Vuelta a los escenarios: Mariela Contreras se presenta hoy en el Parque San Vicente

Con su grupo La Contreras, la artista ha transitado varios meses de baja en la música que hoy se reivindican en la presencialidad. Llevando nuevamente el flamenco a los diferentes rincones de Mendoza, Mariela vuelve a tomar riendas en su juego.

El Bar Bröd y ahora el Parque San Vicente le han dado el lugar que ella tanto anhelo durante este catastrófico año.

“Mi reencuentro con el público lo viví con muchísima alegría, volver a escuchar la guitarra y la percusión todos en el mismo espacio ha sido algo muy bonito”, cuenta la cantautora que de a poco comienza a retomar las actividades que en marzo quedaron relegadas.

Esta noche a las 20 en el parque, participará del Mercado Sostenible Navideño, un encuentro de emprendedores que busca fortalecer el consumo consciente de la ciudadanía, promover productos amigables con el ambiente. Además, ofrecerá un espacio de recreación para grandes y chicos en el cual haya intercambio de conocimientos y material, sumado a la presencia de los artistas con su música.

Pero aunque los escenarios estuvieron cerrados por algún tiempo, la virtualidad permitió en cierta forma mantener el contacto con su gente, aunque como salida laboral no resultó ser tan eficaz como se esperaba.

“Al principio fue sorpresivo como para todo el mundo. Me tuve que poner al día con el aprendizaje de plataformas digitales y medios de comunicación. La parte artística quedó totalmente en suspenso ya que no había manera de trabajar más que por algunas presentaciones en forma virtual y que por supuesto no generaban ganancias así que me hice a la enseñanza del canto a través de las pantallas.”

Los artistas tuvieron que sacar energías de donde no habían para lograr mantener su trabajo que si bien la virtualidad y las redes dieron las herramientas para cierta difusión, en lo económico no encontraron la forma de funcionar.

“Mi trabajo se vio totalmente frustrado por la situación, ya que no existía manera de generar ingresos con los espectáculos en vivo. Y las presentaciones virtuales pasaron a ser nada más que ganas de hacer música y tener un mínimo contacto con la gente.”

Aunque la situación no fue la mejor y más positiva para los artistas, la vuelta a la presencialidad busca en cierta forma compensar el año complejo y vacío que hemos transitado en sí la humanidad.

La unión de los artistas y los proyectos en aislamiento

Ya sea un homenaje, una colaboración, música reversionada o un espacio de diálogo, los músicos mendocinos han encontrado en el streaming una puerta que abre a nuevas posibilidades para un lugar de encuentro que incluso ahora ya va tomando forma y público que lo sigue.

Algunos proyectos que surgieron durante el aislamiento fueron para expandir las fronteras de los artistas más allá de su tierra natal. Fue así el caso de La cultura va adelante, un proyecto que busca un intercambio cultural donde puedan converger todos los artistas que lo deseen. Fue así que durante todos estos meses, artistas de diferentes ámbitos como lo es la literatura, la música, la poesía, encontraron un espacio para compartir su talento y no se redujo a la región, sino que hubo intercambio entre varios países a través de Facebook.

Mariela tuvo la posibilidad de participar el mes pasado, compartiendo parte de su música y de su propio pensamiento.

Respecto a esta posibilidad de expandir su trabajo más allá de la provincia, expresa que: “hoy se maneja todo más bien a través de la comunicación entonces las fronteras llegan mucho más lejos. Antes tenías que ir y dejar un CD en un lugar personalmente ahora es mucho más simple. Y pienso que la cantidad de público que pueda tener no depende de tu origen si sos mendocino o si sos de otro lugar, hoy en día puedes tener una gran llegada a través de las redes.”

Además, ha podido compartir presentaciones por streaming y redes sociales con distintos músicos como Carla Petrus y Karamelo Santo. “He participado de varios encuentros y propuestas virtuales, con diferentes músicos. Mi experiencia con el tema ‘Luna loca’ de Karamelo Santo, fue espectacular, me llenó de alegría hacer ese trabajo. Ojalá podamos hacer muchas canciones más”, expresa.

Y asegura que ha vuelto a componer después de todo este tiempo donde la negatividad ahogaba cada pensamiento. “Ahora estoy empezando a componer y armar canciones nuevamente. Por lo pronto espero poder disfrutar de los espectáculos presenciales, seguramente en unos meses volvamos a guardarnos y tal vez seguimos con la virtualidad.”

Por otro lado, y manteniendo este movimiento que ha dado espacio a las mujeres, el ojo ha estado puesto en estos meses en que las reglamentaciones que se pusieron a disposición respecto al cupo de mujeres en festivales se haya respetado.

Respecto a esto, Mariela opina que: “Las mujeres estamos haciendo respetar nuestro espacio y nuestro lugar gracias a este movimiento feminista mundial que está cambiando la manera de pensar y la visión machista con la que hemos convivido durante tantos años. En esta pandemia fue notable cómo las mujeres salimos al frente de manera virtual con las posibilidades que tuviéramos a mano, nos hicimos escuchar.”