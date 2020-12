Vuelve Johnny Deep: Tim Burton lo quiere para su serie de Los Locos Addams

El nombre de Johnny Deep ha surgido de forma recurrente en las tapas pero no por las razones que lo enorgullecen. Desde hace meses que el actor se encuentra en una intensa pelea legal con Amber Heard a causa de un divorcio que ya lleva demasiado tiempo y que está plagado de acusaciones que van desde el abuso y la violencia doméstica.

Hace poco también trascendió la noticia de que el actor renunciaba, bajo mucha presión, de su papeles como “Piratas del Caribe” y de Geller Grindelwald en las nuevas películas de “Animales Fantásticos”, junto a Warner Bros. Pictures. En ese momento, muchos de los fans de la saga de J. K. Rowling estallaron por las redes pidiendo su retorno e incluso se inició una petición con firmas (que ya lleva más de un millón y medio de firmas) para que Amber fuera también sacada de “Aquaman”, donde interpreta a Mera.

Cada eslabón en esta seguidilla parecía presagiar lo peor: la salida inminente de Deep del mundo cinematográfico y su despedida definitiva de la pantalla. Pero ahora ha trascendido una noticia que podría dar un repunte en la carrera de quien interpretara a “Jack Sparrow”.

En una de sus primeras colaboraciones.

Al parecer, Tim Burton quiere convocar nuevamente al actor para una colaboración en un proyecto que viene armando hace tiempo. Siguiendo las líneas tenebrosas que siempre lo caracterizan, Burton se propone a hacer una serie para Netflix de una de las familias de terror más queridas de la televisión: Los Locos Addams, con Johnny Deep a la cabeza como “Homero Addams”.

La noticia, según el medio We Got This Covered, es que el director viene con esta idea desde hace tiempo y, como siempre, Deep es su preferido para interpretar otro icónico papel. Nada se ha confirmado, pero si se sabe que actor y director han mantenido diversas conversaciones sobre la posibilidad. Entre los rumores, se dice que Eva Green podría tomar el papel de Morticia y hasta se habla de una nueva película en la que se daría nuevamente la dupla Burton/Deep: “Bettlejuice 2″.

Una presentación ideada por los fans.

Hasta ahora los dos han hecho 8 películas juntos: “El joven Manos de tijeras”, “Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet”, “Sombras tenebrosas”, “Sleepy Hollow”, “Ed Wood”, “Alicia en el país de las maravillas”, “Alicia a través del espejo”, “El cadáver de la novia” y “Charlie y la fábrica de chocolate”.

Burton y Deep son una de las duplas más duraderas del mundo del espectáculo.

La versión original de Los Locos Addams es de 1938 en forma de historieta para The New Yorker, a manos del caricaturista Charles Addams, que publicó su primer cómic ese año. Recién sale en pantalla por primera vez en 1964 y rápidamente se convierte en uno de los programas favoritos del público. Aunque la serie duró solo dos años, se mantuvo en emisión durante muchos más. Al poco tiempo salió una versión parecida, llamada “Los Monsters”, pero no estuvo ni cerca del éxito que cosecharon los Addams.

Aunque en el intermedio hubo un pequeño retorno de la familia en versión animada, fue recién en 1991 cuando el director Barry Sonnenfeld decidió que era tiempo de que los Addams volvieran. Su en largometraje fue “The Addams Family” (1991), y lo acompañaron actores que dieron nueva vida a los personajes, incluyendo a Raúl Juliá (Homero), Anjelica Huston ( Morticia), Christina Ricci (Merlina) y Christopher Lloyd (el Tío Lucas), entre los más destacados.