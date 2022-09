Cuáles son los nuevos negocios de Groisman en Mendoza

La semana pasada, Julián Groisman, vicepresidente ejecutivo de Grupo Presidente, dio la palada inicial para comenzar la construcción de una planta, en el Parque Industrial de Maipú, para el procesamiento de frutos secos. En las instalaciones, que tendrán 4.000 metros cuadrados, se realizará el calibrado, selección, partido, control de calidad y packaging de la nuez, para luego salir a exportación. La etapa industrial de secado se seguirá realizando en la planta de San Carlos.

De esta manera, Farming Presidente contará con un espacio propio ya que, hasta ahora, explicó Groisman, han estado operando con maquinaria propia, pero en instalaciones alquiladas. El grupo cultiva la materia prima en el Valle de Uco, donde también realiza el secado, y en la planta se desarrolla el proceso final para este proyecto, que, resalta, es “netamente exportable”.

“Para el Grupo Presidente esta inversión es una apuesta importante y representa un gran desafío. Con esta planta estamos iniciando un camino de descentralización del proceso industrial en dos etapas y la segunda la hacemos en zona urbana. Así, creemos que adquirimos importantes ventajas, como cercanía a mano de obra, seguridad, fácil acceso al lugar. Todos los procesos que involucran mayores costos, tiempos e infraestructura se realizarán desde esta planta y desde aquí se exportará”, comentó Groisman a los distintos ejecutivos del grupo que presenciaron este acto simbólico.

Por su parte y en representación del intendente Matías Stevanato, el secretario de Hacienda y Administración de Maipú, Maximiliano Gabrielli, dijo: “Para el municipio y en particular para el intendente, nuevas inversiones en Maipú son súper importantes. Nosotros acompañamos estas inversiones ayudando con alguna gestión para el acceso a financiamiento. Presidente es un ejemplo de empresa del sector privado porque sigue invirtiendo y que invierta en Maipú es un plus porque genera empleo genuino y local”.

Groisman le había comentado a Los Andes que, entre la planta y la maquinaria, la inversión supera los 200 millones de pesos. Y sumó que, “con los frutos secos, en Mendoza, ha habido una transformación impresionante, porque hoy tenemos buena productividad y somos eficientes. O sea, aún con este dólar que no es representativo y pese a que el resto de las economías regionales están pidiendo un tipo de cambio más competitivo, somos eficientes porque se ha invertido en genética, en riego, en poda. Y estamos integrados, que es clave. En los procesos productivos agrícolas, sacando el vino, que tiene su historia, si no existe una cadena de valor integrada es muy difícil mantener la rueda girando y poder crecer”.

En cuanto a las perspectivas de largo plazo, comentó que las exportaciones de la empresa están creciendo porque tienen plantaciones nuevas, que vienen en proceso de llegar a la plena producción (a los 7 años). Esto significa que el incremento está asociado a las nuevas plantas, que van aumentando su rendimiento. “Pero hemos terminado de plantar lo último que nos quedaba de superficie con agua. Lamentablemente, nos ha quedado mucha tierra inculta, por la imposibilidad que hay de hacer nuevas perforaciones. Así que tenemos hectáreas en la mejor zona del Valle de Uco, los mercados y el know how, pero no la capacidad de plantar, porque no tenemos acceso al agua”, indicó y añadió que por eso decidieron avanzar en el cultivo de nueces en San Juan.

En detalle

Esta nueva planta industrial de Farming Presidente, que empieza a construirse en el predio del Parque Industrial de Maipú, tendrá por objetivo cubrir todo el trabajo que se realiza en la etapa de Nivel 2, clasificada por la agrícola. La primera etapa industrial se seguirá realizando en la planta de San Carlos, junto a una de las cuatro fincas de nogales que tiene la empresa entre Mendoza y San Juan.

Juan Tomba, gerente de Operaciones de Farming Presidente, comentó que, una vez terminada la primera etapa -que contempla el lavado, secado, estabilizado y fumigado del fruto-, “la nuez queda bastante firme para poder trabajarla en otro lugar. Es así que se decidió descentralizar el proceso industrial en dos etapas. En esta segunda etapa, se trabajará la parte de manufactura, de selección y calibrado de la nuez con cáscara y de partido, selección y packaging de la nuez con pulpa”.

La primera etapa de construcción de esta nave, que en total tendrá 4.000 metros cuadrados, estará terminada para marzo de 2023. Todo el espacio está diseñado imitando plantas de vanguardia y con maquinarias de última generación. “El diseño que hemos planteado tiene que ver con el que se utiliza en las mejores plantas del mundo. Tiene un pasillo central y ese concepto tiene que ver con eficientizar todo tipo de operaciones”, agregó.

Por lo tanto, esta nave cubrirá todo el proceso de operaciones y crecimiento hasta alcanzar los 7 millones de kilos de procesamiento de nuez. Una vez terminada la primera etapa, la nave en general se utilizará para acopio de nuez y, para marzo de 2024, cuando ya esté terminada en su totalidad, se operará desde allí con toda la maquinaria.

Es importante destacar que, desde sus inicios, esta nueva nave está planteada para certificar las Normas BRC de calidad alimentaria, requisito demandado por los mercados más exigentes. “Esto es algo que nos diferencia de cómo veníamos trabajando hasta ahora a cómo nos paramos de cara al futuro como empresa. Esta planta es el punto de inflexión para comenzar a transitar este nuevo camino y estamos trabajando para lograr esta certificación”, finalizó Tomba.

La empresa

Farming Presidente, empresa del Grupo Presidente, trabaja desde 1997 en el rubro agrícola. La división agrícola inició sus operaciones en el Valle de Zonda, San Juan, con un proyecto de olivos que luego se diversificó hacia viñedos de uva premium.

Las acciones de Farming Presidente se extienden rápidamente y es así como en 1999 se inician trabajos agrícolas en Valle de Uco, también con viticultura. En 2004 se anexa el cultivo de nogales que, muy pronto, logra niveles de actividad sumamente interesantes. En la actualidad, se exporta más del 90% de la producción de nueces a diferentes países en América del Norte, Latinoamérica, Asia y Medio Oriente.

Convencidos de que el valor agregado es fundamental para cada unidad de negocio, la empresa ha incursionado en la etapa de la industrialización de la nuez, haciendo punta en tecnología industrial nacional, con productos de primera calidad a nivel mundial.

Entre tanto, Farming Presidente posee, en la actualidad, un secadero con capacidad para 1 millón de kilos, solucionando las etapas de recepción, lavado, despelonado, secado y calibrado. Este secadero no sólo aporta valor agregado, sino que ofrece asistencia en secado y comercialización a terceros.