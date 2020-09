El vino mendocino gana terreno en Australia

Esta semana partió hacia Australia un contenedor de 20 pies de la bodega mendocina Filus Wines, como resultado de una ronda de negocios que organizó ProMendoza en febrero pasado. Los vinos serán comercializados por el club The Wine Community, que reúne a una comunidad apasionada de degustadores de vinos.

Es por ello que, Peter Willer, un bróker alemán -enamorado de Argentina y de Mendoza- solicitó a comienzos de este año, conocer y degustar vinos mendocinos. Se reunió en ProMendoza con 13 bodegas y degustó 36 vinos en dos jornadas y media. Willer hizo una preselección de etiquetas y envió las muestras a los catadores del club australiano, quienes concretaron la selección final.

El club de vinos compró a Filus Wines tres etiquetas: Filus Reserva, Filus Clásico y La Boca, vinos del barrio. El vino de esta última etiqueta fue especialmente embotellado para los miembros de The Wine Community que prefieren vinos más dulces y menos alcohólicos. “Filus Wine preparó por pedido nuestro, un blend con 40% de Malbec, 30% de Bonarda y 30% de Merlot con un 70% de azúcar residual, que ayudará a promocionar el vino argentino en Australia”, explicó Peter Willer.

Por su parte, Sandra Neme, manifestó la gran expectativa de negocios que genera esta venta para la bodega que representa, ya que la venta se concretó en tiempo record y por una importante cantidad de vinos. “Vendimos un full container -13.600 botellas aproximadamente- en un rango de precios de entre 3 y 6,5 dólares la botella y la carga ya se encuentra en altamar rumbo a Sydney, Australia” explicó la representante de la firma. Desde ProMendoza agradecieron especialmente a la Embajada de Alemania en Argentina que los contactó con el importador de su país, para generar la oportunidad de este negocio con Mendoza hacia Australia, un singular combo de actores y empresas de 3 continentes distintos.

The Wine Community (La Comunidad del Vino) no es un “club de vinos”, es una comunidad formada por apasionados bebedores de vino a quienes les gusta tener voz y voto en los vinos que tienen a su disposición. Al revisar sus vinos y expresar qué vinos le gustan y cuáles pueden intercambiarse, crean una selección de los mejores vinos de cata para sus miembros. No hay obligación de comprar, pero al unirse, obtiene beneficios exclusivos para miembros.

Desde The Wine Community aseguran que los amigos siempre recomiendan buenos vinos. “Somos la única membresía de vinos que le brinda muestras de vino gratuitas con cada compra, y le permite ganar aún más vino gratis simplemente por hacer lo que ya hace, contarles a tus amigos sobre esa increíble bebida que acabas de recibir”.

El importador Peter Willer es un inversor independiente, que trabajó durante más de 30 años para la venta directa de vinos de la empresa WIV Alemania, también conocida como Pieroth. Es así como visitó Mendoza al menos en 5 oportunidades. En febrero pasado envió, a través de su Embajada, los requerimientos de vinos que buscaba para Australia: Malbec de Mendoza de todos los precios; Blends populares de la provincia; Chardonnay y Torrontés.