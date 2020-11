Es un reclamo de hace décadas pero por ahora nadie lo ha podido solucionar. Los exportadores llevan años planteando seriamente la necesidad de obtener mejoras en acuerdos de comercio, ya sea en bloque o de manera bilateral, para que los productos argentinos lleguen en mejores condiciones a los mercados de destino. Lo cierto es que si Argentina es un país que necesita imperativamente del ingreso de divisas, debería ser igual de importante lograr, como política de Estado, el desarrollo de acuerdos que nos permitan exportar, conseguir mejoras y que ello no signifique la disolución de nuestro mercado interno. Un delicado equilibrio que siempre toca alguna fibra sensible. En medio de una crisis que ha arrastrado a Mendoza a tener más de 20 meses de caída del empleo privado, sueldos promedio por debajo de la canasta básica, es necesario preguntarse si estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios como para poder ayudar a las empresas a que vendan sus productos y con ello generen un derrame virtuoso.

Por ahora, la respuesta es no. Este tipo de políticas dependen del Estado nacional, y debería ser la Nación la que empuje el cierre de tratados o acuerdos, que ayuden a los exportadores, y con ello no sólo me refiero a los de la Pampa Húmeda que, a pesar de todo, siguen vendiendo, sino a los de nuestra economía regional.

Si bien nuestro complejo exportador es chico comparado con el de otras regiones, el requerimiento de mano de obra intensiva hace mover la economía local.

Por tanto, tal como se ha pedido en tantas ocasiones, es necesario que en esta nueva crisis que atraviesa el país, se analicen cada uno de los sectores que pueden ofrecer oportunidades.

No sólo hay que mirar a los que hacen los números “gruesos” sino también a los que generan a la Nación otro tipo de desarrollo.

Estos negocios no están, en Mendoza, sólo relacionados al vino, que es la cadena más organizada, sino también están relacionados a las frutas de carozo y pepita, a los frutos secos, al orégano, al azafrán, entre otros. A esto se suman todos los productos que vienen del agro y que generan fuerte valor agregado y de calidad.

Argentina está “barata” en términos relativos y puede colocar buenos productos en el exterior. Un poco de ayuda no viene nada mal.