Falleció el productor de cine Ray Harryhausen

El estadounidense Ray Harryhausen, toda una leyenda en Hollywood como pionero en el arte de los efectos visuales y especialista en la técnica de animación stop motion, falleció en Londres a los 92 años, según informó su familia en un comunicado.

Técnico en efectos especiales y productor cinematográfico nacido el 29 de junio de 1920 en Los Ángeles, Harryhausen fue clave en películas como "Jasón y los Argonautas" o "Furia de Titanes" (la versión de 1981), en las que desplegó su talento para animar bestias y monstruos de mundos prehistóricos, fantásticos y míticos.

"El genio de Harryhausen residía en lograr dar vida a sus modelos de animación. Ya fueran dinosaurios prehistóricos o criaturas mitológicas, en las manos de Ray no eran marionetas sino personajes de pleno derecho, tan importantes como los actores a los que se enfrentaban y en algunos casos incluso más aún", sostuvo la familia del cineasta.

Ganador de un Oscar honorífico en 1992 y poseedor de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, su trabajo influyó en la carrera de directores como Steven Spielberg, James Cameron, Peter Jackson y George Lucas.

Esos cineastas contemporáneos, grandes maestros del cine fantástico, se inspiraron en grandes obras de Harryhausen como "It Came From Beneath the Sea" (1955), "Mysterious Island" (1961), "One Million Years B.C." (1966), "Simbad" (1981) y "Clash of The Titans" (1981).

Harryhausen también fue el creador de los efectos especiales de una serie de filmes sobre Simbad ("Simbad y el ojo del tigre" y "El viaje fantástico de Simbad", por ejemplo) y de la recordada "Hace un millón de años", con Raquel Welch como una muy sexy cavernícola.

Entre sus creaciones, se cuentan también el pulpo gigante de "It came from beneath the sea" (1955) o el monstruo de Venus que no para de crecer en "20 Million Miles to Earth" (1957).

"Sin Ray Harryhaysen, posiblemente no habría habido Star Wars", dijo en su momento George Lucas, el cerebro de la célebre franquicia galáctica.

"`El señor de los anillos` es mi película homenaje a Ray Harryhausen. Sin su amor por esas imágenes maravillosas y su forma de narrar no se podría haber hecho, al menos no conmigo", sostuvo Peter Jackson, director de esa saga.

Posiblemente el trabajo más recordado de Harryhausen es el de la animación de los siete esqueletos de la película "Jasón y los argonautas" (1963), que le llevó tres meses de rodaje.

A lo largo de su carrera produjo 17 películas, se encargó de los efectos visuales de 15 y dirigió 9 cortometrajes, aunque también ejerció como actor en comedias como "Beverly Hills Cop III" (1994) y "Spies Like Us" (1985).

Nacido en Los Ángeles el 29 de junio de 1920, su pasión por los efectos visuales nació al ver la película "King Kong" (1933), el filme rodado en blanco y negro por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack a cuyo estreno asistió cuando en Hollywood empezaba a despertar el cine en color.

Una proyección que marcó su vida y que lo convertió en el maestro de la animación foto a foto tras ver el trabajo de Willis O`Brien, capaz de convertir un muñeco simiesco de 45 centímetros en "King Kong", el gigantesco gorila subido a la cúspide del Empire State, el edificio más alto de la época en Nueva York.

"Es la fantasía más real que nunca se ha creado y que sigue viva siete décadas más tarde", dijo Harryhausen en 2005.

“Todos los que practicamos el arte de la ciencia ficción y las películas de fantasía sentimos que nos apoyamos en los hombros de un gigante. Sin la contribución de Ray al imaginario colectivo, no seríamos quienes somos”, afirmó el realizador James Cameron.