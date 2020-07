En el primer semestre, el campo liquidó la menor cantidad de granos de los últimos años

Por Pablo Adreani - Clarín Rural especial para Los Andes

Las divisas liquidadas por el campo en los últimos 12 meses suman US$ 2.936 millones más que en la campaña agrícola anterior. En el período enero-junio los productores vendieron la menor cantidad de granos de toda la historia reciente. De este modo, la exportación liquidó un total de US$ 9.061 millones. Sin embargo la cifra no está muy lejos de los US$ 10.716 millones de igual período del año anterior. ¿Que fue lo que sucedió?

El productor tiene en el subconsciente un cierto grado de incertidumbre, cambiaria, económica, política, financiera, jurídica y crediticia, pero en el consciente, en ese 2%, intuye que algo anda mal. La falta de acuerdo con los bonistas está por cumplir seis meses y conforme pasa el tiempo es cada vez más oneroso para el país atrasarse en cerrarlo.

Aún cerrando el tema deuda, el productor sabe que hay algo que no cierra e intuye cambios importantes ante la llegada de la peor crisis económica en toda nuestra historia. Tener múltiples tipos de cambio, uno para comprar, otro para vender, otro para viajar, y no saber cuál será el tipo de cambio cuando vuelva, es una película que muchos productores over 60′s ya han visto, y si no lo han visto tienen incorporado el gen de supervivencia, o el de reinventarse, que se pasa de generación tras generación.

Una brisa de aire fresco para el Gobierno, la liquidación de divisas durante junio llego a un total de US$ 2.344 millones según un comunicado de CIARA-CEC. El acumulado enero junio está ahora solamente en US$ 1.411 millones por debajo del mismo período del 2019. Recordemos que el acumulado agosto-diciembre 2019 estaba US$ 4.795 millones por arriba del 2018.

Esto confirma que el productor está vendiendo cada vez en mayor proporción. De hecho en el análisis comparativo julio 2019-junio 2020 versus julio 2018-junio 2019 los productores vendieron US$ 2.936 millones más en esta campaña. Esto da por tierra la opinión generalizada de muchos funcionarios del Gobierno que aseguran que el productor está reteniendo. La matemática no falla.

La historia nos muestra que los productores deciden vender sus granos o su cosecha en mayor o menor magnitud, (implica que se liquidarán más o menos divisas), de acuerdo a los estímulos externos que reciben en su subconsciente. De acuerdo al doctor A.K. Pradeep “el 95% de las decisiones que tomamos se gestan en el subconsciente”. En el momento de formar una respuesta, el cerebro cambia los datos originales que registró. El cerebro humano utiliza, únicamente, el 2% de su energía en la actividad consciente, el resto, es trabajo del subconsciente. Por eso es tan importante medir el nivel del subconsciente, para saber con exactitud cómo respondió el consumidor, en este caso el productor, ante determinado estímulo y las consecuencias del mismo en su decisión de vender o no vender su cosecha.

Analicemos lo sucedido en estos últimos 5 años con respecto a los momentos en que el productor decidió vender o no vender su cosecha. En noviembre de 2015 la exportación liquido divisas por un total de US$ 451 millones, consecuencia de los granos que vendió el productor. Diciembre de 2015, los productores venden por un equivalente de US$ 2.096 millones y en enero 2016 se liquidan un total de US$ 2.477 millones. ¿Que fue lo que sucedió? Asumió la presidencia Mauricio Macri y el 14 de diciembre en la localidad de Pergamino, en las instalaciones del Semillero ACA con un campo de maíz de fondo, junto a María Eugenia Vidal, anunció la eliminación de las retenciones a todos los productos agrícolas, a excepción de la soja con una baja de 5 puntos. En ese momento los productores tuvieron la certidumbre que el presidente Macri iba a cumplir con sus promesas de campaña, y finalmente cumplió.

En junio de 2018 los productores recibieron un estímulo para vender sus granos y los exportadores liquidaron el mayor volumen mensual de divisas de todo el año calendario, un total de US$ 3.833 millones y en julio un total de US$ 2.700 millones. En tan solo dos meses los productores vendieron su cosecha por un total de US$ 6.533 millones, el 32% de la liquidación total de toda esa campaña. ¿Que fue lo que sucedió? Para intentar contener el dólar en junio de 2018 el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, combinó subas de tasas -de hasta 40%- y venta de divisas de las reservas. Sin embargo, el valor del dólar fue inmune a las estrategias del Banco Central, y se elevó hasta niveles récord. Solo en 2018 se encareció más de 50%. Los productores tuvieron mucha incertidumbre previa al colapso cambiario de junio de 2018 y una vez ajustado el tipo de cambio la incertidumbre por el nivel del dólar desapareció.

En el período agosto-diciembre 2019, el productor vende su cosecha por un volumen récord histórico y los exportadores liquidan un total de US$ 10.745 millones, el mayor nivel desde 2015 y duplicando las ventas del mismo período del año previo. El productor no solo vende todo el grano físico que tenía hasta en la última bolsa, sino que también vende en forma anticipada un volumen récord de maíz, a pocos días de finalizada la siembra y vende en forma anticipada todo el saldo exportable de trigo, antes de comenzar su cosecha. ¿Qué fue lo que sucedió? El elegido presidente Alberto Fernández había anunciado en los meses previos a su asunción que aumentaría las retenciones. Y una vez asumida la presidencia hizo lo que dijo, aumentar las retenciones. El productor actuó en consecuencia.

No hay nada nuevo bajo el sol. Mientras el Gobierno no despeje la incertidumbre cambiaria, por ser simplista pues los cambios que se requieren son mucho más profundos e importantes que el valor del dólar y la moneda americana es el principal indicador que sigue el productor, no habrá ventas masivas de granos por parte de los productores, ergo, no habrá liquidación de divisas en tiempo y forma deseado por el gobierno. En lugar de preguntarse los funcionarios por qué los productores no venden o acusarlos falsamente de especuladores, ¿no deberían preguntarse los responsables del área correspondiente qué debería hacer el gobierno para que los productores vendan su cosecha? Palo o zanahoria, el palo hace reaccionar a los mansos , ya vimos la respuesta en la 125 y el banderazo el pasado 20 de junio, nos preguntamos si no será el tiempo de dar una zanahoria. Este es el momento de quiebre en la historia del país, cuando las fuerzas políticas y funcionarios deben pensar en reinventarse para que la sociedad argentina en su conjunto pueda sobrevivir a la grave crisis económica y social que presagia ser la peor de nuestra historia.