Entregaron $32 millones en subsidios para tecnificar el riego y combatir heladas

La comuna alvearense entregó 32 millones de pesos en Aportes No Reembolsables a productores para tecnificación de riego y defensa contra heladas.

El subsidio es parte del programa de Innovación Tecnológica que lanzó el municipio a fines de 2022 luego de las heladas que diezmaron la producción del departamento.

“Es interesante poder colaborar con cada productor que tiene la intención de tecnificarse, dado que es la forma de que el agro logre una mejor rentabilidad frente a la escasez hídrica”, sostuvo Edgardo Sampirisi, secretario de Desarrollo y Promoción de la comuna.

Subsidios. Cada productor recibió $1 millón para tecnificar el riego.

El ANR fue de $1.000.000 por productor para la compra de equipamiento para eficiencia hídrica y el combate contra las contingencias climáticas.

“Este programa ayuda a mitigar las heladas y a diversificar la producción, para quienes quieren dedicarse a hortalizas”, agregó Sampirisi.

Raúl Serro, productor hortícola, empeló los fondos para implementar el sistema de riego por goteo con el fin de triplicar las hectáreas cultivadas con tomate.

“El Municipio ve el esfuerzo del productor y acompaña, porque la escasez de agua ha hecho mucho daño, no se puede producir sin agua y con más eficiencia los logros llegan. Tanto el riego sub arbóreo, anti heladas en frutales como el riego por goteo para la parte hortícola es muy importante ante la crisis hídrica, es la única salida, porque el riego gravitacional ya no es posible, al tener una represa se puede ir dosificando el agua para cada planta”, expresó.