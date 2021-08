Conectividad y caminos, las asignaturas pendientes del sector ganadero

Los productores ganaderos tienen algunos reclamos reiterados vinculados, principalmente, con aspectos esenciales como el acceso a la electricidad en los campos, a una conexión a Internet, a caminos en buen estado, todos factores que darían mejores condiciones de vida a los puesteros y contribuirían a facilitar el arraigo rural.

Labay señaló que los accesos a los campos y las rutas provinciales están, en su mayoría, en muy mal estado. Esto provoca que, si llueve, se aneguen y, si hay sequía, se creen médanos, que impiden que ingrese un camión a sacar los animales. Por eso, están haciendo algunos convenios entre la Cámara de Comercio e Industria de General Alvear, el Clúster Ganadero y Vialidad para la reparación de los caminos, con el aporte económico de los productores.

También están trabajando en la conectividad rural, con Internet de punto a punto, que abarcaría toda la parte Este de la provincia, desde el Norte al Sur. Esta conexión, detalló, contribuiría a la eficiencia en la producción, ya que no sólo permitiría implementar tecnología de seguimiento sino, también, evitar situaciones como que el productor reúne la hacienda y, para tramitar la guía, se debe ir al pueblo y volver para sacarla. Además, sumaría al arraigo rural, porque los puesteros, en muchos casos, no sólo no tienen Internet, sino tampoco luz, agua potable ni señal de celular; mucho menos gas.

Por su parte, Ríos comentó que los productores ya están realizando la limpieza de las picadas, preparándose para la temporada de incendios, pero que esperan que el plan de manejo se refuerce para estar en condiciones de atender cualquier requerimiento. También confían en que salga el proyecto del Girsar (Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural), para sumar tres bases nuevas, que se necesitan con urgencia.

También señaló que están trabajando con Hidráulica y el gobierno provincial para limpiar el zanjón La Hedionda, que el año pasado se desbordó y se inundaron varias propiedades, por lo que el Ministerio de Economía tuvo que asistir a los productores más pequeños con alimento y, a los más grandes, con créditos y aportes no reembolsables. Apuntó que hay otros que necesitan un buen mantenimiento, como los zanjones La Guardia y Los Inquilinos, especialmente con las consecuencias ya evidentes del cambio climático.

Ríos planteó que están esperanzados con que se empiece a construir el acueducto Monte Comán – La Horqueta, que dará agua a 390 mil hectáreas, y se tiendan líneas monofilares para llevar electricidad a los productores más alejados. Asimismo, sumó que van a presentar propuestas para incluir en el plan ganadero, como alternativas para aumentar el porcentaje de destetes en la provincia, con asesoramiento veterinario, para pasar del 50% actual a un 70% en promedio.