De ídolo de Boca a contratista rural: cómo es la nueva vida del Pato Abbondanzieri

Aunque digamos “nueva vida”, en realidad lo que hizo Roberto “Pato” Abbondanzieri fue volver a sus orígenes. El arquero que supo convertirse en ídolo de Boca y una de las piezas claves en la etapa más ganadora del club se alejó por completo del fútbol y decidió instalarse en su pueblo natal para dedicarse al agro, donde también se desempeña como contratista rural.

A los 49 años decidió hace dos abandonar el cuerpo técnico de Martín Palermo, con quien estuvo en Godoy Cruz trabajando un tiempo, y ahora se dedica tiempo completo a su campo, que adquirió en sus primeros años como jugador xeneize, ubicado en Santa Fe en la localidad de Bouquet, su pueblo natal con tan solo 1.500 habitantes.

Fue la muerte de su padre lo que lo llevó a replantearse su vida y decidió meterse más en las decisiones de su campo, donde lo acompaña su hijo Felipe. Pero dos años después ha ido más allá, ahora adquirió una cosechadora que le permite prestar servicios a terceros.

El ex arquero de Boca y la Selección ahora disfruta del trabajo en el campo. - Gentileza Clarín

La relación del Pato Abbondanzieri con el campo

Desde que nació el sector agropecuario estuvo en la vida del ex arquero. En su infancia, recorría en bicicleta los cinco kilómetros que separaban su casa del campo familiar, donde pasaba las tardes después del colegio y donde nació su amor por fútbol.

Su papá trabajaba con una familia de contratistas y durante las campañas agrícolas viajaba al norte y el sur del país. “Eran máquinas chicas, se iba y no volvía por dos o tres meses. Antes se trabajaba mucho en el campo, llevaba mucho tiempo. Después, cuando regresaban, íbamos todos a la entrada del pueblo a recibirlos”, recordó durante una charla con Clarín Rural.

“Me crié arriba de las máquinas, en las cosechadoras. Siempre fue la ilusión mía tener una”, dijo, orgulloso de recientemente cumplir su meta. A pesar de la vida agitada que llevaba con el fútbol, el Pato nunca perdió su relación con el campo: “Es una soledad, una tranquilidad enorme. No podía pasar 15 días en Buenos Aires. Boca siempre jugaba los domingos y al otro día me iba al campo. Me servía para desenchufarme y me daba pilas para volver a entrenar los martes”.

Después de su exitosa carrera como futbolista, donde brilló en el equipo de Carlos Bianchi, había pensado volver a su pueblo, pero en el medio postergó los planes. “Dejé el fútbol porque quería disfrutar a mis viejos pero no lo pude hacer porque Martín me llamó para que lo acompañe en la aventura como director técnico”, recordó. La cosa cambió en 2019, donde cumplió ese anhelo, pero ya sin su padre.

El "Pato" con su hijo Felipe trabajando en el campo. - Gentileza Clarín

Hoy en día el campo de Abbondanzieri es asesorado por un ingeniero agrónomo y su cuñado Fabián Borri (marido de la hermana) le realiza las labores de siembra y cosecha. Pero aclara que en el futuro será él quien tomará la posta de producción. “Me involucro bastante en el campo, igualmente me falta mucho por aprender”, reconoció.

Más allá de eso, junto al marido de su hermana alquila otro campo cerca de la zona. Y ahora, con la reciente compra de la cosechadora 6150 de Case IH, de 6 cilindros con 326 cv, que fue lanzada este año, se lanzó como contratista, cosechando en su campo y para terceros.

En su época de arquero fue clave para la cosecha de títulos internacionales de Boca.

La opinión de Abbondanzieri del campo

El ex arquero de la Selección Argentina habló de los estereotipos que hay sobre los productores. “Toda la gente dice ‘eh que compran camionetas, cosechadoras’, pero hay mucho riesgo de comprar y que la pases mal o que no venga la cosecha. Hoy en día el valor que tienen los granos son muy buenos, los rindes también son buenos pero se invierte mucho. sobre todo los que alquilan”, opinó. “Cuesta mucho sembrar, cosechar, tal como está el valor del combustible. Uno que nunca había estado en esto se fija lo que cuesta invertir en el campo”, agregó.

“No tengo un punto de vista de los gobiernos en sí. Voy hacia donde va el país, para apoyar. No soy peronista, macrista ni radical. Nunca me gustó el tema político. El campo da mucho pero también es mucho lo que te sacan en impuestos. Argentina podría avanzar si se enfoca 100% en el campo. Tenemos una posibilidad enorme de poder aprovechar no sólo la agricultura, sino también la ganadería. Hay una zona de tambo muy interesante en la región pero no la aprovechamos porque la leche no vale nada”, lanzó sobre la presión impositiva y las posibilidades del sector.