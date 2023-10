Daniela Mezzatesta: “La viticultura regenerativa es lo que viene y vamos a aplicarlo en más de 500 hectáreas en 2026”

La vitivinicultura es una de las grandes industrias que se desarrolla en la provincia y el país. Con el correr del tiempo, los métodos de cultivo han ido modificándose, entre ellos se reconoce lo sustentable y lo regenerativo como las más recientes innovaciones.

Estas prácticas se enfocan en la conducción de los viñedos de una manera que no interfiera con el proceso natural de la tierra, agua, clima y suelo. Dando a la vid los elementos y componentes necesarios para que crezca y produzca uvas de calidad, sin químicos agregados.

El Espinillo, viñedo con manejo organico y regenerativo, sin movimiento de suelo.

Desde Bodega Terrazas de los Andes, la ingeniera agrónoma, Daniela Mezzatesta, nos explicó qué es la viticultura regenerativa, su importancia y cómo la están trabajando actualmente.

- ¿Qué es la viticultura orgánica regenerativa?

Es una forma de trabajar la tierra que apunta a conservar, revitalizar, regenerar, como dice el nombre, los procesos que ocurren en el ecosistema. Se busca que los suelos estén vivos, es decir, cubiertos de vegetación que posibilita procesos de captura de carbono, reciclaje de nutrientes, reserva de agua, entre otros. Esto se logra con un incremento de materia orgánica y de biodiversidad.

Para aplicar a la certificación orgánica regenerativa (o abreviada del inglés, ROC: Regenerative Organic Certification) primero es necesario contar con una certificación orgánica y una certificación social. Y luego cuando tenés la auditoría, se revisan también otros aspectos sociales de tu actividad junto con análisis de campo y de laboratorio específicos para el seguimiento del cultivo. Estas son las principales diferencias de ROC respecto de la certificación orgánica. Es decir que sería un nivel más avanzado dentro de lo que son los requisitos y las exigencias de las certificaciones.

El cultivo orgánico, por su parte, se enfoca principalmente en prohibir el uso de sustancias de síntesis química: fertilizantes, herbicidas, agroquímicos.

- ¿Cómo han logrado esos lazos con grupos de científicos y organismos que investigan junto con la bodega?

- Esa es la parte que más me encanta, que más me da satisfacción, porque imagínate estos desafíos de mantener nuestros suelos vivos en un desierto, donde no hay agua, ¿cómo haces? Si no tenés agua, ¿cómo cubrís los suelos y obtenés todos estos beneficios?

Empezaron a surgir un montón de dudas, ¿cómo hacemos para trabajar esto? Así es como encontramos a nuestros socios, instituciones como INTA, CONICET, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de San Luis, entre otras. Las cuales brindan investigadores que tienen conocimientos muy específicos, donde quizás no todos trabajaban con la industria, con viñedos o en este tipo de ecosistemas. Así empezamos a contactar a algunos científicos de distintas especialidades en las que queríamos saber un poco más.

Yo siento que al fin y al cabo somos como un gran equipo, porque buscamos objetivos comunes, objetivos que ayuden al viñedo a avanzar aún más rápido y a mayor escala, incrementando la biodiversidad y el conocimiento.

Por otro lado, diseñamos estudios de forma que al investigador le sirva para realizar publicaciones científicas. Es una forma en la que las dos partes crecemos y nos retroalimentamos. Hoy tenemos 23 proyectos que cubren distintos temas relacionados con viñedos en lo que respecta a agua, vegetación, aves, insectos, bioinsumos, entre otros; considerando los desafíos a los que nos enfrentamos. Y esa información, al publicarse y quedar disponible en plataformas abiertas, ayuda a la comunidad a que pueda seguir construyendo conocimiento.

- ¿Cuántas hectáreas actualmente son orgánicas regenerativas en Terrazas?

- Al momento el 100% de los viñedos se manejan de forma orgánica y regenerativa. Actualmente hay 86 hectáreas que ya están certificadas. El resto se encuentra bajo este manejo y en proceso de transición a la certificación. En total vamos a lograr más de 500 hectáreas certificadas al 2026.

- ¿Qué beneficios económicos han encontrado al volverse regenerativo y no usar productos químicos?

- Por un lado, está el concepto de economía circular, donde los residuos pueden ser ingresados nuevamente al sistema. En ese sentido, reciclamos los residuos del orujo en vendimia, que, sumado al guano, permite generar compost y así obtenemos fertilizante orgánico. Este año llegaremos a 2.000 toneladas de nuestro propio compost, un proyecto liderado por el Ing. Agr. Mariano Dorado.

A su vez, también, conocemos los beneficios de que un sistema más diverso, es más resistente a cambios en el clima y al ataque de enfermedades. Ahora nos encontramos en un estado de transición, y los procesos biológicos necesitan regenerarse, por lo que es posible que al principio exista un incremento en costos, mientras el viñedo se adapta a esta nueva forma de manejo. Existen experiencias en cultivos hortícolas de mayor extensión, donde gracias a este tipo de agricultura se han incrementado los rendimientos.

- ¿Qué importancia tiene para para la viticultura regenerativa generar ecosistemas para animales, insectos y demás?

- Los beneficios de esta forma de trabajo incluyen lograr que nuestro cultivo que sea menos dependiente de insumos externos, por ejemplo, al mantener tus suelos fértiles con compost, aumentas su capacidad de almacenar agua. La cobertura vegetal del suelo colabora en disminuir su temperatura y eso es positivo durante el crecimiento de la vid.

Por otro lado, en las fincas tenemos un programa donde generamos refugios para animales e insectos, esto permite proteger a polinizadores, reestablecer redes que existen en la naturaleza que ayudan al control natural de plagas, como aves nativas que consumen insectos que podrían dañar la vid, entre otros.

Todas estas iniciativas son parte del primer pilar dentro de nuestra estrategia de sustentabilidad, enmarcada en el programa de Guardianes de la vida de la montaña. Trabajamos también en mitigar el impacto climático, el cuidado de las comunidades y nuestra gente.

- ¿Crees que la viticultura va hacia lo orgánico y regenerativo?

- Sí, creo que estamos viviendo grandes cambios, lo lindo también es ir colaborando y compartiendo esto con distintas instituciones de investigación, con productores, discutiendo estrategias. Porque la única forma que tendremos de afrontar todo esto es trabajando juntos, así que se están gestando conversaciones e instancias muy interesantes que le han dado un nivel más al conocimiento del lugar, al típico concepto de terroir: un clima, un suelo, una variedad y un manejo de la vid, que producen un tipo de vino. Hoy sumamos el conocimiento de la biodiversidad y del ecosistema, como parte del saber hacer de nuestros vinos.

Perfil

Daniela Mezzatesta es Ingeniera Agrónoma, recibida de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Desde chica tuvo contacto con la finca en la tierra de sus abuelos, en San Rafael, etapa que la impulsó a estudiar su carrera.

La mendocina hizo un Doctorado en Ciencias Biológicas, pasó distintas etapas de investigación en Francia, Italia y Estados Unidos, tiene experiencia en otros puestos en empresas dentro de la industria vitivinícola, trabajó en el INTA y fue becaria del CONICET.

Actualmente, se desempeña como jefa de I+D, Biodiversidad y Suelos vivos en la bodega Terrazas de los Andes, que pertenece al grupo Moët Hennessy.

