Martín Materia: “Nuestro principal objetivo en la cámara es desarrollar más el mercado interno”

En esta entrevista con Los Andes, Martín Matera, el nuevo presidente de la Cámara Argentina del Mosto, analiza en profundidad el panorama actual del sector. Luego de un 2023 marcado por la recuperación tras una de las peores crisis de la industria, el mosto enfrenta nuevos retos y oportunidades. Con un incremento en los volúmenes de exportación, un mercado interno con potencial por desarrollar y una proyección de cosechas más favorables, Matera detalla las estrategias del sector para consolidarse en los mercados internacionales, las expectativas frente al acuerdo Mendoza-San Juan y las perspectivas ante los mercados emergentes como Sudáfrica.

Además, el dirigente aborda temas clave como la diversificación de productos, las posibilidades del negocio de nicho y la importancia de mantener la competitividad frente a las crecientes demandas globales. Un análisis imperdible para entender el presente y el futuro de una industria estratégica para la vitivinicultura argentina.

¿Cómo está el negocio del mosto hoy?

La temporada 2024 mostró una cierta mejora tras un período de caída significativa. Este año ha sido mucho mejor, pero también debemos tener en cuenta que venimos de uno de los peores años para la industria vitivinícola. En 2023, las mermas en la producción y la falta de materia prima nos impidieron exportar, lo que hace que la comparación sea injusta. No fue un año normal.

Sin embargo, este año se asemeja más a los buenos años históricos del mosto, con volúmenes normales que rondan entre las 7.000 y 10.000 toneladas por mes. Estos niveles permiten a las plantas operar a un 60% de su capacidad, dejando atrás los niveles críticos de producción que tuvimos en los últimos dos años.

¿Cómo quedó el mercado de Estados Unidos tras el problema del dumping?

A pesar de las restricciones de volumen, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal destino. La cuota establecida nos permite exportar, pero debemos manejarnos bajo ese límite por cinco años. Este fue apenas el segundo año, así que tenemos tres más por delante bajo estas condiciones.

Por ahora no hay nada concreto sobre una posible revisión de esta situación, aunque mantenemos la esperanza de que en el futuro puedan flexibilizarse las restricciones. Mientras tanto, seguimos trabajando en consolidar este mercado y explorar otros destinos para diversificar nuestras exportaciones.

Martín Materia. Foto: Los Andes

¿Qué objetivos tiene la Cámara del Mosto bajo su presidencia?

Nuestro principal objetivo es desarrollar más el mercado interno. Para ello, estamos tratando de reflotar dos antiguos proyectos que en su momento se plantearon ante las autoridades nacionales. El primero es la ley de edulcoración de jugos naturales, buscando aprovechar la mayor relevancia de los productos naturales como el mosto. El segundo proyecto apunta a generar una mayor demanda en el mercado interno, lo que permitiría mejorar los volúmenes de venta locales.

En el mercado externo, ¿existe alguna amenaza para el sector?

No, no lo vemos como una amenaza. Los jugos que se presentan como “not from concentrate” (no provenientes de concentrado) son de otro segmento de mercado. Nuestra industria abastece al sector de bebidas edulcoradas con azúcares naturales, mientras que esos jugos corresponden a productos directamente exprimidos, como naranja o manzana, que se comercializan en su estado original. Son segmentos distintos y no compiten directamente con nuestro producto.

¿Qué papel juega el acuerdo Mendoza-San Juan en la provisión de mosto? ¿Debería mantenerse?

El acuerdo entre Mendoza y San Juan es fundamental, especialmente para el vino, ya que regula los stocks y garantiza un equilibrio en el mercado. Desde nuestra cámara, creemos que este acuerdo debe mantenerse, ajustando cada año los volúmenes y porcentajes asignados a cada producto. Es importante conservar esta herramienta y adaptarla según las necesidades de cada cosecha, asignando mayores o menores volúmenes de mosto para equilibrar también los stocks de vino.

¿Cuáles son las perspectivas del negocio para el próximo año?

Hay previsiones optimistas para 2025, con estimaciones de una cosecha normal que podría alcanzar entre 21 y 23 millones de quintales, dependiendo de las condiciones climáticas como granizos y lluvias. Esto generaría una mayor disponibilidad de materia prima, lo que permitiría encarar una exportación competitiva en un momento en que Argentina está siendo observada de cerca por el mercado internacional.

En términos de precios, es prematuro hacer estimaciones. Sin embargo, una buena cosecha podría equilibrar los costos y brindar una oportunidad para consolidar las exportaciones de mosto en un contexto favorable para el país.

¿A cuánto está la tonelada de mosto y cuáles son los otros mercados atractivos?

Hoy, en promedio, la tonelada FOB está alrededor de los 1.600 dólares, ya sea FOB Buenos Aires o FOB Chile. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado, pero este año Sudáfrica tuvo una gran demanda, lo que marcó una diferencia. Japón también es un mercado clave, manteniéndose activo cada año.

¿Hay lugar para negocios de nicho dentro del mercado de granel, que es un commodity?

Sí, existen, aunque son pequeños. Por ejemplo, los requerimientos de concentrado orgánico representan un nicho interesante para diversificar la oferta, pero no generan grandes volúmenes. Es más una oportunidad complementaria que una alternativa para incrementar significativamente el mercado, como se ha visto en países como México.

Perfil

Martín Materia: Es presidente de la Cámara Argentina del Mosto y titular de Mosto Mat, una empresa líder del sector radicada en la provincia de San Juan. De formación académica, Matera es Contador Público Nacional, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En 2012, tomó una decisión que marcaría un giro en su vida profesional: dejó su ciudad natal para instalarse en San Juan y asumir la dirección de la empresa familiar, relevando a su primo, quien había liderado la compañía durante 25 años. Desde entonces, se dedicó a comprender y perfeccionarse en el complejo mundo del mosto, un aprendizaje que, como él mismo reconoce, continúa hasta el día de hoy.