Agroindustria: plantean nuevos productos en base a pulpa de fruta

Para diversificar la producción que ofrecen las pulperas en el sur mendocino y ampliar la capacidad de captar clientes, tanto Fénix como la Pulpera de San Rafael desarrollaron productos nuevos.

Fénix lanzó al mercado Zummy, un alimento saludable que contiene solo puré de fruta en estado natural, sin conservantes, colorantes, ni azúcares añadidas que aporta nutrientes esenciales y vitaminas que sólo la fruta puede proporcionar. El Zummy es libre de gluten y lo pueden ingerir personas de todas las edades. La tecnología del envase le permite contar con una vida útil de 18 meses, lo que facilita el consumo de frutas de estación en cualquier momento de año.

“Por suerte venimos creciendo con Zummy. No estamos exentos de las muchas dificultades, pero creciendo al fin, en particular, en el mercado interno y con buena aceptación a medida que se va conociendo. Tenemos presencia en casi todo el país en las principales cadenas de supermercado”, contó Mario Perón, uno de los ideólogos del producto.

“Hacerlo conocer ha sido una tarea bastante difícil porque no se trataba solamente de una marca nueva, sino como siempre digo, de en una categoría nueva y había que comunicarle eso a la gente. No es un juguito como le suelen decir, no es una bebida, es un es un alimento”, remarcó el directivo de Fénix.

Más allá del mercado interno, Zummy también está saliendo para países limítrofes como Bolivia y Paraguay y están trabajando para ver si pueden también ingresarlo en el mercado a Brasil, que todavía no tiene el concepto de pouch o puré de fruta muy desarrollado.

“Además, no descuidamos las oportunidades de mercados que son altamente consumidores de este tipo de productos como Estados Unidos, Canadá y Europa, lo que pasa es que bueno, hoy en día nos está costando mucho por el tipo de cambio y los aranceles poder competir. Igualmente hemos crecido mucho respecto del año pasado, al menos en el mercado local, hemos crecido como un 100%”, agregó.

Desde San Rafael

En La Pulpera sanrafaelina también se las ingenian para ampliar el mercado y a poco de comenzar a operar iniciaron una prueba piloto con la elaboración de pulpa de zapallo para deshidratar. La labor fue encomendada por una cooperativa de trabajado mendocina que proveía a una de las principales marcas de Argentina en elaborar sopas en polvo.

La Pulpera en San Rafael produce pasta de zapallo.

La primera experiencia implicó la producción de 300 toneladas de pulpa de zapallo y el éxito fue tal que con el tiempo pusieron en práctica desde la Municipalidad sanrafelina un plan para que productores locales produzcan zapallos para proveer a la pulpera. Actualmente hay una veintena de productores en San Rafael que están dedicados a cultivar zapallo que tiene como destino la planta en Cuadro Nacional.

“El zapallo lo empezamos a hacer para una empresa que se dedica al deshidratado de pulpa entre otras cosas y bueno, después empezamos a plantarlo nosotros ayudando a los productores. Desde la Municipalidad de San Rafael empezaron a entregar las semillas. Fue justo después de una helada grande y con eso también colaboró para que esos productores al menos pudieran aliviar algo de las pérdidas”, contó Juan Carlos Capadona.

El gerente de la pulpera sanrafaelina afirmó que, luego de lo que fue una prueba piloto con el zapallo y el éxito de los resultados obtenidos “el año pasado hicimos una producción de zapallo para nosotros, no para la otra fábrica”, y este año van a repetir la experiencia. “Es más, continuó, es un gran producto y te diría que es uno de los mejores productos que hacemos. Va para una parte para deshidratado y otra parte va para mermelada”, concluyó Capadona.