Ya salió la colaboración más esperada: Billie Eilish y Rosalía cantan juntas para la serie Euphoria

A finales de 2020 se estrenó el primer episodio especial de la serie que marcó miles de tendencias e impactó en el público y la crítica. Con Zendaya a la cabeza, cuya actuación le valió su primer Emmy, y un elenco que se proponía romper miles de estereotipos, Euphoria fue el gran éxito de HBO en 2020.

Para el estreno del segundo episodio de este especial que los fans pedían a gritos se unieron dos de las cantantes que son consideradas por algunos iconos de la música como las nuevas cabecillas de la era musical que se avecina: Rosalía y Billie Eilish.

Ambas ganadoras de Grammys, con triunfos indiscriminados, y con millones de fans que las persiguen por todo el mundo, esta dupla no podía ser otra cosa que un enorme boom con su estreno. La canción “Lo vas a olvidar” presenta el segundo episodio, dedicado a Jules, el personaje interpretado por la actriz transgénero Hunter Schafer. El nombre que lleva es “F * ck Anyone Who’s Not A Sea Blob” (”F * ck Cualquiera que no sea una gota de mar”). La primera parte era una intromisión a Rue, el personaje de Zendaya.

La melodía oscura de golpes bajos típica de Billie, combinada con las letras gitanas de Rosalía dan como resultado una representación ideal de la serie que muestra a este trastornado grupo de adolescentes, sumergidos en la drogadicción y los problemas existencialistas.

Al igual que pasó con Bad Bunny, ambas compartieron hace ya siglos (al menos un año y medio) una foto juntas que despertó los rumores de colaboración. Pero la esperada canción nunca llegó, así que muchos creen que esta es la sorpresa con la que se unieron bajo un mismo ritmo y letra.

La foto que compartieron en marzo de 2019.

El segundo episodio de Euphoria

Con el estreno de la tan esperada canción, salió también el trailer de la segunda parte del romance catastrófico entre Jules y Rue, las protagonistas de Euphoria. Schafer fue la encargada de pasar el primer adelanto a través de su Instagram.

ALERTA DE SPOILER (si no has visto el primer episodio especial NO sigas leyendo)

El primer episodio se estrenó hace ya más de un mes, el 6 de diciembre de 2020. Bajo el título “Trouble don’t last always” -Los problemas no duran para siempre-, se presentaba a Rue (Zendaya) como la protagonista total y como retorna a la realidad después del desengaño amoroso con Jules, capítulo con el que termina la primer temporada.

El capítulo es una larga introspección de Rue, que confiesa a Ali (Colman Domingo), su consejero y figura trascendental en su lucha contra la adicción, que nunca llegará a ser la persona que quiere ser. El capítulo fue solo una nueva demostración de porqué Zendaya merecía el premio que ganó como Mejor Actriz en una serie de Drama.