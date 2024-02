Juan Ignacio Losada: “Colocar malla antigranizo en parrales y frutales cuesta 18 mil dólares por hectárea”

En los últimos dos meses, la provincia de Mendoza ha experimentado con frecuencia condiciones climáticas adversas, particularmente la presencia de tormentas de granizo. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, los cultivos no se han visto afectados de la misma manera gracias a la implementación de mecanismos de defensa que cada vez son más populares en el ámbito agrícola.

La implementación de la malla antigranizo es fundamental en la protección de los cultivos. Esta tecnología consiste en una red de tejido resistente que se despliega sobre los campos agrícolas para interceptar y disipar el impacto de las piedras de hielo generadas por las tormentas graniceras. Diseñada estratégicamente, la malla reduce el tamaño de las piedras de granizo, minimizando así el daño directo a las plantas, al tiempo que permite la entrada de luz solar y la ventilación esenciales para el crecimiento saludable de los cultivos.

En una entrevista con el diario Los Andes, el gerente Industrial de Agrinet, Juan Ignacio Losada, destacó la importancia de esta tecnología en la agricultura moderna. Losada resaltó cómo la malla antigranizo protege los cultivos, también proporcionó información detallada sobre los costos por hectáreas para estructuras altas como parrales y frutales.

- ¿Cómo está la venta de malla antigranizo?

- Lo que es el mercado antigranizo en Mendoza estamos en una temporada baja. En marzo si arranca fuerte lo que es el Sur, en Río Negro y Neuquén con la industria frutícola. En la provincia con la industria frutícola no sucede lo mismo como en el sur, sino que la temporada empieza más o menos parecida a otras industrias.

- ¿Qué costo tiene colocar una malla de antigranizo?

- Para lo que es estructura alta, como parrales y frutales, estamos hablando de 18 mil dólares por hectárea. De los cuales, la malla solo representa 5 mil dólares, un 25 % aproximadamente sobre el total del precio. En lo que son espalderos, el costo ahí son 4.750 dólares, y el costo de la malla en los accesorios y en la mano de obra estamos hablando de 3.000 dólares.

- ¿Cómo se puede abonar?

- Bueno, hay convenios con algunos bancos y después hay financiamiento. Está el Fondo para la Transformación (FTyC), que sigue financiando este tipo de instalaciones, está la Coviar, que también lo estaba realizando, aunque con un esquema diferente al del FTyC alque también varios productores han accedido para comprar mallas.

- En Mendoza, ¿en qué temporada comienzan a consultar los productores sobre la colocación de la malla antigranizo?

- Hay alguno que otro que compra todos los años y por ahí ya en febrero o marzo empiezan a consultar y demás. Pero el grueso viene a partir de fines de marzo y abril. Las instalaciones generalmente son después de la poda.

Hemos tenido un aumento en la producción muy significativo y eso mejoró lo que es el abastecimiento. Hoy en medias estándar de espaldero o mismo de parral o de frutícola tenemos entrega inmediata, cosa que antes no era posible. En invierno teníamos entrega que corría entre los 60 y los 120 días desde que se cerraba la operación.

- ¿Cómo es el programa de reciclaje que están llevando adelante?

- Siempre reciclamos nuestro scrap productivo, que serían las mermas productivas que tenemos, siempre lo hicimos, pero a medida que van pasando los años y muchas mallas empiezan a tener su recambio y el desafío era un poco mayor, porque implica darle uso a una malla que había cumplido su vida útil.

Entonces, a través de eso, estamos empezando un proceso de reciclado que tiene que ver con esa recopilación de las mallas que ya cumplieron su vida útil desde el productor, para evitar que las quemen o entierre como han hecho toda la vida y darle un uso. Por ejemplo, hemos logrado en alianza con 3C Construcciones, que construye cajas hechas con basura, hacen como un esqueleto de madera, se coloca cosas de plástico y con las mallas usadas lo que hace es sostener toda la basura. Son mallas que estén degradadas, ya cumplen su vida útil, y ahí sí sirve para sostener esa basura y después sobre eso va el revestimiento. También hemos estado en contacto para infecciones de empresas que son inyectoras para, por ejemplo, hacer anteojos, hacer grillas y otro tipo de cosas. Pero el verdadero desafío está en poder reubicar las mallas que han cumplido su vida útil. Nuestras armas productivas siempre las hemos reubicado a gente que se dedica a transformarse para que quede.

- ¿Los materiales que usan para la malla antigranizo usan algún componente importado?

- Sí, el polietileno. El grado de polietileno que necesitamos nosotros para producir los filamentos se hace todo afuera, no se hace acá. Solo Dow Chemical lo hizo en algún momento, pero fue el discontinuo de esa producción. En Argentina no hay ese grado de polietileno, todo es 100% importado.

- ¿Qué perspectivas tienen para este año?

- Hay muchas hectáreas que no están cubiertas y la cultura de protección que se fue creando a raíz de la dificultad de cubrir contra el granizo la fruta y contra el golpe de sol, porque es una protección doble, eso año a año ha hecho ir creciendo en ese mercado. También nuestra rápida respuesta anima a más a productores en el sentido de que no tienen que estar quizás esperando 75 o 90 días la malla y con el miedo que les pueda caer granizo. Hoy tenemos una respuesta de máximo 30 días para algo que no tenemos en stock y eso también empuja a los productores a animarse.

Cerramos un buen año en lo que es el mercado interno. Lo que se cayó un poco fue la exportación, porque el mundo está bastante recesivo, pero si vemos un 2024 que en lo que es exportación va a crecer seguramente.

En cuanto al mercado interno, tenemos algunas dudas por cómo se comportará justamente el mercado respecto a las nuevas medidas que hay. Vemos que los exportadores pueden estar más tranquilos, pero también que hay algunas incógnitas que se va a responder luego. Creo que los primeros cuatro o cinco meses van a ser un poco más difíciles y se acomodará para el segundo semestre. Somos optimistas que para el segundo semestre se pueda acomodar.

