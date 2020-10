Whitney Houston marcó un récord póstumo y recibirá un homenaje

La difunta Whitney Houston obtuvo su tercer álbum certificado diamante y se convirtió en la primera artista de raza negra en lograr esta hazaña.

La Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) y Legacy Recordings anunciaron ayer que el segundo álbum de Houston, “Whitney” de 1987, alcanzó la certificación de diamante, que equivale a vender 10 millones de discos. Su álbum debut homónimo de 1985 y la banda sonora de “The Bodyguard” (“El guardaespaldas”) de 1992 ya eran discos de diamante al haber vendido 13 millones y 18 millones de copias.

“Whitney” incluye cuatro canciones que encabezaron la lista Hot 100 de Billboard: la ganadora del Grammy “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, “Didn’t We Almost Have It All”, “So Emotional” y “Where Do Broken Hearts Go”. El sencillo “Love Will Save the Day” llegó al No. 9 en la lista.

Garth Brooks mantiene el récord de más discos certificados diamante. Otros con tres o más discos de diamante son los Beatles, Led Zeppelin, Shania Twain y los Eagles.

La RIAA otorga placas de diamante a álbumes y sencillos que alcanzan 10 veces el estatus de platino. Eso una vez equivalía a vender 10 millones de copias de canciones o discos, pero cambió en el 2016, cuando la RIAA comenzó a incorporar producciones de streaming en YouTube, Spotify y otros servicios de música digital.

El anuncio llega una semana antes de la fecha en que Houston, quien murió en el 2012, sea incorporada póstumamente al Salón de la Fama del Rock and Roll. La ceremonia se transmitirá por HBO el 7 de noviembre.