Volver al futuro: 35 años de una épica de ciencia ficción que sigue viva

En estos últimos días, sin dudas los viajes en el tiempo han encabezado los temas de conversación. Luego del estreno de la tercera temporada de Dark, la serie alemana de Netflix que se caracteriza por tener como tema central este tópico, casi una semana después es el aniversario de una de las pioneras en esa materia.

Lo hablamos antes y lo repito, si pensamos en los viajes en el tiempo su ícono seguramente será el Delorean, la máquina del tiempo del Dr. Emmett Brown. Esta reliquia que por años se ha mantenido en la mente de los amantes del cine cumple 35 años desde la primera vez que vio la luz.

Creadas en la mente de Robert Zemeckis y producidas por el rey de la ciencia ficción Steven Spielberg, la trilogía de Volver al Futuro será el plan perfecto para disfrutar durante todo el viernes. Studio Universal programó la maratón desde las 18 y llevará a los espectadores por las aventuras de Marty McFly y el Dr. Brown.

Esta trilogía relata la historia de Marty, un adolescente rebelde e impulsivo que accidentalmente viaja en el tiempo treinta años antes, de 1985 a 1955, cuando sus padres se conocieron.

Una serie de eventos desafortunados cambian los hechos del futuro, perjudicando la relación de sus padres y poniendo en peligro la propia existencia de Marty. Con ayuda del Doc. Emmett Brown, ambos lograrán solucionar los inconvenientes y enviar a Marty de vuelta a su tiempo.

Además, el mismo viernes a las 16, Studio Universal reunirá a los fanáticos latinoamericanos más vigorosos de la película, a través de una mesa virtual en sus redes sociales. Se podrá disfrutar en vivo y recordarán los 35 años de la película, contando detalles jamás revelados y compartiendo sus recuerdos acerca de esta leyenda del cine.

La primera entrega de esta trilogía fue la película de mayor recaudación en 1985, su año de estreno. Aunque las próximas dos entregas no lograron tal éxito, siguen siendo muy populares 35 años después, a tal punto de que se han llevado adelante proyectos de series animadas, videojuegos y parques temáticos sobre la creación de Spielberg.

La trilogía en conjunto fue nominada para cinco premios de la Academia, ganando uno en 1986 (Mejor Edición de Sonido).

Su viaje a través del mundo

Ya mencionamos antes que la trilogía de Volver al Futuro logró más que solo llegar a la pantalla grande. Fue tal su éxito que resultó ser una fuente de inspiración para proyectos como series, juegos, parques temáticos, comics y más. Acá haremos un repaso por sus múltiples formatos.

El primer viaje en el tiempo: una de las escenas icónicas de la trilogía.

- Serie televisiva: seis años después de que se estrenara la primera película, surgió su serie animada. “Back to the Future: The Animated Series” duró dos temporadas y relata las aventuras de estos amados personajes.

- Cómics y libros: Los cómics llegaron en 1992 aunque sólo se lanzaron siete números, contando nuevas historias de Marty y el Doc. Más tarde, IDW publica una mini serie escrita por el co-guionista Bob Gale, que fue lanzado en las tiendas el 21 de octubre de 2015, la misma fecha que Marty viaja con Doc Brown al futuro representado en la segunda película. Otras series publicadas por IDW incluyen “Citizen Brown” y “Biff to the Future”, que representa el ascenso de Biff Tannen al poder después de recibir el almanaque por su futuro yo. Respecto a los libros, cada película de la trilogía recibió una novelización que se expandió en las películas añadiendo escenas, personajes y diálogos, a menudo eliminados de guiones de borrador inicial.

- Videojuegos: a lo largo de los años se han lanzado para sistemas de videojuegos caseros y para Windows (PC), para Apple (MAC) y para Apple (iPad). En 2015 salió la versión Lego de la aclamada trilogía, donde cada paquete incluye figuras lego que desbloquean diferentes niveles y mundos dentro del videojuego.

- Cortometraje: Doc Brown Saves the World es un cortometraje directo al video de 2015 dirigido por Robert Zemeckis y protagonizado por Christopher Lloyd como Emmett Brown. Emmett Brown está en un lugar no revelado fuera de Hill Valley, California. Él fija una cámara de vídeo para seguir automáticamente su cuerpo con el fin de cinta de vídeo de un mensaje para Marty McFly. Explica que es el 21 de octubre de 2015, una hora antes de que Marty, Doc y Jennifer Parker lleguen desde 1985.

Él explica que cuando viajó en el futuro, descubrió que había un holocausto nuclear que ocurrió el 21 de octubre de 2045. Lo siguió hasta cuatro inventos: el hidratador de alimentos, los zapatos de cordón, el hoverboard y el Sr. Fusion Reactor de energía doméstica.

Esta podría ser considerada la cuarta parte de esta serie de películas, aunque jamás obtuvo este reconocimiento ni fue nombrada así por su mismo creador, resultaría ser más un spin off.

Lea Thompson interpreta a la madre de Marty en la trilogía.

- Documental Back in Time: en el otoño de 2015, un proyecto de Kickstarter lanzó el documental Back in Time. La película cuenta con entrevistas con los miembros del elenco y el equipo, junto con el impacto cultural de la trilogía 30 años más tarde.

¿Sabías que…?

Para ponernos en sintonía y conocer algunos datos curiosos de la saga, haremos un repaso por los datos que compartió Universal.

- La inspiración del Doctor Brown: Uno de los personajes favoritos de la saga y que podría haber dejado qué desear. En un principio, el personaje de este científico loco no era del agrado de su intérprete Christopher Lloyd. Después de rechazar el papel cuando se lo ofrecieron, su decisión dio un giro inesperado cuando leyó el guion terminado. Según palabras del mismo actor, su fuente de inspiración fueron Albert Einstein y el compositor Leopold Stokowski, ambos con cabelleras alborotadas. Sin dudas, la característica que es su marca registrada.

- El título que no fue: Este dato seguramente no lo sabías y es que el nombre original por el que conocemos a esta fantástica trilogía no fue la primera opción. Sid Sheinberg, ejecutivo de Universal Pictures, sugirió en algún momento cambiar el título de la película por “Spaceman from Pluto” (El Hombre Espacial de Plutón), ya que le parecía que Volver al Futuro no era algo muy atractivo. Por suerte esta idea no siguió adelante, aunque no podían quedar las ganas e incluyeron un pequeño guiño en la escena en donde el niño de la granja, a la que llega Marty, saca un cómic llamado Space Zombies from Pluto.

- La máquina del tiempo que no fue: ¿Creen que el ícono de los viajes en el tiempo podría haber sido un refrigerador? Una de las primeras formas en que Zemeckis imaginó que Marty viajaría hacía el pasado, sería en un viejo y enorme refrigerador de la década del 50, la cual el Doc adaptaría como una máquina del tiempo. Finalmente, decidió desistir de esta idea porque pensó que los niños podrían pensar que lograrían viajar en el tiempo si se encerraban en los refrigeradores de su casa, lo cual consideró peligroso. ¡Qué alivio!

El Delorean: el símbolo de Volver al Futuro.

- El homenaje a Star Wars y Star Trek: Para los seguidores de estas dos sagas no será novedad, pues son referencias bastante obvias. Al parecer su creador Robert Zemeckis amaba la ciencia ficción y no pudo evitar hacer una pícara doble referencia a estas dos sagas. Es recordada la escena donde Marty se disfraza como un extraterrestre, llamado Darth Vader y con una particular forma de respirar, proveniente del planeta Vulcano, añadiendo el clásico saludo de esa raza del universo de Star Trek.

- El discurso de Ronald Reagan: Cuando Marty le dice al Doc que el presidente de Estados Unidos en 1985 es Ronald Reagan, el científico responde: “¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¿Entonces quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis?”. A Reagan le gustó tanto esa referencia, que luego en un discurso oficial se le ocurrió citar una frase de Volver al Futuro: “A dónde vamos no necesitamos caminos”.