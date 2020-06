Video: “La Chilindrina” recordó la batalla legal contra Roberto Gómez Bolaños por su personaje

El Chavo del 8 fue uno de los programas más exitosos de los últimos 50 años. Su repercusión fue tal, que la televisión abierta sigue transmitiendo sus capítulos.

Uno de los personajes más entrañables fue caracterizado por María Antonieta de Las Nieves, quién ganó una enorme popularidad por interpretar a La Chilindrina, la niña desalineada y llorona de la vecindad.

Hasta el día de hoy sigue dándole vida a ese personaje. Pero para lograrlo debió enfrentar una dura batalla legal que duró doce años.

Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el creador del programa, le había dado un final abrupto a su participación y además, no quería que ninguno de sus compañeros continuara con sus personajes míticos.

“Chespirito quiso terminar con El Chavo. Teníamos varios sketches en el programa y el estelar era ese. Una semana no se hizo y nadie dijo nada. A la semana siguiente tampoco hubo y cuando le pregunté me dijo que ya nunca más iba a salir”, recordó de Las Nieves en el programa El Run Run del espectáculo, que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio por el canal argentino Crónica TV.

La Chilindrina quiso saber el por qué de esa decisión. A lo cual, Chespirito le contestó que no tenía la obligación de decírselos ya que los derechos de los personajes le pertenecían.

Dos personajes entrañables del programa

De Las Nieves, señaló: “Mi personaje ya existía antes de hacer El Chavo. La Chilindrina como tal, la niña ya existía, había hecho dos o tres programas con ese personaje. Él me dijo que buscara la oportunidad a ver si me lo daban. Lo que el nunca pensó que en Televisa me dieron la oportunidad después de años de lucha”.

Esto derivó en un conflicto judicial que empezó en 1995. Chespirito acusó a María Antonieta de seguir utilizando el personaje y ella alegó la fecha de creación y que La Chilindrina solo tenía vida gracia a ella.

La guerra judicial terminó en 2013, a favor de La Chilindrina. “Ya La Chilindrina es mía”, dijo contenta en ese momento.

En esa misma nota, le preguntaron a María Antonieta sobre la biopic sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños que saldría al aire en el 2021, producida en parte por el hijo del comediante fallecido en 2014. “Nadie me aviso de la serie”, dijo contundente.