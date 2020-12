Vuelve Sex and the City, el exitazo que marcó una época y será en formato de serie por HBO

Sex and the City terminó en 2004. Pero sigue tan viva como hace casi 20 años porque no caben dudas de que fue un producto audiovisual que, tanto en sus seis temporadas televisivas como en sus dos películas, dejó una marca en las mujeres y las audiencias. De hecho, se puede ver en su versión de serie y película en HBO.

Ahora, todo apunta a que la ficción regresará a HBO. Sin embargo, el nuevo proyecto no contará con Samantha, encarnada por Kim Cattrall.

Ha habido en este anuncio muchas idas y vueltas respecto a la participación de Cattrall en la trama de Sex and the city que se producirá para HBO en formato de serie.

Kim Cattrall, de "Sex and the city", ya no será de la partida

De hecho, en setiembre Sarah Jessica Parker declaró a Entertainment Tonight que estaba interesada en hacer “algunos episodios de Sex and the city”.

La noticia vuelve ya no por una declaración evasiva de la actriz sino que una fuente ha revelado a Page Six que la exitosa franquicia volverá a la televisión con un reboot limitado que se emitirá en HBO Max e incluirá a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

“No pude evitar preguntarme dónde están todos. Tengo curiosidad, el mundo ha cambiado incluso desde la película con la tecnología y las redes sociales”, aseguró Parker. “Con la política y el movimiento #MeToo y Time’s Up creo que Carrie Bradshaw estaría ansiosa de compartir sus sentimientos y pensamientos”, agregó.

Es de esperar que el nuevo producto efectivamente asimile los grandes cambios que ha habido en el mundo respecto a la mirada de la mujer y sus reclamos y derechos. Es por eso que genera gran intriga saber cómo sus personajes principales se amoldarán a estos nuevos preceptos.

Recordemos que Kim Cattrall, no hace demasiado tiempo, se enfrentó públicamente con Parker, y este enfrentamiento hizo que los planes para un tercer largometraje fracasaran.

En 2018 Parker le dio su pésame públicamente a Cattrall por la muerte de su hermano, y la actriz respondió: “Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora. Déjame dejar esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga”. Y sí: imposible entonces que estas dos mujeres se encuentren en la nueva serie televisiva que planea HBO.