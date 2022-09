Carlos Achetoni fue reelegido al frente de Federación Agraria Argentina

El mendocino Carlos Achetoni resultó reelecto como presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) en su 108° Congreso Anual Ordinario, realizado en Rosario la semana pasada. De las deliberaciones durante dos jornadas participaron cientos de delegados de todo el país, que ratificaron la continuidad del alvearense en la conducción federada.

Estará acompañado por Elvio Guía (Entre Ríos) y Marcelo Banchi como vicepresidentes 1ero y 2do, respectivamente. Además, Martín Spada (Las Palmas, Chaco) y Natalia Valeri (Bigand, Santa Fe) fueron elegidos para la Sindicatura titular y suplente de FAA.

“Más allá de la contienda electoral, quiero decirles a todos los distritos que el que me votó en contra no es mi enemigo, y el que me votó a favor no será sólo al que represente, voy a representar a todos. Nosotros somos personas que pasamos, la que debe quedar fortalecida es la institución”, afirmó Achetoni tras ser proclamado para un nuevo mandato.

El dirigente agrícola, el primer presidente de la FAA que no proviene de la Pampa Húmeda, agregó: “Ojalá nos reencontremos y hay mucho porqué trabajar para ese pequeño y mediano productor, para esa agricultura familiar, para ese interior del país donde muchas veces quedamos tan lejos cuando se reclama en Capital Federal”.

Una agricultura con agricultores

Achetoni criticó que día a día aumenta la concentración, el desplazamiento de los pequeños y medianos productores que una vez que salen del circuito productivo difícilmente puedan volver a producir. Llegan a bajarse hasta 5 mil productores por año, y “en poco tiempo nos podemos quedar con un feedlot humano, concentrada la gente en la ciudad, y con la tierra con pocos dueños, donde la producción va a estar, pero no va a haber agricultores. Eso tenemos que defender siempre y lo vamos a hacer, la agricultura con agricultores”.

En ese sentido, el mendocino lanzó un contundente llamado: “Les pido a todos que nos unamos, que peleemos junto a nuestros jóvenes para cambiar esta realidad. Que le marquemos la cancha a la política. Que la política, en su salsa y en su mayoría, se pelea por mejores posiciones para sí mismo, no para nosotros. Luchemos para marcarles la cancha para que se concreten las políticas públicas que reclamamos para los pequeños y medianos productores”.

El mendocino es el primer presidente de la FAA que no proviene de la Pampa Húmeda. Imagen: gentileza FAA

Para Achetoni es importante no solo prepararse para la defensa gremial, sino capacitar a la juventud para que empiecen a tener un rol protagónico en la política, sin importar del color que sean, para que tomen la destreza necesaria y defiendan al campo en un Concejo Deliberante, en las legislaturas provinciales, o en el Congreso de la Nación.

Además, el presidente de FAA manifestó que “si nos proponemos esa tarea juntos, seguramente será más difícil para la clase política hacerse la desentendida y dejarnos abandonados, y buscarnos nada más que para que los votemos, y entregarnos espejitos de colores que se diluyen luego que pasan las elecciones”.

“Esto va a pasar cuando nos paremos en bloque, y sepamos defender a quienes están en las economías regionales, al que está levantándose temprano en un tambo, al que está mirando a ver si hiela para cuidar la fruta. Vamos a luchar para que donde haya un productor, sea respetado y que tenga la posibilidad de ver un horizonte claro de poder desarrollarse, progresar, tener expectativas, de crecimiento, que es lo que inspira a los jóvenes a quedarse en el campo”, señaló Achetoni.