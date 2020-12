Financiamiento para productores: el anuncio de Fecovita por u$s12 millones

Fecovita anunció que se alcanzó un acuerdo para otorgar financiamiento para productores. La entidad que reúne a las cooperativas vitivinícolas anunció que recibió una oferta de u$s12 millones de dólares a tasa cero, “cuando los bancos, pedían tasa en dólares del 8%”. El anuncio se dio en el marco de un encuentro entre productores, periodistas, y referentes de la actividad, para celebrar el cierre de año de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI).

“Fecovita va a garantizar con las exportaciones. Ese sistema lo vamos a profundizar porque queremos ser competitivos a nivel internacional y para eso necesitamos mas productividad con los menos costos posibles. Los Productores australianos, por ejemplo, están con un rendimiento de 250 quintales por hectárea cuando la media nuestra es 150 /180 quintales. Por eso necesitamos tecnología suficiente y reconvertir su viñedo para poder competir. En eso estamos trabajando con el Ministro Vaquie en una línea de créditos financiada pro Fecovita y por el Fondo de transformación a valor vino tasa cero”, comentó el presidente de Acovi y Fecovita, Eduardo Sancho.

El presidente de la entidad brindó por un año pleno en salud social, sin Covid 19, en un encuentro con asociados y periodistas que tuvo lugar en el restaurante Francesco el día 14 de diciembre, con todos los protocolos de por medio.

Allí, el ingeniero agrónomo Sancho se refirió a las características de la entidad: “La cooperativa es la representante de nuestros productores. El objetivo de ACOVI es la defensa del pequeño y mediano productor, fundamentalmente del pequeño, el grande se defiende solo como decimos muchos. Este sector de la producción no tiene voz, nosotros le tenemos que dar esa voz. Tenemos que preocuparnos por las cosas que están faltando permanentemente. ACOVI no es oficialista ni opositora, nosotros nos oponemos a los gobiernos cuando creemos que no están haciendo las cosas como corresponde para el pequeño y mediano productor, defendemos a los gobiernos en la medida que están haciendo bien las cosas”, declaró.

Después siguió comentando la relación que se tiene con los diferentes gobiernos. “Muchas veces no hay buenos gobiernos ni malos gobiernos, sino que se aplican iniciativas que nosotros podemos estar más de acuerdo en gran parte, y otros aplican propuestas que podemos estar en desacuerdo en su mayoría. Nos gusta no criticar a una gestión sino las cosas que están haciendo. Igualmente felicitar cuando las cosas se hacen como corresponde”, dijo.

Plan Estratégico Vitivinícola 2030 Posteriormente habló sobre el Plan Estratégico Vitivinícola 2030, precisó que después de diversas consultas está terminado. Se llevaron a cabo reuniones y encuentros al respecto no solamente en Mendoza sino en todo el país, esto incluyó bodegas chicas y grandes como así también productores grandes, medianos y más chicos, entre otros. “Tenemos la gran alegría que el plan está concluido y se hizo una reunión con el ministro de Agricultura de la Nación para mostrarle los alcances del mismo. Ese es un paso muy importante, donde la vitivinicultura en conjunto con el Gobierno Provincial, como así también el INTA y el INV que queremos para el sector es lo que se plantea. Por razones políticas hay algunas entidades que no han querido participar. Está abierto para que se puedan seguir incorporando las diferentes organizaciones. Tiene que ser un plan de toda la vitivinicultura. Es un aspecto que el año que viene vamos a seguir trabajando”, expresó.

Portezuelo y el trasvase El presidente adelantó que si se hace Portezuelo del Viento como está programado no se puede hacer el trasvase. “Significa 110 kilómetros de canal súper ancho, donde tiene que tener un túnel de 35 kilómetros de largo, se convierte en una obra irrealizable. Hay que hacer un Portezuelo más chico que permita un trasvase en cuenca alca. No no estamos oponiendo a la obra, nos juntamos con el Gobierno actual y con funcionarios. Desde ACOVI decimos que el Trasvase es una obra clave”, remarcó.

Sancho declaró que en la actualidad se vive una falta de desarrollo en todos los niveles en el campo. “La situación es dramática respecto a la ola de Inseguridad. “Lo mejor para todos es el desarrollo de las zonas rurales. En la zona urbana hay diez veces más que en la zona del campo inseguridad”, aclaró. Denuncio que están afectados por la ola de robos. “Hace poco una productor me llamó angustiando porque es la segunda vez que le roban pulverizadoras e incluso maquinarias. Nos roban los tractores hasta los cercos y palos “, agregó.

Llegar con internet a las escuelas rurales

“Vamos a trabajar con el Gobierno en el 2021 en darle una mano al Estado con la conexión a las escuelas rurales”, prometió Sancho. Será un plan que tendría que estar apoyado por el Gobierno nacional y provincial . El dirigente reclamo por mayor conectividad en la zona rural. Advirtió que se reunió con el titular de la DGE que le hizo llegar sus inquietudes. “Si no hay conectividad, los aislamos completamente (a los habitantes de las zonas rurales)”, cerró.