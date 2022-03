Expoagro: Estas son las empresas premiadas por su innovación

En la jornada inicial de la muestra a campo más grande de Argentina se entregaron las medallas y diplomas a los ganadores de la séptima edición de los Premios Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial. Los elegidos fueron:

Medallas de Oro y menciones en Diseño Industrial

Las medallas de oro fueron otorgadas a aquellos desarrollos que presentaron una innovación tal, que permita un cambio sustancial en sus funciones; logre un nuevo procedimiento; o mejore sustancialmente el ya conocido. Fueron decisivos para la elección, el efecto de la innovación sobre la eficiencia y seguridad en el trabajo, el medio ambiente y la eficiencia energética. Esta medalla premia a desarrollos de origen nacional, donde más del 60% del valor de sus componentes son de fabricación argentina.

El Pato Máquinas Agrícolas, reconocida por su “Sembradora Neumática de Ajo de enganche montado al tres puntos de tractor.” Recibió por la empresa Pablo Dumrauf y Angel Dumrauf.

Dolbi se hizo acreedor a una medalla de oro y de una mención en diseño por la “Cosechadora de Algodón Autopropulsada DOLBI HAC 5000″. Recibieron por la empresa Elbio Dolzani y Enzo Bianchi.

Maízo se llevó un oro y una mención por su desarrollo del “Cabezal de maíz independiente del surco”. Recibieron por la empresa María Fernanda Albano, Adriana Serale y Franco Mezzano.

Medalla de oro y menciones en Diseño Industrial y Buenas Prácticas Agrícolas

DEEPAGRO fue premiada por su “Dispositivo de reconocimiento de malezas en cultivo emergido”. Recibieron por la empresa Juan Manuel Baruffaldi e Iván Regali.

Marinelli Technology, que junto con Invap y Cicaré desarrollaron el “Sistema aéreo no tripulado de alas rotativas RUAS–160″. Recibieron por la empresa Nicolás Marinelli, Mariano Palermo, Juan Pablo Brioni y Juan Manuel Cicaré.

Indecar fue premiado por su “Sistema de aplicación doble de fertilizantes Y/o semillas, aplicable a máquina automotriz tipo mosquito”. Recibió el premio Gastón Cepeda.

Los Olivares de Venado Tuerto por su “Cabezal roto-oscilante de variables contraladas electrónicamente”. Recibieron la distinción Martin Bonadeo y Sebastián Hernandez.

Plantium fue galardonada en primer lugar por “Terran – Plataforma Autónoma Agrícola Multipropósito”. Reciben por este desarrollo: Esequiel Milazzo y Matías Quaglia.

Plantium también fue premiada por “OcuWeed – Sistema Selectivo de Aplicación utilizando Inteligencia Artificial”. Recibieron Ariel Moreno y Martín Moncada.

Medalla de plata

Fueron otorgadas a aquellos desarrollos que presentaron una innovación tal, que permita un cambio sustancial en sus funciones; logre un nuevo procedimiento; o mejore sustancialmente el ya conocido. Fueron decisivos para la elección, el efecto de la innovación sobre la eficiencia y seguridad en el trabajo, el medio ambiente y la eficiencia energética. Esta medalla premia a desarrollos de origen nacional.

Mgg Robotics, por la “Mgg Robotics: Vehículo aéreo no tripulado multipropósito orientado a la aeroaplicación agrícola”. Reciben por empresa Ariel Stocchi y Jorgelina Urdicelli.

Medalla de plata y mención en Buenas Prácticas Agrícolas

Pauny S.A. premiada por el “Sistema de Telemetría, asistencia, protección, BigData, IoT, SmartAgro”. Reciben por empresa Jorge Gerbaudo y Juan Manuel López.

Medalla de plata y mención en Diseño Industrial

Carlos Mainero por el “Cabezal para maíz Mainero MDD-200″. Recibieron la distinción Carlos Mainero, Marcos Formica y Eduardo Montes.

Piersanti, distinguido por su “Regulación ángulo de corte”. Recibieron por la empresa: Juan Carlos y Valeria Piersanti.

Medalla de Plata y menciones en Diseño Industrial y Buenas Prácticas Agrícolas

Mario Tanzi S.A por su “Sembradora sistema TIGON “air drill” de soja a chorrillo, granos finos y pasturas de gran autonomía y versatilidad en transporte.”

Mención en Diseño Industrial

Induval premiada por su “Microcargadora a radio control”. Recibió por la empresa Mariano Valetti. Aparte de ser pala cargadora puede acoplar distintos accesorios como cepillos o cañón hidrante para lavar o apagar incendios en ambientes hostiles y de difícil acceso.

BK Components S.A. por “Barrales de fibra de carbono modulares”. Reciben por la empresa Ezequiel Castro y Germán Kokubu,

Mención en Buenas Prácticas Agrícolas

SAFE&FAST por “Cargador de Fitosanitarios”. Reciben por la empresa: Ricardo Martínez Peck y Pablo Fernández Poeta.

Expoagro edición YPF Agro se realiza del 8 al 11 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás (Buenos Aires), ubicado en el KM 225 de la RN9. Allí se encontrarán todos los protagonistas de la agroindustria del país y la región.

Innovación en el agro

En la apertura de la ceremonia de entrega de premios, Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium Argentina, señaló que el Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial es un clásico que incorporó nuevas categorías en estas últimas ediciones, como riego, robótica o buenas prácticas agrícolas.

“Para Ternium, este premio es relevante ya que el campo para el acero es muy importante. Este año hemos despachado para el sector más de 200 mil toneladas de acero de manera directa. A esto hay que sumarle lo que se despacha en forma indirecta para ruedas, acoplados, camionetas, etc. Para nosotros el campo representa no menos de un 25% de la demanda de acero nacional”, destacó y añadió: “El campo es cadena de valor, y si la cadena de valor no funciona, nosotros no existimos”.

Asimismo, resaltó la sustentabilidad a la que apuntan todas las innovaciones de las empresas participantes y los organizadores del premio, incorporando tecnología para lograr mayor eficiencia energética y generar menor impacto ambiental. Por otra parte, valoró los vínculos existentes entre campo e industria. “En Argentina, el campo tiene una altísima integración nacional y un impacto muy importante, cuando el campo tracciona, la industria también funciona”, expresó.

En un contexto de incertidumbre, Berardi destacó al “campo y la energía como sectores con potencial en 2022 para los cuales pueden soplar vientos a favor” e instó a que Argentina aproveche los beneficios derivados del agro.

“Este es un premio con el que promovemos y estimulamos el desarrollo de la tecnología vinculada con la maquinaria agrícola; el campo y la industria son aliados en la innovación, que es la forma de crecer, ganar mercados, diferenciarnos y exportar”, dijo José Del Boca, vicepresidente comercial de Ternium Argentina.

“Ya premiamos a 97 propuestas en seis ediciones anteriores. Es un premio federal del que participan empresas de todo el país. Lo interesante también es que cuenta con un jurado que tiene mucho prestigio y excelencia: instituciones públicas o privadas como el INTA, el INTI, Aapresid, Aacrea, le dan un prestigio muy importante al premio, un verdadero sello de calidad para las empresas ganadoras”, remarcó.

A su turno, Martín Schvartzman, gerente general de Expoagro, felicitó a los participantes y agradeció al jurado. “Los premios Ternium para Exponenciar son muy importantes y les vamos a dar toda la difusión necesaria a todos los desarrollos y a todos ustedes. Nos encanta poder difundir todo este capital y toda la innovación que genera el campo para poder producir cada día más y de manera más eficiente”.