Vuelve “Un príncipe en Nueva York 2”: Eddie Murphy lo cuenta en primera persona

Pasaron más de 30 años desde que “Un príncipe en Nueva York” se convirtió en una de las comedias más vistas de todos los tiempos. Sin embargo, fue hecha en una época en la que no existían secuelas ni precuelas y quedó como una perla ochentosa a la que muchos añoran, hasta ahora. Eddie Murphy reunió al elenco original para una segunda parte, llamada en inglés “Coming 2 America”, que se estrena este viernes 5 en Amazon Prime.

La película original, estrenada en 1988, narraba la historia de un príncipe africano que viaja a Estados Unidos en busca de una mujer con la que casarse, que no estuviera solamente interesada en su dinero y en su ascendencia real. La segunda parte, dirigida por Craig Brewer, muestra al entonces príncipe Akeem (Eddie Murphy) convertido en rey, casado con la bella reina Lisa McDowell (Shari Headley) y con tres hermosas y talentosas hijas. Sin embargo su padre, el antiguo rey Jaffe Joffer (James Earl Jones) en su lecho de muerte le dice que por la ley de su pueblo, debe estar seguro de no tener otro hijo, fruto de su viaje de juventud a Nueva York. Así es como Akeem regresa a la Gran Manzana para comprobar que no existe ese un heredero.

Lo interesante de la película, -y tema recurrente en la conferencia de prensa de presentación- es que todos los actores, excepto Louie Anderson- son de raza negra.

El junket (tipo de conferencia dada por los artistas previo a un estreno) tiene la particularidad de que los periodistas estuvimos allí -en forma virtual- presenciamos una charla que se dio entre un moderador y los actores.

Los Andes estuvo presente en el junket de “Coming 2 America”, del que participaron Eddie Murphy, Wesley Snipes, Arsenio Hall; junto al elenco del filme.

- Fueron cinco años de trabajo para llevar esto a la pantalla. Contanos qué pensaste por primera vez, “está bien, podemos poner las ruedas en marcha”, hasta finalmente este momento.

- Eddie Murphy: Bueno, tal vez fueron tres borradores del guión en los que logramos que la estructura y el hilo narrativo fueran lo suficientemente fuertes. Yo estaba como, “está bien, tenemos una película aquí, y ahora solo tenemos para traer a un escritor joven y darle ese toque moderno”, y allí entra Kenya Barris (guionista y productor de espectáculos).

- Hablanos del proceso de convocar de nuevo a todos los actores de la primera película...

- E.M: Queríamos que todos volvieran. En realidad, queríamos comenzar donde terminó la historia. La última vez que se vio al personaje de Eric La Salle y la hermana de Lisa McDowell, él estaba empapado y ella dijo: “Tenemos que sacarte esta ropa”, e insinuó que iban a estar juntos. Y Lisa y yo nos fuimos felices para siempre. Entonces fue como, está bien: ¿cómo se conectan los puntos? Así es como elegimos quién estaría en la película.

- ¿Cuál es el legado del filme y qué pensás que dejará esta segunda parte?

- E.M: Bueno, comencemos de esta manera: “Un príncipe en Nueva York”, es la primera película en la historia que tuvo un elenco completamente negro y que tuvo éxito en todo el mundo. Solo hay un puñado de películas con esas características. Es que accesible para todos los públicos. Se trata solo de familia, amor, hacer lo correcto y la tradición, con increíbles imágenes de reyes y reinas negros. Los temas son atemporales. “Un príncipe en Nueva York” se convirtió en una película de culto. Hay bandas cuyos nombres hacen referencia a personajes, frases que la gente dice, VH1 (canal de música por cable de Estados Unidos) tocó “Coming to America” 24 horas seguidas durante la Navidad. Es una película de culto. Y todo es parte de eso.

- Arsenio Hall: Hubo una noche en la que Eddie hizo una escena con John Amos, fue la primera vez que entré en una habitación y lo vi junto a Louie Anderson. Fue un sentimiento especial. Quiero decir, amo a John. Lo que John ha hecho por los negros en Hollywood... Cuando yo era niño, la dignidad que mostró como hombre..., lo amo para siempre. Y verlo, de verdad, me conmovió el corazón.

- Wesley Snipes: Tengo que admitir que en la primera película me impresionaron y me encantaron más las secuencias iniciales de las escenas de danza africana, esa gran pompa me encanta. Eso fue lo que más me llamó la atención.

Eddie Murphy y Arsenio Hall vuelven con sus múltiples personajes.

- Wesley, tenés una escena de pelea increíble al final, con las mujeres de Zamunda. Bella Murphy (hija de Eddie que participa de la película) dijo: “No puedo golpear a Blade”.

- Wesley Snipes: No, no creo que eso les importara en absoluto, porque lo hizo y con gran entusiasmo, debo añadir (se ríe).

- Arsenio y Eddie tuvieron que maquillarse (para los personajes de la barbería y el médico brujo) haciéndolos aún mayores. Fue mejor, pero también fue difícil sentarse en esas sillas. ¿no?

- Arsenio Hall: Sí. Es menos abrasivo para la piel en estos días, los químicos son mejores, pero todavía son de cuatro a seis horas. Mi chica vino a pasar una semana conmigo, y todas las mañanas tenía mocos de pegamento por todas partes. Porque incluso cuando te lo quitan, tienes esas cosas durante dos días, y estás encontrando pequeños mocos de pegamento.

- Eddie Murphy: No culpes de eso al maquillaje, hombre. Sabes que siempre estarás dejando mocos de pegamento por todas partes (risas de todos).