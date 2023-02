Ernesto Villasante: “Este dólar no nos sirve, no podemos exportar uvas”

El nuevo año comenzó con un panorama complejo para la vitivinicultura, y quienes venden uva fresca al exterior no son la excepción. Sin embargo, más allá de las mermas por las contingencias climáticas, Ernesto Villasante, productor y exportador, destaca que son otros los problemas que, desde hace tiempo, hacen que muchos abandonen este negocio.

- ¿Qué balance hacen del 2022?

- El año pasado no pudimos cumplir con los compromisos de ventas. Hoy principalmente lo que queda en exportación de uva en fresco es Brasil. Antes tenías mercados como Rusia, Europa, EE. UU., pero ahora lo único que nos queda es Brasil por una cuestión de logística, de costos de fletes y puertos. Los costos internos son tremendos, sale lo mismo el flete de Mendoza a Buenos Aires que de ese puerto a Rusia o a Rotterdam.

- ¿Fue solo la logística o faltó uva para exportar?

- En 2022 tuvimos una producción normal de uva en fresco, pero nos quedamos afuera de los mercados también por la brecha cambiaria. Tuvimos que abandonar cerca de la mitad de compromisos a Brasil porque no nos daban los costos de producción. Debimos vender en el mercado interno, quedarnos acá. Este dólar no nos sirve, no podemos exportar uvas.

Todos los insumos nos cuestan a dolar blue y nos liquidan a valor dólar divisa, que vale un poco más que el oficial. Eso nos deja afuera. La uva en el mercado internacional te diría que es casi como un commodity, tiene valores parecidos en todas partes del mundo y no pudimos competir. Yo me quedé con menos de la mitad a Brasil

- ¿Cuál es el panorama para este año?

- Estamos con la misma perspectiva, vimos varios anuncios pero al final fue “mucho ruido y pocas nueces”. No podemos pelear contra nuestros competidores: los chilenos y los peruanos trabajan mucho más volumen. Ellos fijan precios, pero ellos ganan y nosotros no.

Chile tiene varios convenios comerciales, nosotros ni siquiera los tenemos con Sudamérica, salvo el Mercosur, aunque los chilenos pagan lo mismo. Brasil tiene algunas zonas productivas, y en ese país pueden producir más meses en el año.

La uva con destino a consumo en fresco es de un calibre mayor a la que se utiliza para hacer vino. Imagen: gentileza Agrícola Villasante.

- ¿El valor del producto se mantiene?

- Afuera la fruta vale todos los años lo mismo, desde Sudáfrica, Chile o Perú venden a precios parecidos. Algún año alguna variedad puede despegar, pero esto funciona más o menos similar. Por ejemplo, una caja de 8 kilos vale entre 10 y 12 dólares, a lo mejor una caja más chica de 5 kilos se vende en 5 o 6 dólares. Depende de las calidades y calibres, pero esas son las referencias.

Con esta paridad cambiaria no tenemos oportunidad, pasa también con el durazno que como no se puede exportar inunda el mercado. Los productores necesitamos vender fruta afuera para descongestionar el mercado interno, que además hoy está sin plata.

- ¿Cómo ven hoy al mercado interno?

- Yo creo que ha mejorado en calidad, se ha vuelto competitivo porque nos peleamos por un mercado reducido. Eso hace bien al consumidor, porque ya no come cualquier cosa, busca calidad, precio, tamaño. Para nosotros es un valor, nos da la posibilidad de diferenciarnos.

Los mercados del interior son una comercialización más corta, convienen más de manera financiera. Hoy vendemos mejor en el mercado interno, pero en 2021 y 2022 se importó mucha uva a Argentina a un dólar barato, entonces también nos dejaba afuera. Este año hay un poco más de restricciones, pero al parecer también se podrá importar.

Estamos en una competencia desleal, porque los insumos de un chileno son más baratos que los nuestros y vamos a vender a los mismos mercados y al mismo precio. Los pocos insumos a dólar oficial suben: el año pasado una caja de cartón de 8 kg salía US$ 1,10 y ahora US$ 1,60.

- ¿Brasil aún exige el tratamiento con bromuro?

- Se sigue haciendo el bromurado, está prácticamente igual. Se ha tratado de implementar un protocolo con un monitoreo previo, pudimos hacer algunas experiencias pero es muy complicado, no es algo que esté fluyendo. El año pasado mandé 12 camiones y 3 los pude hacer con este protocolo.

De todos modos, yo creo que el problema no son los brasileños, sino que nos cuesta arreglar las cosas internas. El tipo de cambio, los trámites de Senasa, los costos en el país. Te repito, para nosotros lo más grave hoy es este “pseudo dólar oficial”. Para que nos paguen es oficial y para el resto no lo es. Por una vereda va a mil por hora y en la otra vos vas a treinta por hora, estamos fuera de competencia.

La uva para exportación requiere de mucha mano de obra para la cosecha y el trabajo posterior. Imagen: gentileza Agrícola Villasante.

- ¿Cayó la cantidad de elaboradores?

- Mucho. En la zona Este, por lo menos éramos 7 o 8 colegas de manera constante. Ahora somos 3 o 4, con suerte. Varios se salieron del negocio, una pena porque implica mucha mano de obra. Es un producto que se trabaja a mano, es difícil de mecanizar.

Yo para exportar una caja de 10 dólares gastos 6 dólares en mano de obra, insumo y proceso, sin contemplar la uva (producción propia). Hay un riesgo financiero importante: comprás insumos en noviembre, porque el cartón lo pagás, hacés los papeles y esperás 40 días, o el generador de anhídrido sulfuroso lo tenés que traer de Chile cinco meses antes.

Esto te exige una capacidad financiera. Si no la tenés, ¡andá a buscarla a un banco a 80% anual! Nosotros exportamos en marzo y recién en abril empezás a cobrar, pasás 6 meses. El negocio siempre se manejó con una prefinanciación o tasas relativamente normales.

- ¿El sector tiene oportunidades?

- Algo positivo es que tenemos buena calidad de fruta. La semana pasada tuve reuniones con clientes brasileños y uno agradece que, aunque les hacemos las cosas tan difícil, ellos insisten en comprarnos porque tenemos un buen producto de calidad. Las herramientas que tenemos son cada vez más limitadas, pero si pudiéramos crecer seríamos 20 o 30 exportadores para ir a otros mercados y bajar los fletes, negociar con los mercados.

Ahora tenemos fletes por los camiones que van de Brasil a Chile y se vuelven vacíos. Es una pena porque esto genera mucha mano de obra, cada hectárea de fruta genera siete u ocho veces más que un cultivo tradicional. Tenes que hacer desbrote, raleo, repaso y una cosecha delicada, mucho más cuidada y preseleccionando la fruta. Una persona acá cosecha 20 o 30 cajas al día (300 kilos) cuando el de uva para vino hace 2.000 kilos diarios.

Perfil de Villasante

Ernesto Villasante (hijo) tiene 53 años, es gerente y técnico de Agrícola Villasante. Cuenta que en esta empresa familiar, que ya va por la tercera generación, su padre Ernesto (87 años) se sigue levantando todas las mañanas para recorrer la finca y la fábrica, mientras que su madre María del Carmen (77 años) trabaja a la par en el área administrativa.

De rubro originalmente vitivinícola, hace unos 25 años comenzaron con el tratamiento y la exportación de uvas frescas. “Empezamos despacito y hoy tenemos frigorífico propio y plantaciones propias. Estamos integrados horizontalmente y ambos negocios son importantes”, describió el gerente. Para tener en cuenta: el 15% de las hectáreas que tienen es solo para venta en fresco, pero termina representando la mitad del negocio.