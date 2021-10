Cómo funciona el sistema de digitalización de las operaciones con granos

Agripay nació para digitalizar las operaciones en granos, que incluye una gran cantidad de procesos administrativos, contratos, documentación e interacciones con organismos gubernamentales. Se trata de un procesador para realizar pagos y canje de granos, que engloba un sistema de gestión granaria, digitaliza los procesos de originación logística y venta de la operación, recorriendo todo el proceso. De esta manera, se convierte en una solución integral para toda la cadena de valor: productor, operador y comercio.

Ayer, directivos de Exponenciar y de Agripay firmaron el acuerdo de incorporación de Exponenciar al paquete accionario de este producto tecnológico. Sobre estar unión estratégica, Ricardo Bonessi, presidente de Agripay, explicó: “Subirnos a la comunidad agroindustrial es un agregado de valor. Es un placer realizar esta unión estratégica con Exponenciar, que permitirá potenciar el proyecto. Tenemos mucha expectativa porque nos encontramos con un equipo que tiene los mismos valores de incursionar en la tecnología agropecuaria que mira hacia el futuro”. Y agregó: “Desde el interior de La Pampa, es una satisfacción haber desarrollado esta herramienta, validada entre distintas entidades y que la podamos poner escena”.

Por su parte, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó: “En esta nueva era digital, nos asociamos con Agripay para simplificar las operaciones con granos que involucran a toda la cadena: productor, acopiador, industria, exportador, comercios, entre otros eslabones. De esta manera, Agripay pasa a ser un aliado estratégico de todos los productos que realice Exponenciar: Expoagro, Expoagro Digital, Rematar, Expoagro Ganaderas, permitiendo mejorar y potenciar los negocios de expositores y productores”.

En la misma línea, resaltó el know how, el emprendedurismo, y la juventud que caracteriza a esta fintech pampeana, que nació con el propósito de generar soluciones seguras, innovadoras y de calidad que mejoran la cadena de comercialización agropecuaria y el día a día de los productores. Si bien el procesador de pagos será lanzado oficialmente en Expoagro 2022, edición YPF Agro, durante la pandemia ya fue implementada por 905 productores, que procesaron operaciones de canje de 295 mil toneladas por U$S 51,3 millones y de pago de 367 mil toneladas por U$S 71,9 millones.