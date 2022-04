Viernes de indie rock: Las Ligas Menores en Mendoza

La nominación al Grammy Latino, una nueva gira por Latinoamérica, su debut en el Lollapalooza Argentina y la participación en varios festivales internacionales consolidan a Las Ligas Menores como una de los grupos independientes con proyección en la escena musical.

Una mezcla de pop, indie y rock, el grupo comandado por Anabella Cartolano (voz y guitarra), Pablo Kemper (voz y guitarra), Nina Carrara (teclados), Micaela Garcia (batería) y Angie Cases Bocci (bajo) emprendió una serie de presentaciones por Cuyo y esta noche vuelve a Mendoza tras largas temporadas sin pisar el oeste.

Una década de música y camino

El año pasado, Las Ligas Menores celebraron la salida de “Suplente” el EP que fue la carta de presentación de su música; una mezcla de melancolía, pop, el poderío del rock y el impulso femenino propio del grupo.

En estos diez años de historia, el grupo bonaerense editó “Las Ligas Menores” y “Fuego Artificial”, sus dos álbumes de larga duración, además de dos EP y un puñado de sencillos.

Ahora, en plena producción de su nuevo disco, el año pasado lanzaron “Hice todo mal” y “La Nieve”, dos sencillos que formarán parte de la nueva placa, con la sorpresa que el primero fue nominado en los Premios Grammy Latino 2021 como Mejor Canción de Rock.

“Es como ir de cero a cien, de repente estábamos tocando un poco y luego comenzamos con una gira en Chile y luego el Lollapalooza, que fue el debut para nosotros y nos sorprendió las ganas del público y la euforia de la gente de ir a los recitales. Luego fuimos a Paraguay, a Colombia, y dos semanas en México. Bastante movido y con mucha voluntad, me es difícil adaptarme a viajar, pero extrañábamos tocar y el contacto con la gente, que incluso en los viajes es muy lindo, porque la gente te hace llegar el cariño y emocionalmente es fuerte que te digas que tu música los acompaña. Y sentís que lo que haces sirve y gusta”, afirma Anabella Cartolano, vocalista y la autora de las canciones de La Liga.

-En estos más de diez años han sostenido su trabajo desde la independencia y lograron un público cautivo en todo Latinoamérica.

-Trabajamos mucho para que suceda. Nos sorprendió cuando el disco “Suplente” llegó a México, pero a partir de ahí viajamos a México y unas cinco veces a España. Si bien son pocos los discos fue mucha la apuesta en las giras y los shows, que son agotadoras. Recuerdo que en España viajamos toda una noche y sin dormir llegamos a otra ciudad y tocamos. Pero hay un público muy fiel, donde hay cariño de verdad, gente que realmente le gusta lo que haces y espera lo nuevo. Y también los shows en vivo son lo que son para el público, porque no es lo mismo el disco que nuestros recitales. El haber tocado tanto hace que suene distinto y suene más fuerte. Si bien hubo dos años de pausa hay un crecimiento, incluso en lo que será nuestro próximo disco.

El quinteto brindará un concierto esta noche en Mendoza.

-En este tercer disco que están trabajando, ¿cuál es la búsqueda musical?

-Tenemos algunas canciones, pero al disco le falta bastante. Hay una idea de canción sin la estructura normal de verso estribillo. Tenemos canciones con una apertura en la estructura. Pero si en el sonido la guitarra está más presente que en los discos anteriores, jugamos un poco con los sintetizadores. Hay una búsqueda, pero habrá que ver los resultados.

-La mayoría de las integrantes de la banda son mujeres, ¿eso les jugó en contra para lograr su lugar en la industria?

-No, pero sí sucede que en los festivales hay mucho más bandas de hombres que de mujeres. A mí me gusta pensar que eso cambia de a poco, aunque cuesta mucho. También siento que cargamos con una responsabilidad que yo renegué un poco, porque los hombres no tienen la misma responsabilidad o cargan con la misma mirada que una mujer. Pero lo acepté y es lindo cuando se acercan chicas del público y te dicen que por la banda comenzaron a tocar un instrumento, o que se animen a hacer canciones. En ese sentido se valida que estés en un escenario. Después si la gente acepta el cambio es otra cosa y no solo es en la música.

-Nacieron como parte del indie rock, pero ¿Se familiarizan más con el pop que el rock?

-Un poco va por ahí, pero nos han puesto tantas etiquetas con los años que me gustaría que escuchen la música y saquen sus conclusiones. Y después una cosa es escuchar el disco y en el vivo tal vez suena más a rock. Creo que en las melodías y las letras hay algo pop, que no reniego y me encanta.

-Escribís desde un lado catártico, ¿siempre nace desde ahí las canciones?

-Trato de unir lo emocional con lo externo. Tal vez una canción surge de un momento de ansiedad o simplemente de haber compartido un lindo día con alguien. Es bastante personal, por ahí necesito alejarme y escribir de algo que no sea mi vida, mi día. Por ahí con la experiencia de los viajes surgen otras cosas. Aunque en estos dos años me dedique a escribir en un modo diario, no tan canción. El escribir me parece un ejercicio que deberíamos hacer todos, para exteriorizar lo que tenemos guardado. Después se me acercan y me dicen que las canciones son directas y sencillas, entonces te das cuenta que lo que te pasa a vos, le pasa a otros. Son cuestiones muy cotidianas.

