La Fiesta de la Ganadería se reinventa: presencial y vía streaming

La aparición del coronavirus en el mundo obligó a más de uno a reinventarse para no quedar fuera de escena. Las primeras golpeadas y que debieron adaptarse en particular a las tecnologías y el mundo virtual para no quedar fuera de competencia, fueron las actividades económicas.

En ese proceso de adaptación también entran los eventos que están íntimamente ligados a la economía. Para no salir de escena, mantenerse vigente, continuar transfiriendo conocimientos y tecnología y especialmente seguir siendo la voz principal de producción ganadera en Mendoza, la tradicional Fiesta Nacional de la Ganadería se reinventa y tendrá su edición 2020.

Desde la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear anunciaron que la 39 feria ganadera se llevará a cabo el fin de semana que va desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre, en el departamento sureño.

Dentro del marco de lo permitido en esta época de pandemia y complementándose con el uso de las tecnologías, la Fiesta de la Ganadería mezclará eventos presenciales con virtuales que se podrán seguir en vivo por streaming a través de una plataforma web o las redes sociales.

El remate feria y los discursos, la exposición comercial y la imagen que identifica a cada Fiesta, los costillares al ensartador, serán de la partida.

“No pretendemos que pase 2020 sin que se haga la fiesta. Será más acotada por las circunstancias, pero la Fiesta estará presente en este año y se puede decir que volvió, de manera obligada, a sus más íntimos orígenes”, remarcó Andrés Vavrik, presidente de la Cámara de Comercio de Alvear, entidad organizadora del evento.

La exposición ganadera, como nació la fiesta en 1982, será el punto fuerte de la Fiesta porque el remate feria se complementará con los habituales discursos para lo que se espera la presencia del gobernador Rodolfo Suárez y Damián Carbó, director Provincial de Ganadería.

Como es costumbre, por el sector pecuario hará su alocución el presidente de la específica de Ganadería, mientras que el tradicional discurso del presidente de la institución, en el que se reflejan los reclamos de todo el arco productivo, también será una parte sustancial del evento.

“Como la ganadería está dentro de las actividades esenciales, el remate va a ser presencial aunque también será transmitido por streaming para que los compradores que estén imposibilitados de viajar, puedan hacerlo desde casa”, comentó Ramiro Labay, presidente de la específica de Ganadería.

Además de la sequía que obligó a liquidar stock de animales, en la fecha elegida para la exposición y remate no hay terneros en los campos sino que es época de reposición de animales para comenzar con los servicios, por lo que la actividad estará centrada en los reproductores.

“Vamos a mostrar la genética que hay en la zona y, por supuesto, esperamos cabañas de otras partes del país. En el remate se podrán encontrar toros, vaquillonas, vacas preñadas y seguramente hacienda general”, detalló Labay.

Las charlas técnicas también formarán parte del cronograma de actividades pero, en este caso, serán íntegramente virtuales. Los interesados podrán seguirlas en vivo por streaming o verlas cuando lo deseen en la plataforma web de la institución.

La muestra comercial también tendrá un formato virtual. Hay comerciantes, artesanos, empresarios que han comprometido su participación para estar dentro del lote de expositores. A través de la web de la Fiesta se podrá recorrer cada uno de los locales y apreciar los productos y concretar compras. También habrá asesores en línea.

El sabor infaltable

Si bien el almuerzo tradicional no podrá realizarse, los costillares al ensartador, el emblema de la Fiesta de la Ganadería, no estarán ausentes en este 2020.

El gran asado será el domingo 1 de noviembre y todos los que deseen una foto pero, sobre todo una porción, la podrán tener.

“No vamos a perder esa gran postal de los costillares. La idea es asarlos y vender las porciones bajo el sistema pase y lleve”, comentó Vavrik.

Como la rifa de la camioneta 0 km está ligada al almuerzo, la organización decidió posponerla hasta 2021. Las personas que hayan adquirido y cancelado el número, van a recibir el nuevo boleto sin cargo que los habilitará para el sorteo y ser parte del asado del año próximo.

En cuanto a los poseedores de un número que lo compraron en cuotas, tendrán tiempo hasta el 15 de este mes para cancelarlo al precio original. Luego entrará en vigencia un nuevo número con el valor actualizado.

Cuarentena y sequía

La actividad ganadera no escapó a los problemas que generó la cuarentena. Las dificultades en el tránsito sobre todo para aquellos productores que deben traspasar la frontera con San Luis, se les volvió una misión imposible.

“En La Pampa son un poco más flexibles y se puede pasar pero con San Luis no hay caso. No importa el permiso que tengas, los productores que tienen que ir a campos en territorio puntano no pueden pasar. Desde que empezó la cuarentena en marzo que no pueden ir a los campos. El mismo problema lo tienen los cordobeses y pampeanos con San Luis. Es una locura”, afirmó Ramiro Labay, presidente de la específica de ganadería de la Cámara de Comercio alvearense.

El otro frente de batalla que tienen los productores agropecuarios por estos días es la sequía.

La ausencia de lluvias que comenzó a vislumbrarse en 2019, se volvió una constante durante este año y las previsiones en el futuro cercano no despiertan demasiado optimismo.

“Arrastramos la falta de lluvias desde el año pasado y ahora la sequía está acentuada. Hay zonas que en tres meses llovieron apenas 4 milímetros. Esta situación obligó a ajustar carga en los campos. Los que podían, llevaron los terneros a fincas para recría, pero muchos tuvieron que vender los terneros de 60 kg o 70 kg, recién destetados. También se han vendido muchos vientres”, indicó Labay.

“La situación es igual en toda la provincia”, sostuvo el productor ganadero y recordó que entre las Cámaras de la provincia ligadas al sector, solicitaron al Gobierno la declaración de emergencia para la ganadería.

“Hicimos formalmente el pedido entre las Cámaras y estamos esperando que salga pronto”, agregó.