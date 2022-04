Volver al futuro: la moda de los ‘80 arrasa en la temporada otoño invierno

El otoño está de vuelta hace rato, pero las cálidas temperaturas mendocinas nos distrajeron del frío por varias semanas. Sin embargo, el inexorable avance de las temperaturas mínimas exige una revisión de vestuario y plantea una duda inexcusable: ¿Está preparado mi armario para la temporada otoño-invierno 2022?

.

Las tendencias indican que no habrá cambios significativos, aunque sí detalles que dan la nota y evidencian las prendas, texturas y colores que serán top trend de la temporada. Un dato para no dejar pasar: lejos de otras temporadas, en la que la combinación de estilos y texturas era el must, el otoño invierno 2022 viene con tendencia al total look, así que a no tener miedo al -antaño vilipendiado por diseñadores y gurús de la moda- total denim.

.

Colores

El rosa será el protagonista indiscutido, en toda su gama cromática, desde el rosa chicle al fucsia, presente en las pasarelas de Valentino y Michael Kors. Eso sí, la clave está en combinarlo en formato total look: vestidos, trajes de chaqueta, conjuntos de dos piezas

.

En contrapartida, la delicadeza de los colores pastel también tendrá su espacio, sin dejar de lado los intensos naranja, amarillo o azul klein. Pero además de toda la paleta cromática vibrante, también se usarán los colores tierra clásicos del otoño.

.

Estética

La estética futurista y motorista, al más puro estilo Rosalía, seguirá siendo lo más usado: monos, guantes, armaduras, lentes retro, chaquetas motoristas y estructuras muy armadas. Esto se debe no solo al estilo impuesto por la cantante, sino a que Dior y Balmain también coincidieron en apostar por la estética futurista y con referencias al mundo del motor.

Moda retro magazine

Para los que no captan la onda, se trata de una tendencia inspirada en los uniformes de trabajo: El mono worker, los pantalones cargo y las saharianas son las prendas predilectas de este estilo. Una tendencia que resalta por sus prendas en tonos militares y sus bolsillos de plastrón.

En la misma línea viene la ropa militar, convirtiéndose en una de las prendas fetiches de esta temporada. Su facilidad para ser combinadas, su color característico y diseño hacen de este estilo Army el mejor aliado.

Prendas

Aquí nos detenemos en varios ejemplos puntuales, ya que más que “cortes o estilos”, la temporada presenta prendas específicas como objetos infaltables:

-La capa: Es el nuevo abrigo de moda, desde sus versiones boho, de Chloé, a las más sofisticadas, como los de Naeem Khan o Erdem, es una pieza que ha estado muy presente en las diferentes colecciones.

.

- El tank top: La vieja y querida musculosa blanca, inesperadamente, es la prenda que más ha llamado la atención en las colecciones de otoño. Se trata de la camiseta blanca de algodón sin mangas de toda la vida: Prada, Loewe y Bottega Veneta coinciden en que será la gran protagonista.

.

-El corsé: Pieza que ha estado presente en la mayoría de desfiles y que arrasará en otoño, ya que ha estado muy presente en la mayoría de colecciones de las firmas Fendi, Balmain, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, inspirada en la estética fetichista y la imagen de dominatrix.

Estampados

Protagonistas indiscutidos desde hace varias temporadas, los estampados geométricos y rombos, van hacer muy vistos en tapados y cardigans.

.

El animal print, sobre todo leopardo, ya es un clásico. Seguirá vigente, así que a revolver el armario hasta encontrar aquellas prendas que habías olvidado, porque se usarán combinados con prendas de estilo más formales para crear un look lleno de personalidad.

.

Tejidos

Se viene una tendencia muy marcada en las prendas de punto, combinadas en formato total look: vestidos largos, conjuntos de jersey y falda, dos piezas compuestos por top y pantalón. La clave, según Etro y demás firmas, es combinarlas en formato total look.

.

En el caso de los vestidos de suéter hasta los tobillos hacen que el clima de suéter sea divertido y sexy. Combina tu vestido de punto extragrande con botas de mujer gruesas.

El tweed, es un tejido que no ha dejado de estar de moda, y seguirá estando muy presente. Chanel ha hecho un homenaje al tweed: los conjuntos de dos piezas, las chaquetas y los bolsos de este tejido seguirán estando muy de moda.

Looks

Este año, parece que hemos pasado de los looks de los sesenta y setenta que fueron populares en las últimas tres temporadas a los ochenta.

-Junto a prendas efecto cuero, los vestidos largos de punto para un total look o las lentejuelas, se convertirán en imprescindibles. El lavado con ácido, (desgastado o “nevado”), los motivos de flamencos, hombros de gran tamaño y prendas deportivas inspiradas en los años 80 pasaron en muchas pasarelas.

Moda retro magazine

-Otro look que se mantiene es el preppy. Las minifaldas de tablas, las gorras, los jerséis de rombos y medias altas de punto grueso, continúan pero combinadas con una estética muy potente del 2000. La estética preppy nunca ha dejado de estar de moda, pero este otoño vuelve por todo lo alto según Miu Miu, Chanel y Gucci.

,

-Las piezas de cuero, no solo negro sino a todo color, seguirán triunfando la próxima temporada, desde gabardinas de cuero negro estilo Matrix hasta cuero colorido y muy saturado, faldas lila de Bottega Veneta al amarillo de Max Mara, todos los colores y todas las prendas serán un must en el placard.

Texturas

-Abrigos acolchados: Hablamos de un diseño acolchado, su uso más tradicional ha sido siempre en prendas exteriores. Continuará en abrigos largos y cortos, también en chalecos que serán la estrella de esta temporada y las parkas de gran tamaño son lo más destacado de esta temporada. Ahora sin embargo, lo encontraremos en vestidos, pantalones, incluso en accesorios. El look “esquiador” de los años ‘80 viene con mucha fuerza.

.

-Las prendas sastre siguen siendo un básico entre los básicos. Sin embargo, esta vez, han querido reinventarse con prendas oversize, como blazers o los pantalones de traje XXL y combinarlas con prendas más femeninas como con un vestido midi de satén o un top lencero. Así que, esta temporada no tengas miedo a mezclar prendas de estilo más masculino con otras más femeninas.

.

-El denim no solo aparece en los jeans. Se puede lucir un atuendo de denim de pies a cabeza con jeans, camperas, faldas y vestidos camiseros. Muchos diseñadores se enfocaron en usar tonos oscuros, mientras que otros decidieron retroceder hasta los años 80 con un estilo lavado con ácido.

.

-El terciopelo, tejido suave y de ensueño, es una fuente inagotable de inspiración invernal y un clásico indiscutible. El terciopelo conquistó las pasarelas con tomas infinitamente glamorosas. La tela se usó como un giro en los pequeños vestidos negros, pero también en otras siluetas holgadas con prendas lujosas y tan cómoda como la ropa de estar por casa.

.

Recortes

Los recortes, aparentemente, no son solo una cosa de verano. Para el otoño y el invierno también se puede lucir un poco de piel.

.

Calzados

Las botas muy altas serán el calzado estrella de la próxima temporada. En cuanto al calzado, la mayoría de firmas coinciden en que serán la estrella de la próxima temporada. Desde las que llegan a la altura de la rodilla a la bota media (bucaneras) que hace un efecto visual de piernas infinitas.