Agro-innovación: Mapeos térmicos como defensa primaria contra las heladas

La principal contingencia climática por la cual se pierden mayores cantidades de alimentos de origen vegetal es la helada agrícola. El enfriamiento del aire por debajo de la temperatura de resistencia de los distintos órganos de las plantas causa los daños y la cantidad de energía que es necesaria aportar al ambiente para levantar un grado de temperatura del aire es gigantesca. Es por eso que las llamadas defensa activas a veces son más caras que el cultivo mismo. Por lo que desde indeGAP desarrollamos un método para modelar y predecir la dinámica de las heladas dentro de las propiedades agrícolas de manera tal detectar las zonas más y menos frías para ahorrar energía y que si se hace defensa sea más efectiva. Estos son los mapeos de patrones de heladas, o en versión corta, mapeos térmicos.

El análisis de mapeos térmicos de indeGAP ayuda a mejorar la estrategia de defensa contra heladas en campos agrícolas.

¿Qué son los mapeos térmicos?

A diferencia del vox populi el enfriamiento del aire no es homogéneo, y depende de muchos factores como la topografía, la vegetación, el suelo, el riego, etc. El aire es invisible a los ojos, es como un fantasma que se siente, pero no se puede atrapar. La forma de darle forma, revelarlo, es a través de los mapeos térmicos. Estos, son una representación colores de la dinámica de las heladas. Pero no se construyen con un sensor en una helada como suele hacerse, sino con decenas de sensores en decenas de heladas de manera de poder modelizar y predecir esa dinámica con una cierta robustez estadística. Son los millones de datos los que permiten emerger los patrones y entender el camino que recorren las heladas dentro de la finca, las diferentes zonas y los deltas térmicos entre ellas, y la tasa de descenso de temperatura para cada zona.

Sensores en acción: el desarrollo de mapeos térmicos para modelar la dinámica de las heladas en las fincas.

¿Para qué sirven?

Básico, para tomar decisiones estratégicas, y no andar tapando el sol con la mano (como se diría coloquialmente) años tras año. Decisiones estratégicas cómo que variedad/especie plantar, que sistema de defensa es el adecuado, qué áreas de la propiedad cultivar y cuales destinar a estructuras, conveniencia de comprar o no comprar la finca.

El conocimiento básico que entrega un mapeo térmico son las diferencias promedias entre las zonas más y menos frías. Hay fincas donde esas diferencias son de solo 1 °C o 2 °C y se pueden tomar una estrategia general, mientras que otras fincas registran deltas de entre 5 °C y 7 °C donde las estrategias tienen que ser sectorizadas.

Los innovadores mapeos térmicos de indeGAP permiten identificar las zonas más frías y optimizar las estrategias contra heladas.

¿Por qué son innovadores?

Son el desarrollo del concepto de la agricultura de precisión y nuevos equipos datalogger de sensado no sería posible esta innovación. Para poder generar estos mapas solo faltaba la pata del know-how científico. En indeGAP pudimos hacer esta plataforma de 3 patas para que quede disponible esta tecnología disponible para el medio.

Detalle del proceso de mapeo térmico, que ofrece una visión precisa de las variaciones de temperatura para prevenir daños por heladas.

La tendencia es buscar el santo grial que nos salve de las heladas seguirá siendo buscado, pero sin entender la dinámica del frío dentro de una propiedad igualmente no alcanzará. La primera línea de defensa para darle batalla a las heladas es “verlas”.