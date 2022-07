Con motivo del Mes del Orgullo LGBTIQ, Marvel presentó un “nuevo” Spiderman gay. El quinto volumen estará protagonizado por Web-Weaver, una nueva versión del hombre araña, que es un diseñador de moda homosexual.

Es un “diseñador de moda en Van Dyne, no muy amable, que obtiene poderes arácnidos y nos muestra un tipo de Spiderman muy diferente”, según lo describe su creador, el escritor Steve Foxe.

Foxe creó el personaje del hombre araña gay, el cual fue presentado durante el mes del Orgullo LGTBI y su diseño fue mostrado por el ilustrador de Marvel, Kris Anka, el cual reveló que se había inspirado en los diseñadores de moda Alexander McQueen y Thierry Mugler.

Web-Weaver, el primer Spiderman gay del universo Marvel.

“Su intrépida identidad femenina es parte central de quién es él, pero no es la historia”, dijo Steve Foxe, remarcando que su orientación sexual no es el eje central de su historia.

“Algo de lo que me di cuenta inmediatamente cuando concebí a Web-Weaver es que no puede, y no debe, representar a todos los hombres homosexuales”, agregó.

Web-Weaver aparecerá en Edge of Spider-verse #5

Todo parece indicar que Web Weaver está planeado para una única aparición en “Edge of the Spider-Verse”, que se lanzará en el mes de septiembre de 2022.

“¡Tuve el gran honor gay de ayudar a cocrear Web-Weaver, quien hará su debut en Edge of Spider-verse #5 este septiembre! Diseñado por la única Kris Anka, con una portada de Josemaría Casanovas, junto con nuestro artista de interiores que se revelará pronto”, compartió Foxe en Twitter.

Esta es la primera vez que se presenta un Spiderman abiertamente homosexual, aunque no es la primera vez que los cómics representan a un personaje del colectivo LGBTIQ.

Por mencionar algunos, Jon Kent -el hijo de Superman-, América Chávez, Deadpool o Loki son bisexuales; Wiccan, uno de los hijos de Bruja Escarlata, es gay y sale con Hulkling; Karolina Dean, de la serie Runaways, es lesbiana; y Shela Sexton, conocida como Escapade, es trans.