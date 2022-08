El financiamiento plantea sus opciones para una nueva temporada agrícola

Ya sea para comenzar un proyecto nuevo o para seguir creciendo, el financiamiento es una pieza clave en el comienzo de toda temporada agrícola. En Argentina, y puntualmente en Mendoza, son varias las opciones específicas para el agro, aunque es importante primero revisar que los papeles propios estén en orden.

Por el lado del Fondo para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza (FTyC), su directora ejecutiva, Laura Torres, comentó que desde el comienzo del año ha sido “ha sido significativo el crecimiento de solicitudes de crédito que han ingresado y que resultan aprobadas cada mes”. Al miércoles 17/08, han recibido solicitudes por más de $ 1.800 millones y han acordado préstamos por más de $ 1.500 millones.

Algunas ventajas del FTyC son ofrecer plazos de devolución de hasta 10 años, contemplando períodos de gracia, con tasas de interés subsidiadas que están “por debajo de las que ofrece el sistema bancario”, variando la tasa según el tamaño de la empresa. Como tienen acceso a otras fuentes de información, no necesitan pedir datos como inscripciones impositivas o el RUT.

“Estamos en permanente contacto con cámaras, asociaciones y municipios receptando las inquietudes que plantean las empresas y productores a los fines de adecuar -en lo que resulta factible- nuestros productos y condiciones de acceso a las necesidades que se pretende resolver”, afirmó Torres. Destacó la posibilidad de acceder a créditos de hasta $750.000 con la garantía de un fiador o garante propietario o con bono de sueldo, y mencionó que llevan adelante operatorias de bonificación de tasas de interés bancaria, como con el Banco Nación.

Ante la consulta de este medio, el Banco de la Nación Argentina (BNA) comentó que dicha entidad desarrolla estacionalmente herramientas de financiamiento para cada proceso productivo relacionado con la vitivinicultura. Con destino a Cosecha y Acarreo y Gastos de Elaboración - Vendimia 2022, se han financiado más de $ 1.500 millones en 2022 con bonificación del FTyC.

“Asimismo, nuestras líneas exclusivas con destino a las PyMEs de Mendoza acumulan en 2022 un financiamiento por $800 millones para el sector agrícola con bonificaciones especiales, que el BNA como agente financiero de la Provincia otorga a todos sus sectores productivos”, comentaron desde esa entidad.

Los números de BNA indican que el sector agrícola mendocino ha sido financiado por más de $7.000 millones también en lo que va del año, destacándose además el descuento de Echeq (herramienta con bonificación especial) y la línea de inversión productiva para PyMEs.

En cuanto al banco Supervielle, Adrián Rizzo, gerente ejecutivo de Banca Corporativa Interior, comentó que cuentan con una amplia especialización en el sector y los informes de la División Vinos, un “marco de referencia para muchas bodegas, consultoras y revistas especializadas”.

Dentro de la oferta de División Vinos, para la actividad primaria Supervielle cuenta con líneas de capital de trabajo para Cosecha y Acarreo, con periodos de gracia y plazos de devolución adecuados al ciclo del negocio. “En lo que respecta a inversión, el banco ofrece líneas de leasing para compra de maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, etcétera) y otros bienes como palos, bines y mallas antigranizo”, afirmó Rizzo.

Supervielle también ofrece líneas para Implantación de fincas, líneas con SGR que permiten financiar proyectos nuevos o ampliar la calificación que tendría la empresa con su flujo. “El banco está trabajando muy bien con el mercado de capitales, que ofrece herramientas como la ON PYME y PAGARÉ Bursátil avalado”, agregó el gerente de Banca Corporativa Interior.

Superar las dificultades

Más allá del costo del financiamiento, productores y empresas enfrentan distintos problemas para acceder a los créditos, como no tener la documentación necesaria en orden. Laura Torres ejemplifica: “Se presentan problemas con los inmuebles a ofrecer en garantía porque no se ha avanzado en la regularización de la situación dominial de los mismos. En otros casos, las sociedades no cuentan con la documentación societaria debidamente presentada ante DPJ.”

Otra situación que mencionó la directora ejecutiva del FTyC es cuando hay deudas impositivas con la provincia, aclarando que no analizan los impuestos nacionales. Cuando se detecta deuda vencida, “el interesado tiene la posibilidad de regularizarla mediante un plan de pagos ante ATM (no es necesario que la pague de contado) y con dicha regularización ya puede acceder a los créditos del FTyC”. Según el caso, se admite el ingreso de las solicitudes para avanzar en su análisis, mientras se subsanan las observaciones.

Desde BNA comentaron que, para encarar las problemáticas que presenten productores y PyMEs para vincularse al crédito, se amplió la cantidad de Centros de Atención PyME Nación, en Ciudad de Mendoza y San Rafael, con el fin de potenciar al sector productivo.

“Estos Centros nos permiten focalizar la atención de todos los sectores productivos, a través de especialistas en asesoramiento para el segmento PyME y primordialmente brindando un pormenorizado apoyo a aquellas empresas que apuntan a su primer vinculación crediticia” respondieron desde la entidad.

Por el lado de Supervielle, afirmaron que buscan “acompañar a los que hacen” y por ende plantean que los productores se sientan acompañados en sus procesos productivos. “Para nosotros es fundamental la cercanía, nos permite escuchar a nuestros clientes y entender tanto sus necesidades, y es por eso que buscamos maximizar oportunidades para generar valor compartido con nuestras cadenas de valor”, afirmó Adrián Rizzo.

El gerente ejecutivo de Banca Corporativa Interior de Supervielle agregó que trabajan con las bodegas en ampliar la operatoria de cadena de valor, que permite al productor hacerse de los fondos de manera anticipada. “En Supervielle, la cercanía con nuestros clientes es el centro de todas nuestras operaciones. Todos nuestros procesos, servicios y beneficios están alineados con el objetivo de ofrecer soluciones simples y ágiles”, comentó Rizzo.

Por último, un dato que mencionaron tanto desde BNA como desde Supervielle es que, aún con las dificultades económicas, ninguno de los dos bancos ha notado un incremento significativo de la mora por parte del sector agrícola en los últimos meses.

Despiece: El impacto de la tasa del BCRA

El jueves 11 de agosto el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció un aumento en las tasas de interés que se compromete a pagar por las Letras de Liquidez (Leliq) que coloca a las entidades financieras para esterilizar la emisión monetaria, pasando de 60 a 69,5% la tasa nominal anual. En general, eso impacta en el pago de los plazos fijos y lo lógico es que aumente el costo del financiamiento.

Laura Torres, directora ejecutiva del FTyC, explicó que la medida impacta en los depósitos a plazo fijo en pesos, como una forma de evitar que la suba de precios afecte a los ahorristas. “La única forma de sostener el incremento en las tasas que un banco paga por los depósitos a plazo es el incremento en sus tasas activas, o sea aquellas que percibe por préstamos”, afirmó la directora ejecutiva del FTyC.

El FTyC calcula su tasa de interés como un porcentaje de la tasa activa de cartera general del BNA, por lo que “seguramente” sus tasas sufrirán un alza. “No obstante ello, las tasas, al estar subsidiadas, siempre se encuentran por debajo de las de mercado y resultan negativas frente a los índices inflacionarios actuales. Cabe mencionar que, por no ser una entidad financiera regulada por el BCRA, el FTyC puede fijar libremente su tasa de interés, sin estar sujeta a sus disposiciones”, agregó Torres.