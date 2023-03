Llegan fondos de la Nación para asistir a los productores en emergencia

Desde la Nación anunciaron el envío de 200 millones de pesos para asistir a los productores agrícolas que se encuentran en emergencia a causa de las contingencias climáticas.

El desembolso que se concretará la semana entrante viene a completar un total de 500 millones de pesos que comprometió el ministro de Economía Sergio Massa, en su visita a Mendoza, para ayudar a los productores que sufrieron pérdidas por las heladas tardías y luego se sumó el granizo.

Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de vitivinicultura confirmó que “la próxima semana, a través de Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía, se repartirán de manera directa, a doce municipios de Mendoza, los Aportes No Reembolsables por 200 millones de pesos. Estos se sumarán a los 300 millones que ya fueron entregados a los municipios, donde la producción fue afectada y presentaron la documentación correspondiente, según manda la reglamentación de la Ley de Emergencia Agropecuaria tendiente a recibir los ANR de la Nación”.

“Los primeros fondos fueron transferidos según la cantidad de hectáreas afectadas relevadas por el INTA, a Santa Rosa, Tunuyán, Lavalle, Luján de Cuyo, Rivadavia y Junín. También los recibieron San Rafael, Maipú y San Carlos. Mientras que los expedientes de Tupungato, General Alvear y San Martín se iniciaron con posterioridad, ya a comienzos de este año”, agregó el titular del INV.

El funcionario nacional también destacó que de los 1.500 millones de pesos destinados por la Nación para todas las provincias afectadas, a Mendoza le correspondieron 500 millones y que fue la única provincia que no presentó la documentación que exige la reglamentación de la Ley de Emergencia Agropecuaria para recibir los Aportes No Reembolsables. Entonces, se destinaron los aportes directamente a los municipios para que no queden los fondos disponibles sin utilizar.

Ahora, que desde la Secretaría de Agricultura lanzaron los restantes 200 millones de pesos para completar el total de los fondos, Hinojosa consideró que “no nos podemos dar el lujo de tener esos 200 millones para la Provincia y que se nieguen a recibirlos y no hagan ninguna gestión para cobrarlos”, justificando la decisión de repartirlos de manera directa a los municipios.