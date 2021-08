Y Edward Platt Como El Jefe y Chancho Va: el rock más power mendocino se encuentra hoy en el Plaza

El rock mendocino se pone a punto después de la parte más difícil de la pandemia y, poco a poco, van volviendo a los escenarios nuestras bandas. Algunas, inclusive, vienen de un tiempo largo sin tocar, como Y Edward Platt Como El Jefe .

Esta noche se suma al primer volumen del ciclo El Calavera , que tendrá lugar en el Teatro Plaza de Godoy Cruz y la juntará con un grupo coetáneo como Chancho Va .

Ambas ya transitan sus dos décadas de historia y en algún punto son icónicas en su clase. “Un show con la potencia y fuerza de puro rock de montaña” es lo que promete la cita, en donde se apuntarán, entre clásicos y nostalgias, también algunas novedades. Todo con estrictos protocolos, por si faltara aclararlo.

Concretamente, Y Edward Platt Como El Jefe aprovechará para presentar el EP “Bozal”, el último cañonazo de una banda que supo compartir escenarios con Karamelo Santo, Manu Chao, Carajo, Babasónicos, El otro yo, Cabezones, Árbol, Juana la loca y Massacre, entre otros.

Hoy será la presentación oficial, pero la idea es lanzar dentro de unos meses un videoclip más y “salir a tocarlo en donde se pueda”, acota el bajista Charlie Frites, quien también es el productor del ciclo. Diego Ochoa en voz, Cristian “Tota” Capriolo en guitarra y Jorge Gallego en batería completan la banda, cuyo sonido viene enriquecido por el funk, el grunge, el rock latino y una ascendencia “stone”.

Y Edward Platt Como El Jefe presenta nuevo material. Gentileza

“Estrella”, “Otra vez” y “Sin dolor” son las canciones que componen el material, forjado de manera independiente hace pocos meses.

Como también independiente, y con un enfoque comunitario, es lo que Frites gestiona desde Subterránea, su productora, encargada del ciclo. “El Calavera surgió como un encuentro de bandas de rock del palo más “‘power’, tal vez más vintage, y que tuvieran ese espíritu noventoso -apunta-. Por eso empieza con la presentación de estas bandas hermanas de la época de los ‘00. Pero la idea es repetirlo todos los años con diferentes bandas rockeras”.

“Bozal” ya estaba armado antes de que el coronavirus alterara los planes de todos los artistas. “Lo grabamos un tiempo antes de la pandemia”, apunta el bajista. “El baterista que grabó es Nicolás Viñolo (también ilustrador y músico de Peter Jupiter, Fuego en Moscú y otras bandas). Terminó de grabarlo y anduvo después complicado, por lo que dejó el proyecto y ahí nosotros lo colgamos directamente”, dice refiriéndose a las plataformas digitales, que son los motores de la música autogestiva actual.

“Durante la pandemia no hicimos nada”, aclara, “quedó todo estancado ahí”. “Pero agité a los chicos y un día, en la puerta del Teatro Plaza, les dije que estaba ahí para pedir una fecha para presentar el EP”. Las ganas de volver a tocar propiciaron que todo se hiciera rápidamente y volvieran a calibrar los sonidos y “ponernos a ensayar”.

“Estuvo buenísimo porque inclusive Jorge, el ex batero, volvió a la banda. Él fue el que a mí me llevó originalmente, porque el ex bajista se había ido a México y se habían quedado sin uno”, evoca sobre ese reencuentro.

Un reencuentro que se ampliará esta noche, cuando actúen en el mismo show que los chicos de Chancho Va: Leandro “Canario” Vilariño en voz y guitarra, Guillermo Becerra en bajo y Rodrigo “Naranjo” Perea en batería. Yoyo Sevilla, Nacho Muñoz y Rodrigo Chaco García, recordemos, dejaron en 2017 el grupo, que adquirió desde entonces una nueva fisonomía.

El power trío lanzó hace 3 meses “Yo soy”, una canción que marca un regreso con toda la artillería: ritmos sísmicos, guitarras distorsionadas, líricas de crítica social que los llevaron a ser, tras siete producciones discográficas editadas de forma independiente, una de las bandas más importantes de nuestro rock mendocino, y una de las que gozó de mayor proyección.

Pero es también, la poderosa vuelta después de una década de no sacar material discográfico (“Aún” data de 2011), por lo que seguramente en breve habrá más novedades de ellos.

La ficha

El Calavera Vol. 1

Actúan Chancho Va y Y Edward Platt como el Jefe.

Fecha y hora: Hoy, a las 21.

Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entrada: $500. En www.entradaweb.com.ar y boletería del teatro (dos horas antes del show).