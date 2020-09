Corte de rutas: la UCIM pide “evitar pérdidas millonarias para los productores”

Los productores, comerciantes, transportistas y trabajadores autónomos autoconvocados informaron en un comunicado que tuvieron conversaciones con el gobierno de San Luis, pero que la primera propuesta fue rechazada y mantendrán los piquetes hasta que se alcance una solución que les permita transitar de forma fluida desde y hacia dentro de San Luis.

“Tenemos fe de poder continuar el diálogo y lograr recomponer los derechos constitucionales de los ciudadanos, dando fin así a esta movilización”, afirmaron.

No obstante, el gobernador de esa provincia, Alberto Rodríguez Saá, se refirió al conflicto desde su domicilio particular en dúplex con Terrazas del Portezuelo donde estaban los integrantes del Comité de Crisis. " Hemos sido muy estrictos y creo que somos bastante estrictos en cuidarnos y cuidar nuestra población y ahora ante esta posibilidad que hagan corte de ruta o lo que fuere que sería fuera de la provincia la verdad que no es la manera comprendemos, entendemos y no es la manera, no es la manera y no nos van a hacer el brazo a torcer por un corte de ruta no es así", dijo.

“Hagamos lo siguiente, si me están escuchando de alguna manera quienes son productores rurales, trabajadores o ingenieros técnicos que desean trabajar en San Luis si me están escuchando les vamos a contar ahora cuál es el nuevo protocolo y cuál nuestra preocupación y cuáles son nuestras obligaciones, nuestras obligaciones son lograr que la economía funcione a pleno lograr el respeto a todo habitante del suelo del mundo que quiera habitar el suelo de San Luis, ellos quieren trabajar en el suelo de San Luis también vamos a aceptar estas posibilidades, está bien el audio?", agregó.

El protocolo

Según informó Agencia San Luis, “a partir de la próxima semana y siempre bajo previa autorización del Comité de Crisis, se permitirá el ingreso a la provincia (de San Luis) de aquellos que posean un PCR negativo realizado en otra jurisdicción y también a quienes opten por realizar la toma de muestra para análisis de PCR en los puestos fronterizos que se habilitarán a tal fin”.

El resultado negativo en cualquiera de estos casos permitirá a la persona circular por el término de hasta 72 horas por la provincia. En el caso de no contar aún con el resultado, el ingresante deberá esperarlo en su domicilio o el que declare.

Cumplido el plazo de las 72 horas, se deberá abandonar la provincia u optar por completar un aislamiento de 7 días y realizarse un nuevo PCR. En todos los casos, se deben cumplir los requisitos establecidos en el protocolo correspondiente.

El nuevo protocolo comenzará a aplicarse la próxima semana y en el transcurso de esta se brindarán más detalles.

El reclamo de la UCIM en Mendoza

La Unión Comercial e Industrial de Mendoza se pronunció “en contra de la prohibición de circular por el país para ejercer actividad lícita”:

Los productores agropecuarios de nuestra provincia con tierras en la provincia de San Luis aún no pueden superar las consecuencias del aislamiento que provocó la pandemia de COVID-19. Es más, están sufriendo pérdidas millonarias en su producción agrícola o ganadera por una disposición arbitraria y autoritaria del gobierno de la provincia de San Luis.

De esta manera se está imponiendo una especie de cepo a la actividad agrícola y ganadera, con una postura casi feudal y cometiendo un delito federal como lo es la prohibición de circular por el país para ejercer actividad lícita.

Dadas las medidas aplicadas por el Gobernador Alberto Rodriguez Saa, los productores se ven imposibilitados de concurrir a sus campos para sembrar, alimentar y movilizar su hacienda o tomar contacto con su personal a cargo, en el caso de que este existiera.

Este impedimento de circular por la provincia vecina no sólo afecta a los productores de Mendoza, sino también de otras provincias vecinas y además también impide la circulación de alimentos y toda clase de insumos que circulan por esa ruta que también conforma el corredor bioceánico.

Muchas son las denuncias de camioneros a quienes, en caso de poder atravesar la provincia, no les permiten ni siquiera satisfacer sus más básicas necesidades. Lo que agrava esta situación es que no parece haber un plazo para la finalización de esta prohibición por demás antidemocrática.

A raíz de todo lo expuesto, UCIM desea hacer llegar su más férrea postura en defensa de la libertad de trabajar y de libre circulación para poder desarrollar otro derecho superior que es el derecho a la vida. También desea manifestar su solidaridad con los productores, apoyando todo tipo de reclamo que pudiera hacer nuestra provincia ante San Luis y el Gobierno Nacional.