Protesta de productores: se agrava el conflicto y por ahora no hay solución política

Las diferencias entre productores y el Gobierno de San Luis sobre el protocolo de ingreso y egreso de la provincia vecina parecen por estas horas estar lejos de resolverse. Este jueves, trabajadores agropecuarios de Mendoza, Córdoba, San Juan y La Pampa comenzaron la tercera jornada de cortes en las rutas 7, 8, 30, 188, 20 y 55, con el objetivo de que las autoridades puntanas cedan ante sus pedidos.

Desde el lado mendocino, alrededor de 300 personas continúan a la vera del río Desaguadero impidiendo el paso interprovincial en la runa 7, mientras largas filas de camiones siguen esperando de uno y otro lado. También se da la presencia de Gendarmería, la Policía de Mendoza y la Policía Federal, aunque todo ha transcurrido sin tensión hasta el momento.

Este jueves transcurre el tercer día de protestas en las rutas de ingreso a San Luis. - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Ignacio Blanco | Los Andes

Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), llegó el medio día de este jueves al lugar y desde allí manifestó a Los Andes su preocupación por que no ven una pronta resolución del conflicto, lo que ya ha traído otros problemas colaterales, como el falta de algunos productos que llegan a Mendoza desde otras provincias.

“No vemos que San Luis esté respondiendo de ninguna manera. El diálogo se mantiene pero no es creíble, permanentemente hay un ida y vuelta pero cambiando interlocutores”, sostuvo Badaloni.

El representante industrial remarcó que el reclamo de los productores, no solo de Mendoza, es para poder trabajar, pero “San Luis no entiende”. “Las posturas son muy encontradas, unos responden con la idea de trabajar y producir y otros en no cometer errores políticos”, agregó.

El presidente de la UIM aseguró que desde el sector se ha solicitado la intervención nacional en el conflicto y que la Unión Industrial Argentina están en conversaciones con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que se escuchen sus reclamos.

“El mundo no está yendo por este camino, sino todo lo contrario, cada vez se abren más actividades. La problemática de los contagios no se da en el campo o las industria, no tiene explicación el bloqueo al libre tránsito”, declaró Badaloni.

Sobre el desabastecimiento que ya se ha podido observar con algunos productos, “es un resultado no querido” por los productores, pero es inevitable para poder ser escuchados. “No hay otra alternativa para que la política solucione los temas”, cerró el representante de la UIM.

Las presiones de San Luis y la negativa a ceder

Este jueves también se dio a conocer que el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, presentó una denuncia en la Justicia Federal de Córdoba y Mendoza con la intención de terminar cuanto antes con los cortes.

Hasta el momento, están activos los bloqueos en los siguientes caminos:

Ruta 7, en el ingreso por Desaguadero en Mendoza

Ruta 20, en el ingreso por San Juan

Ruta 30, en el ingreso por Achiras en Córdoba

Ruta 8, en el ingreso desde Córdoba

Ruta 7, en el ingreso por Justo Daract en Córdoba

Ruta 188, en el ingreso por Rancul en La Pampa

En tanto, el Gobierno de San Luis se muestra inflexible ante todos los pedidos de los productores. Según publicó El Diario de la República, la jefa de Gabinete de Ministros de la provincia vecina, Natalia Zabala Chacur, declaró: “Si permitimos el ingreso de personas sin PCR negativo, fomentamos el contagio dentro de la provincia, colapsa el sistema de salud y provoca muertes. Esto no lo vamos a permitir nunca. No pondremos en riesgo a la población por unos poquitos intereses personales de algunos productores. Hay que tener en cuenta que lo esencial es la actividad agropecuaria y esta nunca se frenó en la provincia”.