayó el remate de hacienda. El gobierno pone muchas trabas, pero esto no es de ahora, la otra vez nos pararon con el precio de la carne. Mientras tanto seguimos trabajando con otros productos como el café, la uva pasa y la ciruela”, comentó Clavijo.

El empresario mendocino cuenta que con su marca comercial busca diversificar sus productos y realizar inversiones para seguir desarrollándose comercialmente. Además de la exportación de carne bovina tiene la intención de incursionar en el mercado lácteo e incorporar la venta de leche. “Estoy trabajando con todos el cuidado necesario por el tema del Covid, cumpliendo con los protocolos de trasporte y en los frigoríficos. Estoy haciendo servicios y llevo los animales para la faena. Pero este país es una lotería”, dice.

Clavijo, el año pasado al concretare el primer despacho de carne bovina envasada al vacío y sin hueso con destino al gigante asiático, le había contado a Los Andes: “Hay que pensar que el mercado chino no tiene techo para los alimentos”. Su firma trabaja con productores de ganado del sur de Mendoza (Malargüe, General Alvear y San Rafael).

“Me llamaron de General Alvear, están buscando inversores para una frigorífico privado que cumpla con todos los requisitos para exportar carne. Habrá una reunión, pero justo vino todo esto”, concluyó el empresario.

Desde el departamento sureño, al hablar sobre las negociaciones de inversión en el frigorífico, Andrés Vavrik destacó: “Esto afecta muchos las expectativas. Entre todo lo que afecta están las intenciones de inversores que ante estad medidas, replantean sus planes”. El presidente de la cámara de Comercio, Agricultura y Ganadería de General Alvear reconoció que la prohibición de la exportación de carne ha provocado el una parálisis en la cadena de trabajo del sector.