Cómo reconocer un aceite de oliva de calidad desde su etiqueta

Muchos consumidores, cuando se paran frente a la góndola de aceites de oliva, enfrentan el dilema de cuál elegir para asegurarse de que se trate de un producto de buena calidad. Es que si bien se pueden sentir tentados de enfocarse en el precio, hay otras indicaciones en las etiquetas que pueden permitir acertar en la decisión.

De hecho, el aceite de oliva virgen extra mendocino obtuvo recientemente su Indicación Geográfica, que es un reconocimiento que diferencia la calidad de los que se elaboran en la provincia y los distingue mundialmente, ya que es la primera IG para este producto olivícola de la Argentina y América, y la primera fuera de la Unión Europea y de Túnez, en África.

Aceite de oliva

Diego Calderón, ingeniero en Alimentos y encargado de control de calidad de Fontalba, una de las empresas productoras de aceite de oliva extra virgen más premiadas de la Argentina, aportó algunos consejos para buscar, reconocer y saborear un buen aceite de oliva.

Extra virgen, virgen extra

Si el aceite no dice en la etiqueta “virgen” o “extra”, probablemente se trate de una mezcla. Un buen aceite de oliva debe decir extra virgen (o virgen extra, según el país). Eso ya indica que su categoría es superior.

Aceite de oliva: cómo reconocer un producto de buena calidad.

Color de la botella

Una buena señal es que la botella sea de vidrio oscuro, ya que esto contribuye a preservar el aceite. Eso devela que su fabricante tiene especial interés en mantener la calidad del producto.

Variedad de aceitunas

Otro buen dato a buscar en la etiqueta de la botella es con qué tipo de aceitunas fue hecho el aceite. Puede ser monovarietal (de una sola variedad de aceitunas) o puede que sea un “blend”, es decir, una mezcla de distintas variedades de aceituna. ¿Por qué es bueno saber este dato? Porque no solo indica la variedad, sino que revela que se están utilizando aceitunas y no otras grasas, por ejemplo aceites vegetales, de semillas, cereales, etc.

Otro buen indicador, aunque no excluyente, es que en la etiqueta esté colocada la fecha en que se cosecharon las aceitunas. Si bien no es obligatorio, que la fecha esté presente da una pista de que la marca es seria. Mientras más reciente la fecha, mejor.

En frío

Otro dato saludable es si la etiqueta informa que el aceite de oliva virgen extra es de primera extracción en frío, es decir, extraído a temperaturas inferiores de 27ºC, ya que cuanto menor sea su temperatura, mejor será su calidad.

Acidez

Uno de los errores más comunes es creer que a mayor acidez del aceite de oliva, más fuerte será su sabor. Pero no es así. La acidez mide la cantidad de ácidos grasos libres que hay en el aceite. El aceite de oliva virgen extra tiene una acidez igual o menor al 0,8%. El virgen a secas posee una acidez entre 0,8% y 1,2%. Mayor a eso ya no es apto para consumo. Esto siempre tiene que estar indicado en la etiqueta si se trata de un producto de calidad.

Información nutricional

También es muy importante la información nutricional que figura en la etiqueta del producto. Esta debe mencionar que el aceite de oliva no contiene grasas trans. Asimismo ,debe tener impreso el RNE del establecimiento, el cual indica que es una empresa autorizada a producir alimentos, y el RNPA, que significa que el producto está siendo comercializado bajo las normas del código alimentario argentino.

El precio no es todo, pero…

El precio del aceite de oliva es otro punto importante. Extra caro no significa siempre extra bueno, pero debe tener un nivel razonable. Si el precio del aceite de oliva es demasiado bajo, hay razones para desconfiar de su calidad, ya que elaborar aceite de oliva conlleva un costo.