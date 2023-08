Invierno primaveral: preocupación por las horas de frío que necesitan los frutales y la floración anticipada

Después de un invierno que se presentó en este 2023 muy primaveral, las alarmas se encendieron en todo el ámbito agrícola. Es que Las horas de frío que reciben los cultivos durante esa época del año son determinantes para que después la producción no se vea afectada.

Además, el hecho de tener temperaturas medias por encima de lo normal también puede traer aparejado otro hecho clave en la producción, el adelantamiento de la floración.

Para la temporada en curso, ambos aspectos están comprobados, por un lado, las temperaturas medias durante la época invernal estuvieron entre 1,2 y 1, 9 grados (según la zona de la provincia) por encima de la media histórica de los últimos 30 años. Cifras que pueden parecer casi insignificantes pero que en términos ambientales y climáticos, es más que significativa.

Por otro lado, la floración en algunas especies efectivamente se adelantó entre 7 y 10 días. El dilema ahora es establecer si ambas situaciones pueden influir negativamente en la producción.

Horas y unidades de frío

En líneas generales, la mayoría de las plantas frutales de hoja caduca, adaptadas a climas templados y fríos, para florecer cada primavera necesitan haber acumulado durante la época invernal cierta cantidad de frío.

El periodo comienza cuando los frutales tiran sus hojas como una estrategia de sobrevivencia a las condiciones adversas del clima. Ahí empieza el reposo y continúa durante el invierno.

Los frutales salen de ese periodo de reposo mediante la acumulación de una determinada cantidad de horas fríos y se estimula la brotación.

Esa etapa se mide en “horas de frío” que no implica temperaturas bajo cero, sino que consiste en contar la cantidad de horas en las que el vegetal estuvo por debajo de los 7°C.

Mientras que las unidades de frío (UF) vienen a ser, a grandes rasgos, el resultado de sumas y restas. Por un lado se toma en cuenta (suman) el tiempo de exposición a temperaturas por debajo de los 7 grados y después se quitan (resta) las horas que el cultivo estuvo con temperaturas por encima de los 15 grados.

Este modelo fue desarrollado en la Universidad de Utah en Estados Unidos por el equipo de trabajo de Richardson, por lo cual también es conocido como las unidades de frío de Richardson.

Como ejemplo, si la planta estuvo expuesta a temperaturas entre 2,5° y 9° acumuló 1 unidad de frío, pero si después hubo temperaturas entre los 16° y 18°, se resta 1 unidad de frío.

Si la acumulación de unidades de frío no satisface plenamente al cultivo, puede presentar distintos desórdenes que afecten el crecimiento de brotes, la floración y luego la fructificación de la planta.

Un otoño e invierno más benigno

El ingeniero agrometerológico Raúl Besa, delegado de la zona Sur de la dirección de Contingencias Climáticas, se tomó el trabajo en calcular las temperaturas medias históricas de los últimos 30 años en distintas áreas de la provincia y luego hizo el mismo proceso con las temperaturas medias del otoño invierno 2023 (con los datos de las estaciones meteorológicas de la DACC) para contraponerlas y el resultado es precisamente que atravesamos una temporada invernal mucho más benigna.

“Tengo las temperaturas media históricas de algunos lugares de Mendoza, desde abril hasta el 31 de julio y se puede decir que las temperaturas habían sido superiores, inclusive en algunos lugares en el mes de junio. Fue un inverno más cálido”, afirmó Raúl Besa.

De acuerdo a los datos que recopiló el ingeniero agrónomo, en este caso tomando solamente como referencia el sur mendocino y la zona norte.

En abril, en Las Paredes (San Rafael) la temperatura media histórica de las últimas 3 décadas fue de 16° y este año la media se ubicó en 17,3°. En mayo 12° contra 13,6° este año. En junio se registró una temperatura media de 9° y en 2023 fue de 10,4°. En tanto, julio cerró con 8° en el promedio histórico y este año fue de 9,2°.

En lo que respecta a la zona Norte (Mendoza) en abril la temperatura media histórica de los últimos 30 años fue de 16,5° y este 2023 se registró una media de 18,4°. En Mayo 12,5° la histórica y 14,4° la de este año. En junio la media histórica se ubicó en 9,5° y ahora fue de 10,4. Cierra julio con 9° la media histórica frente a 9,4° en 2023.

“Más allá de que falta agosto, estamos hablando que los meses de invierno han estado más cálidos, ha sido un invierno más benigno, porque un grado de diferencia es mucho en temperaturas medias y si hablamos de más de un grado, peor”, sentenció el especialista.

¿Acumularon horas de frío los cultivos?

El ingeniero Guillermo Urruti, del área de investigación y desarrollo de la DACC, comentó que “muy posiblemente vamos a ver casos muy aislados en que no se hayan cumplido las horas de frío, pero en general no es grave la situación”, afirmó.

Según el especialista, en todo Mendoza normalmente hay temperaturas muy bajas “y lo normal es que la mayoría de los cultivos que tenemos cumplen las horas de frío en exceso, muchas veces en junio y un poquito de julio, en años normales, ya han logrado cumplir con las horas de frío y todo lo demás sobra”, comentó.

“Entonces pese a que este año ha sido mucho más cálido y efectivamente hemos visto unas temperaturas más típicas de un otoño, en pleno invierno. Aun así, las horas de frío son las que están ubicadas entre 0 y 7 grados, por lo cual, aunque no hemos tenido temperaturas negativas casi, en realidad a las plantas mucho no le sirven esas (temperaturas bajo cero) de hecho son negativas también para ellas, se ha logrado cumplir en la mayoría de casos con las horas de frío necesarias, en especial en los cultivos más significativos y característicos de Mendoza como son la vid, almendros, ciruelas, duraznos”, detalló el ingeniero.

“Es más, continuó explicando, esos cultivos suelen tener requisitos relativamente bajos en horas de frío y a Mendoza normalmente le sobra por mucho, entonces para esto cultivos no sería tan grave”.

En cambio “pueden haber algunos casos más aislados pero que no serían tan representativos de la provincia como por ejemplo, los cerezos o los nogales, que si requieren un poco más y en algunos casos podríamos ver que no lo hayan cumplido completamente”, sostuvo Urruti.

En caso que las plantas no hubiesen acumulado las suficientes horas de frio “podemos tener una brotación y una floración más despareja y eso sería la parte preocupante” sin embargo de las observaciones en el Valle de Uco, la zona Norte y el Este surge que “ya tenemos un poco del inicio de actividades, en especial en almendro, ciruela y durazno, y por lo que se observa hasta ahora, no se ve una floración o brotación desparejas, no habría un problema con esto”, dijo el especialista.

Por la extensión del sur mendocino se presentan distintas realidades. Por un lado está San Rafael en donde la acumulación de unidades de frío no es igual hacia el este y el oeste y por otra parte aparece General Alvear que por estar ubicado más hacia el este, es más cálido y la situación sería tal vez más complicada.

“La zona que se ha comportado con una cantidad de horas de frío y también de unidades de frío, que es lo más importante fisiológicamente, es la zona este sudeste de San Rafael (La Llave, Villa Atuel, Jaime Prats y Real del Padre). Después hay otra zona que está al oeste de San Rafael que ha tenido menos horas de frío y probablemente le puedan faltar algunas en algunas especies”, comentó el ingeniero Raúl Besa, de la DACC.

“En General Alvear sí habría tenido un déficit de horas de frío (y unidades de frío) ya que es una zona que se comporta normalmente más cálida que todo el resto del oasis”, indicó Besa.

Igualmente, solo resta esperar la evolución de la brotación y la floración para después analizar si hubo la suficiente cantidad de horas de frio, o no en los cultivos.

Floración temprana y riesgo de heladas

Ambos ingenieros de la Dirección de Contingencias, Guillermo Urriti como Raúl Besa, coincidieron en remarcar que las temperaturas más elevadas de este invierno adelantaron la floración en los cultivos entre 7 y 12 días.

Floración temprana en General Alvear. Así están algunas plantas en la finca de Fernando Martos.

“Al darse temperaturas más altas en el invierno era lógico que se iba a producir un adelantamiento entre 7 y 12 días de la floración. Pero también todo depende de cada especie y variedad como por ejemplo la ciruela Santa Rosa, una variedad más tempranera, o algún durazno de transporte, que la fecha media de plena floración es alrededor del 25 de agosto y entonces si, puede ser que se adelantó unos días”.

Por su parte, Urruti confirmó que “ya estamos viendo floración en lo que es el Norte, el Este y el Sur y creemos que el Valle de Uco va un poquito más tarde, aunque posiblemente ya está empezando”.

A partir de ahora “el mayor riesgo de esto es el tiempo, el clima es sumamente impredecible y obviamente son más días que la planta queda expuesta a posibles heladas que puedan ocurrir. En realidad depende sabemos que es normal o al menos es habitual tener días fríos en lo que queda de agosto o incluso septiembre, hay que recordar que el año pasado tuvimos una helada muy fuerte el primero de noviembre, entonces sí, esa es la parte más peligrosa y no tanto el tema de las horas de frío, sino la disposición a las posibles heladas que puedan ocurrir”, sostuvo Urruti.

Si bien “no estamos tan lejos de las fechas normales (floración) si justo hace frío y está el cielo despejado, si es problemático. Si se producen heladas, con este adelantamiento puede perjudicar, eso sí, algunas variedades nomás, las tempraneras, que son las de transporte”, remarcó Besa.

¿Cómo será la primavera?

El ingeniero Besa, agrometeorológico, adelantó que se espera un inicio de primavera con temperaturas y lluvias “levemente superiores a lo normal”

“Las tendencias dicen que tendremos temperaturas levemente superiores al promedio histórico por lo tanto, al menos entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, vamos a tener mayor cantidad de precipitaciones que lo normal y temperaturas medias también levemente superiores”.

El caso de General Alvear

El ingeniero agrónomo Leandro Silvestre recordó que “este año el frío arrancó bastante tarde, estábamos en mayo y todavía no hacía frío, recién a partir de ahí empezó y a partir de principios de agosto los cultivos dejaron de acumular horas de frío. En resumen podríamos decir que se ha comportado levemente inferior a un año normal”.

Teniendo en cuenta esa apreciación, el técnico de la Dirección de Agricultura de la comuna sureña explicó que en cuanto a acumulación de horas de frío en los cultivos, “estaríamos bien en lo que es frutas de carozo como durazneros, al límite con ciruelos y le faltaría algo a los frutales de pepita, aunque cada vez hay menos”.

Es un proceso, que “ya veremos cómo avanza” dado que si no se cumplieron con las unidades de frío requeridas, las planta van a “tener una floración que será más prolongada de lo normal, no va a ser homogénea, y a su vez muchas flores no van a terminar dando un fruto, o no van a cuajar. Hay que ver como se da”, remarcó Silvestre.

Fernando Martos, un productor de Alvear, comentó como es la situación que está atravesando por estos días.

Entre los cultivos que posee, tiene plantación de ciruelos, variedades tempranas y D`agen, durazneros y también vid.

Si bien están en floración actualmente “variedades tempranas que en su momento cuando se implantaron había otro clima u otro tiempo podemos decir” reconoció que esa floración también “la adelanta el calor que tuvimos en julio o ahora en agosto” y “hasta que no terminara la época de floración no podemos saber bien que va a pasar, si le faltó o no horas de frío”, comentó.

Igualmente el productor reconoció que “por lo que he podido ver hasta ahora, ya te adelanto que la floración viene despareja”, se lamentó.