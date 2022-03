Virginia Innocenti ofrecerá un concierto acústico

Su periplo como actriz en la pantalla grande y chica es conocido por la mayoría del público, que la vieron interpretar personajes emblemáticos de las novelas argentinas y cintas como “Gatica, el Mono”, “La cara del Ángel” o “Iluminados por el Fuego”, por nombrar alguno de los proyectos que la tuvo como protagonista.

Pero en paralelo con su camino fértil en las tablas y la ficción como actriz y directora, adoptó la música y las canciones como un lugar de expresión en el que pone todo su caudal como artista e intérprete. Con tres discos editados, Virginia Innocenti adopta poesías y géneros para ponerle voz propia.

Desde su raíz, Mendoza es parte de su historia. Su madre mendocina le hizo recorrer las calles de la Ciudad y el contacto con la montaña. Y el presente la trae por estos pagos para desandar distintos proyectos artísticos. El principal, su camino como cantante con el que brindó algunas presentaciones y esta noche ofrecerá un concierto acústico junto al guitarrista Sergio Zabala, su compañero de escenario con el que grabó el último disco “En la Luna”.

“Lo que hacemos es un repertorio que te invita a un estado de ensueño. Y trabajamos mucho desde el silencio, de las versiones sentidas, le damos valor a la palabra, al cuento que la canción tiene. Y tratamos de tocarle el corazón a la gente, es lo que sucede”, cuenta Virginia Innocenti sobre el concierto “Canta” que brindará esta noche en el estudio Fusari.

En su tercer disco “En la Luna”, que fue nominado a los premios Gardel como Mejor Álbum Conceptual viaja por distintos géneros como el folclore, el melódico y el bossa. “Tonada de la Luna Llena”, “Zamba para Olvidarte”, “Y todos me miran” y el tema propio “Nazareno” (en homenaje a la película “Nazareno Cruz y el Lobo” de Leonardo Fabio) conforman las quince canciones seleccionadas en el trabajo discográfico que surgió luego de varias presentaciones en el teatro.

“De todo ese repertorio elegimos quince canciones para grabar. Y son temas que le hablan a la luna o con ese estado de estar arriba, pensando en otra cosa, en otro estado de espacio y tiempo. Y en el disco anterior “Aguas Negras” el tránsito tenía que ver con navegar por las aguas del desamor y la creatividad”.

-Al igual que tu ductilidad como actriz, en la música transmitís lo mismo y te atreves a interpretar distintos géneros.

-He aprendido mucho de las canciones a lo largo de la vida y me considero una juglar, me gusta narrar, contar historias. Y la poesía cantada me conmueve mucho y me siento en el lugar donde estoy representada, más cerca del corazón de la gente.

Es algo que hago desde chica, creo que tengo un estilo, una manera de abordar e interpretar, que eso unifica los distintos géneros. No se siente como un salto de género en género, sino que hay algo que vertebra. En todos mis discos abordo distintos géneros, pero trabajo conceptualmente, porque las canciones las elijo primero por lo que cuentan, pero están al servicio de una totalidad. El concepto del último disco es el resultado de las canciones que interpretamos con Sergio, en el espectáculo que hicimos en el teatro.

Uno de sus trabajos más importantes en donde combinó la actuación y el canto fue “Dijeron de mí”, el espectáculo que escribió e interpretó a Tita Merelo. Aquí cantó los y homenajeó la figura de la artista, como figura fundamental de la música argentina.

“Mi intención era rescatarla del olvido, porque hasta ese momento no se había hecho ninguna obra sobre ella. Y también quería que las nuevas generaciones la conozcan y la revaloriza. Hoy se convirtió en un ícono del feminismo, pero en 2010 muchos jóvenes no tenían ni idea del camino que nos allanó como artista y como feminista. Fue un antes y después porque es una obra de mi autoría, como producción de Lino Patalano”.

La actriz y cantante junto al guitarrista Sergio Zabala en el Estudio Fusari.

-¿Tenés algún proyecto cercano que vincula a Mendoza con tu trabajo?

-Estoy con proyectos en Mendoza, con la posibilidad de un concierto más grande y también dar algunos seminarios, o el montaje de una obra con elenco mendocino. Yo me siento en casa, y desde mayo del año pasado me mudé a Traslasierra en Córdoba. Mi idea es viajar permanente a Mendoza. También estoy formada en terapias acuáticas, que es algo que me apasiona y mis maestros están aquí, donde he realizado cursos. Salvo que aparezca una buena propuesta para cine, en la actuación estoy en modo pausa. Por ahora en el teatro solo me interesa cantar, con propuestas poéticas musicales o dirigiendo.

La Ficha

VIRGINIA INNOCENTI CANTA

Día y hora: hoy, a las 21.30.

Lugar: Estudio Fusari (Uruguay 722, Ciudad).

Reservas: 261 518 1103. Capacidad limitada.