La Comisión de Enlace presentará un recurso por el bono adicional de Fin de Año

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, junto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, resolvieron presentar un recurso administrativo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, luego de que, el 22 de diciembre, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario estableciera el pago de una suma de $26 mil, adicional al bono establecido mediante Decreto N° 841/2022, de $24 mil.

Los representantes del sector empresario esgrimieron numerosos argumentos en oposición a la propuesta de pagar esta suma adicional y manifestaron su descontento con relación al tratamiento de este tema, debido a que había sido previamente acordado de manera paralela entre el Estado Nacional y los representantes del sector sindical, acto que atenta en contra del espíritu y objetivo de la CNTA. Esto, ya que no se les consultó.

Ayer, la Comisión de Enlace expresó en un comunicado que “la medida adoptada no toma en consideración la situación actual de los empleadores rurales, que ya se ha hecho pública en reiteradas oportunidades y también en dicho ámbito de trabajo”. Asimismo, expresaba que la resolución aún no había sido publicada en el Boletín Oficial de la Nación -lo que sucedió hoy- y no se ha informado nada al respecto. Y anticipaba que, una vez publicada, la acción administrativa se presentará ante el Ministerio de Trabajo.

🔴 AHORA | Comunicado oficial junto a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias pic.twitter.com/6V8jpITuwS — CONINAGRO (@CONINAGRO) January 2, 2023

La resolución que establece el adicional no remunerativo de $26 mil, publicada hoy en el Boletín Oficial, fija que los trabajadores rurales, comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario, lo cobrarán junto con el sueldo de diciembre. Y que explicita que se añade “a la asignación extraordinaria de carácter no remunerativo de hasta $24 mil establecida por el artículo 1° del Decreto N° 841/2022, conformando una asignación no remunerativa total de hasta $50 mil″.

Sin embargo, sólo cobrarán estos $26 mil los empleados cuyos salarios sean “menores o iguales a $159.859 o el monto proporcional en el caso de que la prestación de servicios del trabajador o de la trabajadora fuere inferior a la jornada legal o convencional”. En tanto, quienes cobren entre $159.859 y $185.859, percibirán la diferencia entre el salario y el tope establecido.

“El monto del salario se determina incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos correspondientes al devengado en el mes de diciembre de 2022, con exclusión del medio Salario Anual Complementario y el beneficio instituido por el Decreto N° 841/2022″, se agregó.