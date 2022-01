Martín Zanetti: “La olivicultura de Mendoza está pasando por una crisis cultural”

Si se le pregunta a Martín Zanetti qué tan importante es el viverismo en la agricultura, no duda en contestar que es la base, el inicio de la cadena. Este viverista de 50 años (con 30 de ellos en el rubro) afirma que, ya sea en vitivinicultura, olivicultura o frutos secos, todas los cultivos inician con una pequeña planta.

Desde esa posición desarrolla su actividad el presidente de Vivero Productora, una empresa mendocina que es referente a nivel nacional en la producción de olivos, pero que en los últimos años se ha especializado en otros cultivos. Zanetti contó además que hace poco abrieron un moderno laboratorio y aseguró que tiene buenas expectativas para 2022, convencido de que el mundo requiere de alimentos que Mendoza produce.

- ¿Qué parte de la cadena ocupan los viveros?

- El viverismo es el inicio. Los productores deben saber que esta actividad se ha profesionalizado y que las plantas tienen un costo elevado por la genética que se importa de afuera o por la genética que se ha generado en el INTA.

Esa genética se debe respaldar y proteger con precios, para que las investigaciones sigan adelante y se puedan obtener materiales genéticos nuevos. Un productor se tiene que acostumbrar a pedir las plantas con tiempo, y respetar precios acordes para que se pueda invertir y seguir investigando.

- ¿Qué cambios se han dado en la olivicultura?

- Se están diseñando plantaciones de tipo súper intensivo para cosechar con máquinas cabalgantes en continuo y elaborar aceite de alta gama. La olivicultura ha pasado a cultivos en seto, tanto en lo que es para aceite como en los cultivos para mesa.

La producción de aceitunas de mesa también se está llevando al cultivo en setos en Marcos de plantación de cuatro o cinco metros entre hileras y dos metros entre plantas, son cultivos fáciles de cosechar y no demandan escalera. Un operario puede cosechar tres veces más que en un olivar tradicional.

- ¿Cómo se está desarrollando la actividad en Mendoza?

La olivicultura mendocina está pasando por una crisis cultural. Los productores locales están acostumbrados a ver los olivos plantados a 10 por 10 o a 8 por 8. Esa olivicultura no tiene rentabilidad y no tiene posibilidad de seguir adelante, porque no hay mano de obra disponible para cosechar esos olivos tan altos y grandes.

Mendoza tiene condiciones agroclimáticas ideales para obtener AOVE (Aceites de Oliva Virgen Extra) y aceitunas de mesa de alta calidad con los nuevos sistemas de cultivo en seto o alta densidad. Los productores deben modernizar sus cultivos y Mendoza debería expandir su superficie en más de 10.000 ha en los próximos diez años. Hay una demanda creciente de AOVE y aceitunas de mesa en el mundo. La demanda es mayor que la oferta.

El cultivo de olivos en seto en alta densidad (1.670 plantas por ha) consume menos agua, baja los costos un 40% y genera mayor calidad en los productos obtenidos. Es una oportunidad para refundar la olivicultura mendocina

El auge de los frutos secos

-¿Hay un buen nivel de demanda de parte del sector vitivinícola?

- En vitivinicultura hemos recibido muchas consultas por plantas para este año. Los productores planifican y reservan pedidos con bastante antelación y eso es muy bueno, porque nos permite ordenarnos a nosotros y tener las plantas disponibles.

Es llamativo el interés de grandes productores de países como Perú y Bolivia. Están muy interesados en comprar plantas y también tecnología en Argentina. Hoy estamos relativamente favorables en el cambio para ellos y se les genera una situación de mayor accesibilidad.

- ¿Qué otros cultivos se destacan?

- Estamos haciendo plantas de nogales injertadas sobre portainjertos híbridos, y también plantas de almendros con variedades nuevas provenientes de España, de floración tardía con cáscara dura, con muy buenos rendimientos y calidad.

Estamos viendo qué variedades de almendros se adaptan mejor a las condiciones agroclimáticas de Mendoza y a otras zonas de país, porque hemos plantado también en San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén, Río Negro y en el sur de Buenos Aires.

Por último estamos trabajando con el pistacho. Estamos produciendo plantas de pistacho de portainjertos UCB1. Hemos incorporado una novedad de vanguardia, que es la inauguración de un laboratorio de micropropagación.

- ¿Cómo funciona ese laboratorio?

- El pistacho es una especie que se reproduce en el portainjerto UCB1 a partir de semillas. Esas semillas solo se pueden obtener en Estados Unidos y como hay poca disponibilidad, se genera un cuello de botella. Eso se supera produciendo plantas de pistacho de manera agámica o clonal, a través de un laboratorio de micropropagación.

Nuestro vivero ha tomado el know how y la tecnificación de la micropropagación en España. Nos capacitamos en ese país e inauguramos un laboratorio en nuestro vivero en San Martín de Mendoza. En este momento estamos reproduciendo ahí pistachos in vitro, pero luego ampliaremos a la producción de portainjertos de cerezo, almendro y duraznero. Eso genera una calidad y un estándar sanitario superior al sistema tradicional.

- ¿Tienen buenas expectativas para este año?

- Vamos analizando diferentes zonas de cultivo que se adaptan para cada especie que trabajamos. Por ejemplo, estamos encontrando zonas en el piedemonte de Las Heras para producir almendros. También estamos desarrollando portainjertos de nogales para que se puedan cultivar en la zona este de Mendoza, y en regiones diferentes.

Las perspectivas para el 2022 son positivas, porque creemos que las producciones primarias se deben seguir fortaleciendo. Somos productores de alimentos, y el mundo requiere de productos como almendras, nueces, aceite de oliva, vinos y mosto concentrado. Mendoza tiene muchas posibilidades de exportar estos alimentos y los productores saben que son unidades de negocio rentables.