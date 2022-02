Corrientes: perdió toda la producción de miel, pero rescata animales del fuego

Diana Aguirre es una productora rural cooperativista que define lo que están viviendo en el litoral como la “pandemia correntina”. Emprendedora apícola y educadora, es también presidenta de la Asociación Civil “Cámara Correntina de Apicultores” y, sobre el impacto en el sector, expresó que desde la entidad “todavía no se hace un relevamiento a nivel provincial, porque las pérdidas son día a día, diría que toda la provincia está en las mismas condiciones. Es lamentable ver cómo el fuego en media hora consume tantos años de esfuerzo y sacrificio”.

“Es una verdadera tragedia lo que estamos viviendo. En nuestra Cooperativa Apícola “Eirete Porá” Ltda., que está asociada a la Federación de Cooperativas de Corrientes, miembro de Coninagro, estamos trabajando arduamente junto a bomberos voluntarios de la localidad de Loreto, la policía y la municipalidad acercando agua en tractores y acoplados para socorrer las zonas afectadas. Le damos prioridad a la casa de los vecinos”, sostuvo.

Diana Aguirre, productora apícola de Corrientes, que vive en la zona afectada por los incendios forestales

En tanto, al momento de conmensurar daños ocasionados por la sequía e incendios, Diana sostuvo que “en nuestra cooperativa apícola hemos perdido más del 70-80% de las colmenas. Además, los colmenares en su mayoría estaban en las forestales que han sido arrasadas por el fuego, la otra consecuencia es la falta de alimento para las abejas. Estamos dentro de los Esteros del Iberá, donde la alimentación base de las abejas es el néctar y polen de los esteros y también los eucaliptus, todo eso está devastado. La pérdida que se prevé es total”.

Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, envió un mensaje de ánimo a los productores al indicar que “desde Coninagro estamos monitoreando permanentemente esta delicada situación y los impactos en cada economía regional. Lo único que me sale decir en este momento es que la gente de campo está acostumbrada a levantarse todos los días temprano a sembrar. Corrientes se va a levantar y será recordada por el empuje y la entereza de su gente. Esta historia de Diana es un auténtico ejemplo de vida. No tenemos más que palabras de aliento, de solidaridad y de agradecimiento por no bajar los brazos”, a lo que agregó: “Evidentemente, la presencia del Estado en estos casos no es suficiente. Estamos trabajando para impulsar mejoras en el ámbito legislativo, porque nuestra esencia es estar cerca del productor”.

Con la voz resquebrajada, Diana detalló: “Lamentamos estas pérdidas de los grandes, medianos y pequeños productores y emprendedores de la zona. Debemos tener en cuenta que las abejas dentro del ecosistema cumplen una función clave, ya que más del 70% de los alimentos se produce por medio de la polinización de las abejas y ese ecosistema hoy está quemado, degradado, en estado de emergencia y eso nos preocupa en perspectiva. El ecosistema correntino se partió a la mitad, en todo sentido, el panorama es desolador por eso lo llamamos `la pandemia correntina`”.

Diana Aguirre colabora con los brigadistas para darle agua a un guazuncho bebé, uno de los tantos animales que han sido afectados por las llamas

En tanto, la productora comentó cómo se dividen las tareas voluntarias entre los lugareños: “En medio de este triste contexto, estamos trabajando sobre el rescate de animales autóctonos en las zonas quemadas. En este caso (foto), un guazuncho bebé, propio de los Esteros del Iberá, así como hay yacaré, lobitos, tatú carreta. Hemos podido rescatarlo pero con sus patitas y pezuñas quemadas, y una manito quebrada. Salvar la vida de una animal indefenso reconforta el corazón, pero, lastimosamente, es uno que se salva de entre miles y miles que se quemaron”.

Finalmente, en un caso que nos moviliza e interpela como sociedad, Diana explicó cómo divide su día a día entre su voluntad y solidaridad de cooperar y sus obligaciones laborales: “mi actividad en la cooperativa por el momento está limitada puesto que las circunstancias se imponen; a la mañana me voy a acompañar a los tantos chicos que salen a dar una mano, llevar agua y socorrer animales y por la tarde sigo cumpliendo mis funciones como vicedirectora en la Escuela Nº 132 Angel Bassi de Loreto” (localidad situada en el departamento San Miguel, a 220 kilómetros de la Ciudad de Corrientes).