Luego de la sequía: consejos para prevenir incendios de campo

Con la llegada del próximo fin de semana extra largo y con los efectos más que evidentes de la sequía, desde Defensa Civil ofrecen consejos que ayuden a prevenir incendios en campos incultos en Mendoza.

Entre las medidas de prevención que deslizaron los especialistas recomendaron no hacer fogatas o asados en lugares no aptos o habilitados. Mientras que, en los lugares que lo permiten, rodear de piedras el fuego para que no se extienda y apagar bien las brasas con tierra, agua o ambas.

Algunos de los factores que pueden ocasionar este tipo de siniestros son las altas temperaturas, la falta de lluvia, la mano humana, la sequía y el viento Zonda.

Por eso es fundamental no utilizar fuego como un elemento de limpieza, ya que esa actividad está inhabilitada por la Ley 6099.

Por otro lado, hay que evitar arrojar colillas o fósforos encendidos en rutas o campos y no se debe abandonar botellas u otros vidrios en zonas rurales, ya que con la presencia del sol pueden funcionar como lupa e iniciar el fuego.

Durante un incendio

Mantener la calma y llamar al 911.

Poner en práctica un plan de emergencia.

Actuar pero no asumir riesgos inútiles.

No exponerse mucho tiempo al humo: puede asfixiarlo y hacerle perder el sentido.

Evacuar el lugar hacia el lado contrario de las llamas, si no sabe cómo actuar.

Después de un incendio