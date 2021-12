Lavalle, “Estado de Emergencia” por las tormentas, ¿qué significa?

La tormenta del jueves 16 de diciembre, dejó severos daños en varias zonas del departamento de Lavalle, lo que llevó a las autoridades a declarar Estado de Emergencia. Se trata de una norma que permite realizar compras de manera directa (sin mayores trámites administrativos), para ofrecer soluciones rápidas a los afectados.

“Se produjeron fuertes tormentas con caída de abundante agua y granizo, causando desastres en varias zonas del Departamento. Las zonas de mayor impacto resultaron Jocolí, Tres de Mayo, La Palmera, Oscar Mendoza, San Francisco, Alto del Olvido, Jocolí Viejo, La Bajada y Villa Tulumaya”, se aclara en el Boletín Oficial con el que se hizo efectiva el pedido de “Estado de Emergencia”.

Asimismo, se aclara que los daños ocasionados entre otros son, caída de arboles, postes de luz y abundante hojas. Además, que dado el estado de incertidumbre de los vecinos y entidades de bien público que se encuentran trabajando arduamente para subsanar los inconvenientes sufridos.

Por todo lo anterior, el intendente “estima conveniente declarar en “ESTADO DE EMERGENCIA DEPARTAMENTAL”, y llamar a la solidaridad para trabajar en forma conjunta para solucionar los daños ocasionados; que asimismo con el fin de recurrir a la compra de elementos y/o servicios que surjan necesarios por parte de la Municipalidad, se proceda a la compra directa, de conformidad a lo establecido por la Ley Nro. 8706, Art . 144ª, Inc. d) y Art. 16, Inc. c) de la Ley de Obras Públicas 4416″.

El Estado de Emergencia durará hasta tanto sean evaluados todos los daños y solucionadas las consecuencias de la fuerte tormenta.